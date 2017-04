Die Fahrertür an die Schläfe gehauen Ein 42-jähriger Kamenzer musste sich vor Gericht verantworten. Ältere Vorstrafen holten ihn ein.

In Kamenz wurde jetzt ein eskalierter Nachbarschaftskonflikt behandelt. © René Plaul

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn’s dem bösen Nachbarn nicht gefällt – diese alte Volksweisheit wurde jetzt am Amtsgericht Kamenz lehrbuchhaft vorgeführt. Sogar einer ganzen Schulklasse, die dem Strafprozess gegen einen 42-jährigen Kamenzer beiwohnte. Dem Schrotthändler und Abschleppdienstleister war gefährliche Körperverletzung vorgeworfen worden.

Geschädigter war der Nachbar des Delinquenten. Beide Kamenzer leben seit ein paar Jahren notgedrungen in zwei Häusern direkt nebeneinander, wobei sie eine gemeinsame Zufahrt auf das noch nicht geteilte Grundstück nutzen. Das Nachbarschaftsverhältnis ist zerrüttet, wobei beide Seiten die jeweils andere dafür verantwortlich machen. Schon mehrfach war die Polizei gerufen worden, zum Beispiel, weil es immer wieder Probleme mit versperrten Zu- oder Wegfahrten gegeben hatte.

Zufahrt zugestellt

Das war auch am 22. Juni 2015 der Fall gewesen. Am Nachmittag war die gemeinsame Grundstückszufahrt so durch das Abschleppfahrzeug zugestellt gewesen, dass das Tor nicht zu öffnen war und die Nachbarsfrau mit ihrem Pkw nicht weg konnte. Die hinzugebetenen Beamten stellten Kontakt zum abwesenden 42-Jährigen her. „Wir haben ihm am Telefon deutlich gemacht, dass es sich um ein Fall von Nötigung handele, wenn er die Wegfahrt behindere.“ Man einigte sich auf 18.30 Uhr für die Wegfahrt. Um diese Zeit waren die Beamten bereits wieder im Revier, als etwa gleichzeitig zwei Anrufe eintrafen, einer übers Diensthandy, einer über das Revierfestnetz. Der Schrotthändler teilte mit, dass er sich vom 56-jährigen Nachbarn bedroht fühle, dieser wiederum zeigte eine Körperverletzung an. Was war passiert? Der Schrotthändler hatte sein Abschleppfahrzeug zwar weggefahren, aber offenbar nicht weit genug. „Meine Frau konnte noch immer nicht hinaus“, schilderte der 56-Jährige. Also habe er sich zum Nachbarn begeben, der noch im Abschleppfahrzeug saß und dort offenbar der Dinge harrte. „Ich bat ihn, noch ein Stück weiter vor zu fahren.“ Der Nachbar schilderte das anders. „Er hat wie verrückt an die Fahrertür gedroschen.“ Aber nicht lange. Mit einer Ruckzuck-Bewegung wurde die Fahrertür geöffnet und wieder geschlossen. „Dann war Ruhe, dann ist der Mann umgeflogen.“ Nun ja, nicht direkt. Aber geblutet hat er schon. Die schwere Fahrertür des Abschleppfahrzeuges war dem Nachbarn nämlich an den Kopf gekracht. Die Brille war kaputt, und der Arzt in der Notaufnahme des Krankenhauses diagnostizierte eine Prellung und Schürfwunden an der rechten Schläfe. „Kann eine Schürfwunde bluten“, fragte Richter Thomas Kranke. „Ja“, sagt der behandelnde Arzt jetzt fast zwei Jahre später im Zeugenstand. „Erst recht, wenn sie einen Patienten betrifft, der auch als Bluter in Behandlung ist.“

An der gefährlichen Körperverletzung gab es damit keinen Zweifel mehr, auch, wenn die Verteidigung immer wieder auf die „Bedrohungssituation“ abhob, in der sich der Mandant befunden habe, die aber von den hinzugeeilten Polizisten ebenso wenig bestätigt wurde, wie Beschädigungen am Abschlepp-Kfz. „Wir haben nichts dergleichen aufgenommen, hätten es aber getan.“ Besonders erschwerend für den Angeklagten wurde der Verweis auf dessen Vorstrafenregister. Es hat 14 Eintragungen vor allem aus den 90er-Jahren, auch einschlägige (eine Raubstraftat mit Körperverletzung wurde sogar mit Haft geahndet), wobei die letzte Strafe 2006 abgesessen war – und die Führungsaufsicht 2010 endete. Seit zehn Jahren war der Schrotthändler nicht mehr aufgefallen. Der Amtsrichter folgte der Anklage und verurteilte den 42-Jährigen zu sechs Monaten Haft, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährungszeit.

