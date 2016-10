Die etwas andere Nachbarschaftshilfe Ein Helfer und ein Syrer nutzen das Wissen zweier Institute. Davon könnten mehr profitieren.

Die Ausbildungsgesellschaft für Metalltechnik und Schweißer (AMS) in Heidenau macht inzwischen mehr als Schweißen und Metall bearbeiten. Firmen in Sachen ausländische Mitarbeiter beraten zum Beispiel. So kam jetzt ein Rathmannsdorfer mit einem jungen Syrer zu Geschäftsführer Norbert Rokasky. Dank eines Nachbarn konnte er helfen. Seit dem Frühjahr ist nämlich das Institut für Bildung und Sicherheit Mieter im Komplex der Ausbildungsgesellschaft an der Siegfried-Rädel-Straße. Dorthin schickte Rokasky die beiden, und sie erhielten neue Informationen zum Deutschkurs für den Syrer. Danach gingen er und sein Betreuer zur Ausbildungsbehörde, um alle Formalitäten zu klären. „Wir konnten deutlich machen, wie wichtig es ist, die Kenntnisse der deutschen Sprache deutlich zu verbessern, um danach Qualifikationen, zum Beispiel bei uns, zu erlangen“, sagt Rokasky. Auch wenn der junge Flüchtling am liebsten gleich mit dem Arbeiten begonnen hätte, sah er ein, dass die Sprache die Grundlage ist. Für Rokasky ist diese konkrete Hilfe ein gutes Beispiel in vielerlei Hinsicht - für die Unterstützung des Rathmannsdorfers, für die Bemühungen des Flüchtlings und die gute Zusammenarbeit vor Ort. Die Beratung bei der AMS steht auch allen anderen offen, die von dem Wissen profitieren wollen. Regelmäßig werden zudem Firmen entsprechende Seminare angeboten.

