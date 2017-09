Fußball – Kreisliga A Süd Die Favoriten gewinnen Langsam aber sicher trennt sich die Spreu vom Weizen. Dabei überraschen derzeit die Teams auf den ersten beiden Plätzen.

Patrick Hußner (links) erzielte das zwischenzeitliche 2:0 der Leisniger gegen Hohnstädt. © Dietmar Thomas

Die Tabelle bekommt langsam aber sicher Konturen. Es gibt die eine oder andere Überraschung, aber die Teams, die vorn erwartet worden waren, schieben sich langsam aber sicher in Position.

Eine dieser Mannschaften ist der VfB Leisnig. Nach der Auftaktniederlage im Zschaitzer Waldstadion haben die Bergstädter zwei Siege nachgelegt und liegen in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Das 3:0 gegen den Hohnstädter SV widerspiegelte dabei den Aufwärtstrend, den die Bergstädter sicher auch in den kommenden Begegnungen unter Beweis stellen wollen.

Weiter nichts anbrennen lassen die Fußballer aus dem Jahnatal, auch wenn die ersten 30 Minuten an den ESV Lok Döbeln gingen. In einem umkämpften Spiel, in dem die Gäste zwei Ampelkarten kassierten, ging der Tabellenführer aus Zschaitz und Ostrau vor 150 Zuschauern in der 49. Minute durch Jonas Müller in Führung. Kurz danach Glück für die Gastgeber als Michael Engler einen Elfmeter verschoss. Erneut Müller erhöhte nach 74 Minuten auf 2:0. Steven Kaulich verkürzte eine Minute später per Kopf auf 2:1, sodass sich eine intensive Schlussphase entwickelte, in der Steven Kaulich den Ausgleich verpasste. Am Ende blieb es beim knappen Sieg der SG Zschaitz/Ostrau II, die weiter überraschend die Tabelle anführt.

Wohl nur aufgrund eines Spieles weniger ist der amtierende Meister SV Medizin Hochweitzschen noch nicht an die Tabellenspitze nach vorn gestoßen. Dass sich die Westewitzer nach dem Pokalaus in Zschaitz in den Punktspielen gefunden haben, musste die SG Blau-Weiß Altenhain schmerzhaft erfahren. Mit 10:0 (7:0) bekam der Tabellenletzte des Vorjahres eine mehr als deutliche Abfuhr. Der Gastgeber präsentierte sich seinen Fans im neuen Outfit und baute die frühe 3:0-Führung durch Sebastian Elsner, Uwe Haußmann und Marcel Hanke mit variablem, schnellem Angriffsspiel bis zur Pause auf 7:0 aus. Der Durchgang zwei ähnelte dann dem ersten. Dem Gast war zwar unbedingt eine tolle Moral zu attestieren, doch die langte nicht, um den Medizinern in ihren Aktionen Einhalt zu gebieten und ein zweistelliges Resultat zu verhindern.

Im Spiel SV Medizin Zschadraß gegen den SV Aufbau Waldheim verkaufte sich die ersatzgeschwächte Gästemannschaft mit mehreren Altherrenspielern teuer und unterlag nur unglücklich mit 1:2. Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative und versuchten, das Spiel von hinten heraus durch kurze Pässe aufzubauen. Allerdings agierten die Mediziner dabei speziell beim letzten Pass in die Tiefe oft nicht zwingend genug und verloren gerade aus dem Mittelfeld heraus zu viele Bälle, sodass sich einige Kontersituationen für die Gäste ergaben. So benötigte Zschadraß eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Felix Kretzer wurde in der 25. Minute im Strafraum gefällt. Den berechtigten Strafstoß verwandelte Steven Schneider eiskalt zum 1:0. Die Waldheimer versuchten meist mit langen Bällen auf den kopfballstarken Nick Wermuth ihr Glück oder kamen durch unnötige Ballverluste der Zschadraßer zu Kontern. Davon landete einer an der Querlatte. Letztendlich brauchten auch die Gäste eine Standardsituation, um in der 75. Minute nach einem Freistoß durch einen Kopfball von Tobias Busch zum 1:1 zu gelangen. Zwischen der 75. und 90. Minute entwickelte sich eine Partie zwischen den Strafräumen. Das Geschehen spielte sich weitestgehend im Mittelfeld ab. Die ereignisreiche Schlussphase war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorauszusehen. Doch in der Nachspielzeit warf die Heimmannschaft nochmals alles nach vorn. Marius Hoffmann konnte sich nach einem Einwurf an der Außenlinie entscheidend durchsetzen und flankte in den Strafraum. Dort sprang der Ball an die Hand eines Waldheimers. Referee Berndhard Schneider entschied auf Handstrafstoß. Eine sicherlich glückliche Entscheidung zugunsten der Zschadraßer, die Steven Schneider zur Entscheidung nutzte. Die letzten Minuten entwickelten sich dann turbulent. Nach einem etwas härteren Foulspiel wurde der in der 79. Minute eingewechselte Gregor Seidemann in der Nachspielzeit mit Rot des Feldes verwiesen.

Zwischen dem SV 29 Gleisberg und dem FSV Dürrweitzschen begann die Begegnung mit einem Dauerpressing der Gäste. Die Gleisberger hatten es zu diesem Zeitpunkt schwer, ins Spiel zu finden. Doch nachdem die Obstländer eine ganze Anzahl an Möglichkeiten nicht nutzen konnten, fanden die Gleisberger wieder in die Spur und gingen durch Vincent Böhm nach einer halben Stunde in Führung. Nur zwei Minuten später legte Enrico Büttner zum 2:0 nach, ehe Henry Friedrich in der 36. Minute auf 2:1 verkürzte. Danach verflachte die Partie zusehends, in der Tom Schubert vom Elfmeterpunkt mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung gesorgt hatte. Die brachte den Gleisbergern vorübergehend den zweiten Platz. (DA/hmi/rsc/jha)

