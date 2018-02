Die Filmemacher von morgen Im Mediencamp lernen Kinder mit Kamera und Schneidprogramm umzugehen. Abenteuer ist auch dabei.

Elmar (v.l.), Eric, Nick und Frieder sind mit der Kamera draußen unterwegs, um Vögel aufzunehmen. © André Braun

Döbeln. Es herrschte fast schon gespenstige Ruhe im Gästehaus im Töpelwinkel. Und dabei ist doch Winterferiencamp. Das deutet auf besonders brave Kinder hin – oder auf sehr beschäftigte. Letzteres trifft wohl eher zu, denn zum ersten Mal haben Carin Lau und ihr Team ein Mediencamp organisiert. 17 Kinder sind eine Woche lang zu Gast im Natur- und Freizeitzentrum. Darunter sind einige „Junge Naturwächter“, wie die früheren „Juniorranger“ jetzt heißen.

Elmar, Eric, Nick und Frieder ziehen mit Stativ und Kamera durch die gefrostete Umgebung um das Natur- und Freizeitzentrum auf der Jagd nach Bildern. „Wir wollen Vögel aufnehmen. Fischreiher und Kormorane. Es gibt viele, aber sie sind schwer zu erwischen“, erzählte der 12-jährige Nick. Einen Kormoran im Flug haben die vier schon erwischt. Er wird wohl später in einen Film eingebaut. Auch einen Weißstorch wollen die Jungs schon gesichtet haben. „Wir waren auch in der Forellenanlage und haben mit Jörg Schnek ein Interview geführt. Die haben 500 000 Fische im Mühlgraben.“

Frederik hat im improvisierten Medienraum gerade einen Film am Rechner geschnitten. Am Vortag waren die Kinder im Wald. „Wir haben Müll gesammelt“, erzählt der 13-Jährige. Und dabei sind Videoaufnahmen entstanden, die danach bearbeitet wurden. „Ich bin zu Hause viel am Computer. Filme habe ich aber bisher noch nicht geschnitten.“

Der Medienpädagoge Johannes Gersten zeigt den Kindern, wie der Umgang mit Kamera und Schneidprogramm funktioniert. „Der pädagogische Anspruch ist, dass die Kinder weg von der Konsumentenrolle kommen und kreativ werden. Wir nehmen dafür die handelsübliche Technik, damit sie das später weitermachen können.“ Die Sache sei ganz ungezwungen. „Es muss vor allem Spaß bereiten. Sie dürfen gerne Fehler machen“, sagte der Pädagoge. Mit jedem Film werde das Ergebnis besser. Der letzte Film werde wohl der beste sein.

Über einer Filmidee brüten gerade Janik, Paul und Willi in einem anderen Zimmer. „Das wird ein Film über den Töpelwinkel. Wir werden hier mal mit der Kamera herumgehen. Frederik ist der Kameramann, Paul und Willi sind die Erzähler und ich Regisseur. Das könnte schon ein Fünf-Minuten-Film werden“, sagte der 12-jährige Janik.

Auch das gehört zur modernen Medienwelt: die Verbreitung der Ergebnisse. Johannes Gersten und die Kinder bedienen gleich mehrere Kanäle im Internet. Bei Instagram werden Bilder eingestellt und bei Youtube Filme. Bei Wordpress informiert ein Blog über das Mediencamp.

zur Startseite