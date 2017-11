Die Feuerwehr und das Blumenhaus Die Kita in Papstdorf wird längst gebaut. Die Feuerwehr Cunnersdorf allerdings wartet noch auf bessere Zeiten.

Gemeindewehrleiter Max Hamisch vor dem ehemaligen Blumenhaus Schröder. © Daniel Schäfer

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Cunnersdorf kann man leicht übersehen. Es ist, wie viele alte Gerätehäuser auf den Dörfern, recht klein geraten, erinnert ein wenig an einen Schuppen. Max Hamisch, Gemeindewehrleiter von Gohrisch vermutet, dass es wahrscheinlich schon seit den 50er- oder 60er-Jahren genutzt wird. Es gibt keine Toilette, kein fließend Wasser – außer im Bach hinter dem Häuschen. Doch das ist nicht das einzige Problem. Die Feuchtigkeit im Gerätehaus sei, sagt Hamisch. Sie greife die Schutzkleidung an. Doch noch viel schlimmer ist, dass die Schutzkleidung angefressen wird – von Ratten.

Derzeit steht im Gerätehaus ein Barkas B 1000. Mit dem fahren die 15 aktiven Feuerwehrleute in Cunnersdorf zu ihren Einsätzen. Doch der alte Wagen kann jeden Moment kaputt gehen, mahnt der Gemeindewehrleiter. Eine Lösung gäbe es. Die Papstdorfer Ortswehr, die wegen zu geringer Beteiligung aufgelöst wird, hat ein modernes Einsatzfahrzeug. Das könnten die Cunnersdorfer bekommen. Doch für deren Gerätehaus ist es viel zu groß.

Die Lösung für das Problem war bereits gefunden. Die Gemeinde hatte schon eine ordentliche Summe Geld in den Haushalt eingeplant, um das ehemalige Blumenhaus feuerwehrgerecht umzubauen. Doch das eingeplante Geld wurde für die anfallenden Mehrkosten beim Kita-Neubau in Papstdorf benötigt. Um dennoch ins Blumenhaus ziehen zu können, hatte Max Hamisch nun eine andere Idee: „Man könnte erst einmal ein genormtes Rolltor in die Front des ehemaligen Blumenhauses einbauen.“ Dort würde dann das Feuerwehrfahrzeug aus Papstdorf reinpassen. Und Wasser, Heizung und Licht gibt es auch. „Es ist nicht die Wucht, aber es wäre für uns eine immense Verbesserung“, sagt der Gemeindewehrleiter. Und Cunnersdorf brauche dringend eine funktionierende Wehr, da der Ort sehr abgelegen sei.

Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) findet die Idee gut. Etwa 3 700 Euro soll sie kosten. Die Kämmerin habe das Geld dafür schon ausgegraben, so Eggert. Ob das Rolltor kommt, entscheidet der Gemeinderat schon in der Sitzung vom 28. November.

zur Startseite