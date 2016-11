Die Faschingszeit beginnt Am Freitag lassen sich die Folberner Narren um 11.11 Uhr die Rathausschlüssel übergeben. Das Prinzenpaar bleibt geheim.

Die Faschingssaison wird am Freitag eröffnet. © Symbolbild/SZ-Archiv

Die fünfte Jahreszeit beginnt am Freitag auch in Großenhain mit der Schlüsselübergabe vorm Rathaus. Dazu haben sich die Folberner Karnevalisten wieder Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach eingeladen. Im Vorjahr hatte Mißbach erstmalig im neuen Amt symbolisch Stadtkasse und Rathausschlüssel an den Faschingsverein überreicht.

Mit einem bunten Programm ab 11.11 Uhr werden die Karnevalisten das Publikum unterhalten. Dieses Mal soll das neue Prinzenpaar allerdings noch nicht vorgestellt werden. Es bleibt bis Sonnabend-Abend geheim. Dann wird die Premiere des neuen Programms in der Remontehalle vorgestellt. Der Verein möchte mit dieser neuen Verfahrensweise mehr Besucher in die Auftaktveranstaltung locken.

18.30 Uhr startet die Krönung des Erwachsenen- und Kinder-Prinzenpaares der 39. Saison mit anschließender Party. Karten gibt es im Vorverkauf im Schützenhaus.

„Gaudi uff`m Bauernhof“ heißt das diesjährige Motto. Ein Vorgeschmack auf die Show war bereits zum Stadtfest zu sehen. (SZ/krü)

www.fcv-ev.de

