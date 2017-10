Die Feuervögel geben ein Fest Als Schülerband sind die Firebirds gestartet. Heute treten sie vor Tausenden Fans auf und haben allen Grund zu feiern.

Sportlich, was die Firebirds zur Jubiläumstour planen. © Rene Meinig

Dresden oder Leipzig – Hauptsache Sachsen. Die Firebirds sind hier wie dort zu Hause und verlassen nicht selten den heimatlichen Dunstkreis, um deutschlandweit Konzerte zu geben. Ihren Geburtstag aber feiern sie am liebsten dort, wo ihre Fans sie am höchsten leben lassen: in Chemnitz, Leipzig, Berlin, Halle und natürlich in Dresden. Wer sie nicht kennt, ist selber schuld. Schließlich sind die Leipziger beinah Landeshauptstädter, so oft stehen sie hier auf Bühnen – und manchmal auch auf Tischen.

Die Bandgeschichte des Quintetts ist länger als es den Rock‘n‘Rollern anzusehen ist. Das liegt einfach daran, dass die Firebirds-Gründer noch Milchbärte hatten, als sie mit 15 Jahren beschlossen, ganz groß rauszukommen. Das taten sie zunächst als Schülerband im Rahmen einer Projektwoche und unter dem Namen, der sie bis heute beflügelt. „Firebirds“ ist der Titel eines Instrumentalsongs, den die Jungs in einem Notenbuch gefunden hatten.

Mit 20 Jahren starteten sie als Profis durch, managen sich von Anfang an selbst und begannen sogleich Wert auf Form und Aha-Effekt zu legen. Zur Musik gehörten in diesem Sinne auch Kostüme: schwarz-weiß gestreifte Anzüge, die nach wie vor typisch, aber kein Dogma mehr sind. Das erste Album entstand im Jahr 2000, schon ein Jahr später folgte das zweite, im weiteren das dritte, und ein eigener Truck musste her. Die Firebirds tourten auf Ibiza und 2004, während der Olympischen Spiele, in Athen. Es folgten Preise und Auftritte mit großen Orchestern.

Derweil gehören zu den Bandvätern Guido Gentzel, Alexander Teich und Konrad Schöpe auch Henning Plankl und Krusdy van Friday. In dieser Formation sind die Feuervögel am 3. November mit ihrem Geburtstagskonzert zum 25-Jährigen in der Dresdner Ballsportarena zu erleben. Dort stehen sie, anders als in Mirco Meinels Weihnachtsdinnershow, im Zentrum, wie es sich für Jubilare gehört. Sie im Reigen anderer Künstler und doch als Tonangeber in Programmen wie „Mafia Mia“ zu sehen, macht dem Publikum ebenso Laune – eine Chance, die sich im Advent vielfach bietet. Für das Event im Ostrapark leiten die Firebirds die Produktion und überraschen a capella, mit Satzgesang, Gospel oder Pop-Medleys. Und dann spielen sie auch noch Theater, wie jüngst in der Comödie. Fehlen nur noch Film und ein Flug zum Mond.

„25 Jahre Firebirds“, 3. November, 20 Uhr, Ballsportarena Dresden, Tickets unter 01806-4470000; www.firebirds.de

