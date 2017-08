Die Feuerwehr feiert Jubiläum Am Sonnabend wird am Depot getrödelt. Und die Nachwuchs-Wehr hat sich zu ihrem 25. jede Menge einfallen lassen.

Die Radeberger Feuerwehr feiert am Sonnabend. © Symbolfoto: Uwe Soeder

Wie wichtig Nachwuchsarbeit für die Feuerwehr ist, zeigt das Beispiel Radeberg: Mittlerweile rekrutiert die Radeberger Feuerwehr gut die Hälfte ihrer aktiven Mitglieder aus der eigenen Jugendfeuerwehr, sagt Annett Hantschmann. Sie ist die Chefin der Nachwuchswehr und gehörte einst mit zu den Gründungsmitgliedern. 25 Jahre ist das her, „und ein toller Grund zu feiern“, findet sie. Und so wird es diesmal nicht „nur“ den traditionellen Trödelmarkt geben, der alljährlich am ersten Septemberwochenende ans Feuerwehrdepot lockt, „sondern wir haben uns eine Menge einfallen lassen“, verrät Annett Hantschmann. Ein Feuerwehr-Aktionstag zum Mitmachen für Jung und Alt soll es werden, sagt sie.

Ab 10 Uhr geht’s am Sonnabend los. Feuerwehr-Experimente, Hüpfburg und eine Malstraße locken; und natürlich kann auch die moderne Feuerwehrtechnik der Radeberger Wehr genauer unter die sprichwörtliche Lupe genommen werden. Und gegen 15 Uhr werden die aktuell 31 Aktiven der Jugendfeuerwehr zeigen, dass sie fit sind. Dann werden die Kinder und Jugendlichen im Rahmen einer Schau-Übung bei einem nachgestellten Verkehrsunfall Erste-Hilfe-Leistungen präsentieren und natürlich auch den Brandschutz absichern.

Und sicher werden dann auch etliche Firmenchefs vorbeischauen. Denn zu den ortsansässigen Betrieben hat die Feuerwehr einen sehr guten Draht, freut sich Annett Hantschmann. Denn Feuerwehrchef Frank Höhme ist in der Arbeitsgruppe „Schule-Wirtschaft“ des Radeberger Lions-Clubs mit aktiv, die sich ja bekanntlich um die enge Vernetzung der Radeberger Schulen und der hiesigen Unternehmen kümmert. So sollen zum einen die Radeberger Schüler die beruflichen Möglichkeiten kennenlernen, die sich sozusagen „vor der Haustür“ bieten, und zum anderen sollen die Betriebe auf diese Weise die Chance bekommen, schon frühzeitig um ihren Fachkräftenachwuchs zu werben. Und es ist gelungen, mittlerweile regelmäßig auch viele Jugendliche aus der Jugendwehr in Ausbildungsplätze bei Radeberger Firmen vermitteln zu können – „so können sie einerseits auch weiterhin bei der Feuerwehr in Radeberg bleiben und die Firmen stellen sie für die Einsätze in der Feuerwehr frei, das ist wirklich klasse“, freut sich Annett Hantschmann.

Trödelmarkt und Mitmach-Fest auf dem Gelände der Radeberger Feuerwehr am Bruno-Thum-Weg am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr.

www.ffwradeberg.de

