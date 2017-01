„Die Explosion hat eine Wand verrückt“ Nach dem Brand im Stendaler U stehen die Betroffenen ratlos da. Die Statik im gesamten Haus könnte gefährdet sein.

Eine Wand wurde bei der Explosion schwer beschädigt. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Torsten Sittmann tigert am Montagvormittag etwas ratlos durch eines der Treppenhäuser im Stendaler U. Seit Stunden wartet der Gebäudeverwalter auf die Kriminalpolizei. Die Beamten haben die Wohnung, in der es am Sonnabend eine Explosion gegeben hat, versiegelt (SZ berichtete). Niemand darf hinein. Auch nicht die Architektin und der Statiker. Sie sollen beurteilen, ob tragende Wände betroffen sind und daher noch weitere Wohnungen geräumt werden müssen – aber erst nachdem die Polizei die Wohnung wieder freigegeben hat. Provisorische Stützen sollen vorerst Schlimmeres verhindern. „Die Explosion hat eine Wand verrückt“, erklärt Sittmann. Er rechnet mit einem Schaden von 50 000 Euro. „Es könnte aber noch weit teurer werden.“ Solang niemand die Gefahr beurteilt hat, kann Sittmann die vielen Fragen nicht beantworten. Auch nicht die von Barbara Strauch*, die gerade das Treppenhaus hinaufsteigt, als Torsten Sittmann vor ihrer Wohnung mit dem Polizeisiegel steht. Die Riesaerin war am Sonnabend mit ihrem 16-jährigen Sohn zu Hause, als es passierte. „Ich habe gerade einen Mittagsschlaf gemacht, als ich plötzlich den Knall hörte.“

16-Jähriger hatte Glück im Unglück

Was war passiert? Der Teenager hatte sein Fahrrad mit hoch entzündlichem Waschbenzin sauber gemacht – und sich dabei eine Zigarette angezündet. So kam es zu der Explosion und einem anschließenden Brand. Die Anwohner mussten ihre Wohnung laut Aussage einer Nachbarin für eine Stunde verlassen. „Ich weiß, dass er es nicht mit Absicht gemacht hat“, sagt die Mutter. Er habe einfach nicht nachgedacht. Torsten Sittmann wiederum fragt sich, warum der 16-Jährige überhaupt raucht – noch dazu in der Wohnung. „In Deutschland darf man erst ab 18 rauchen“, wirft der Gebäudeverwalter ein.

Dem Jungen, der derzeit seinen Hauptschulabschluss in Großenhain macht, geht es laut Aussage der Mutter den Umständen entsprechend gut. „Er hat Verbrennungen ersten und zweiten Grades an der Hand und am Unterarm. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können.“ Zu der gleichen Einschätzung kommt auch Egbert Rohloff. Der 16-Jährige und die anderen Anwohner hätten „mächtiges Glück“ gehabt, sagt der Wehrleiter. Mit Explosionen dieser Art habe die Riesaer Feuerwehr sehr selten zu tun. Beim Hantieren mit brennbaren Flüssigkeiten müsse man sehr vorsichtig sein. „Manche Leute unterschätzen das.“

Barbara Strauch und ihr Sohn sind nun vorübergehend beim Vater des Jungen untergekommen. „Dort ist es aber ganz schön eng. Ich hoffe, dass wir schnell unsere Sachen aus der Wohnung holen und in eine neue schaffen können.“ Dabei will der Vermieter helfen, verspricht Gebäudeverwalter Torsten Sittmann. „Wenn sie möchten, können Mutter und Sohn sofort in eine Ausweichwohnung umziehen.“

*Name von der Redaktion geändert.

