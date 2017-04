Die Felsklamotte ist weg – die Straße aber noch nicht frei Der Absturz eines Halbtonners auf die Straße im Herrental hat alle überrascht. Jetzt muss der betroffene Hang geprüft werden. Auch von Gutachtern.

Mit einem Greifbagger haben Mitarbeiter der Kommunalen Dienste Kamenz am Montagnachmittag den herabgestürzten Halbtonner abtransportiert. Die Straße im Herrental bleibt aber noch gesperrt.

Weitere Klamotten wie dieser große Stein hängen recht lose am Hang.

Wer dort regelmäßig lang muss, ist einigermaßen geschockt: Am Freitag war – nach längerem Regen – ein großes Felsstück unterhalb der Kamenzer Katechismuskirche abgerutscht und krachend auf der neuen Straße im Herrental gelandet. Zum Glück kam gerade niemand vorbei, sonst hätte das schlimme Folgen haben können. Die Straße wurde sofort gesperrt, doch nun ist guter Rat teuer.

Stadtsprecher Thomas Käppler: „Im Rathaus kann sich niemand erinnern, dass Derartiges in den vergangenen 30 Jahren mal passiert ist.“ Der Steinabsturz betrifft einen Abschnitt zwischen zwei steil aufragenden Felswänden, die zwar gefährlich wirken, aber durchaus sicher erscheinen. Eher gelassen nimmt der Passant das mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Zwischenstück zu Kenntnis. Hier aber lauert offenbar weitere Gefahr. Im lockeren Erdreich, in Laub und Wurzelwerk liegen weitere Steinstücke eines offenbar sehr lange zurückliegenden Abbruchs. Käppler: „Der ganze Hang muss jetzt in Augenschein genommen werden.“

Die Kommunale Dienste Kamenz war am Montagnachmittag vor Ort, um den abgebrochenen Halbtonner wegzuräumen. Dabei kam durchaus schwere Technik zum Einsatz. Gleichzeitig sollten die Kollegen prüfen lassen, ob weitere Klamotten locker sind. Das ist aber nicht so einfach. Wer geht schon freiwillig auf einen Hang, der brüchig zu sein scheint? Auch geologische Gutachter waren am Montagnachmittag vor Ort. Auch von ihren weiteren Erkenntnissen wird abhängen, ob und wann die Straße wieder freigegeben werden kann.

Erst am Dienstag steht der Hubsteiger der Freiwilligen Feuerwehr Kamenz zur Verfügung, mit dessen Hilfe nun die Festigkeitskontrolle vonstatten gehen wird. Lockere Steine sollen gleich heruntergeholt werden. Erst danach, so heißt es, könnte die neu gebaute Straße, die nun viel mehr als früher genutzt wird, wieder geöffnet werden. „Womöglich sind ja weitere Sicherheitsmaßnahmen nötig“, so der Stadtsprecher. Denkbar wären Schutzgitter oder -netze, wie man sie aus dem Gebirge kennt. Auch ein Warnschild „Achtung, Steinschlag!“ wäre möglich. Nur, dass dann keiner mehr so richtig gern dort lang fährt. Womöglich können ja die Geologen doch noch Entwarnung geben.

