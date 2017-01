Die Fischers und die Wintervögel Am Wochenende findet die große Vogelzählaktion statt – auch Großenhainer zücken Bleistift und Strichliste.

Peter Fischer streut Sonnenblumenkerne in das Vogelhaus in seinem Garten. Seit drei Jahren nehmen er und seine Frau an der Wintervogelzählung des Nabu teil. © Klaus-Dieter Brühl

Wenn Christa und Peter Fischer aus dem Fenster ihres Schönfelder Wochenendgrundstücks schauen, sind sie im Vogelparadies. Vom Frühstückstisch aus können sie Meisen, Finken, Amseln, Kleiber und Stieglitze beobachten, die sich draußen am Futterhäuschen zu schaffen machen. Manchmal kommt sogar ein Buntspecht vorbei. „Das Bestimmungsbuch liegt immer griffbereit, so dass wir auch seltenere Arten identifizieren können“, sagt Peter Fischer.

Gerade hat sich eine Sumpfmeise auf dem Baum vorm Bungalowfenster niedergelassen. Sie unterscheidet sich von ihren Verwandten Blau- oder Kohlmeise durch ein beige-graues Gefieder und eine schwarze, bis in den Nacken reichende Kappe. Allerdings gibt es da noch eine „Zwillingsart“, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht: die Weidenmeise. Die genaue Zuordnung ist wichtig, denn die Fischers wollen wieder an der Wintervogelzählung des Naturschutzbundes teilnehmen, die am Wochenende stattfindet.

Zur „Stunde der Wintervögel“ sind alle Naturfreunde aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und melden. Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe dieser 60 Minuten gleichzeitig zu beobachten ist. Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen zur Teilnahme aus, eine besondere Qualifikation ist für die Wintervogelzählung – der größten wissenschaftlichen Mitmachaktion Deutschlands – nicht nötig.

Die Beobachtungen können dann im Internet unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 16. Januar gemeldet werden. Die Ergebnisse werden dort ausgewertet. Zudem ist heute und morgen jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800 1157 115 geschaltet. Um die Daten mit den Ergebnissen der vergangenen Jahre abgleichen zu können, hofft der Nabu auf eine rege Beteiligung. In Sachsen hatten 2016 4700 Vogelfreunde ihre Beobachtungen gemeldet. Der Spatz war der in Sachsen am häufigsten beobachtete Wintervogel. Deutschlandweit beteiligten sich im vorigen Jahr über 93 000 Menschen. Insgesamt gingen Meldungen aus 63 000 Gärten und Parks mit über 2,5 Millionen gezählten Vögeln ein.

Die Fischers nehmen seit drei Jahren an der Wintervogelzählung teil. Sie wohnen eigentlich in Großenhain, haben sich aber schon vor Jahrzehnten einen Bungalow an der Schönfelder Fasanerie gebaut. Östlich der Autobahn in einem kleinen Waldstück gelegen, finden sich auf dem Grundstück nicht nur die klassischen Gartenvögel, sondern auch Waldvögel ein. Die beiden Naturfreunde haben sich einiges einfallen lassen, damit sie gern hierherkommen.

Eine Feldahornhecke und selbstgebaute Nistkästen bieten Brutmöglichkeiten für die verschiedensten Vogelarten. Es gibt kleine Gartenteiche und Tränken, wo sich die Tiere mit Flüssigkeit versorgen und ein Bad nehmen können. Und im Winter stehen immer Sonnenblumenkerne, Nüsse, Talg und Meisenknödel bereit, um die Vögel über nahrungsarme Zeiten zu bringen. „Das ist ein Geben und Nehmen“, sagt Peter Fischer. „In der kalten Jahreszeit füttern wir sie und in den warmen Monaten fressen sie dafür die Gartenschädlinge weg.“

Der heute 69-Jährige hat zwar seit jeher ein Herz für die Natur, ist dem Nabu aber erst als Rentner beigetreten. „Ich will nicht nur zahlendes Mitglied sein“, sagt er und engagiert sich vor allem bei der Biotoppflege an Wiesen und Teichen sowie beim Nistkastenbau. An die 50 künstliche Brutstätten hat er mittlerweile gefertigt. Am liebsten aber studiert er gemeinsam mit Ehefrau Christa die Verhaltensweisen der verschiedenen Vogelarten vorm Bungalowfenster.

Die Kohlmeisen zum Beispiel sind am Futterhaus ziemlich aggressiv, hat er beobachtet, sie plustern sich gegenüber der Konkurrenz auf und spreizen warnend die Flügel. Auch der Kleiber sei ein ziemlich dominanter Bursche. Die Amseln wiederum stehen gar nicht so sehr auf Vogelfutter, eher auf das Trockenfutter von Fischers Katze. Die scheint im Übrigen auch ein Herz für Vögel zu haben. Zumindest habe sie, sagt Fischer, den ungebetenen Gästen an ihrem Futternapf noch nie etwas getan.

zur Startseite