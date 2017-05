Die etwas andere Fanszene Die Anhänger von RB Leipzig verzichten auf Pyrotechnik, Gewalt und Beschimpfungen. Der Verein wacht darüber streng.

Die Fans von RB Leipzig zeigen eindeutig, wofür – oder wogegen – sie stehen. © worbser-sportfotografie

Es soll mal wieder ein Rekord aufgestellt werden. Davon gab es in Leipzigs Premierensaison schon einige, diesmal aber wäre es ein vereinsinterner und daran nicht die Mannschaft beteiligt, sondern der Anhang. 10 000 RB-Fans, so das Ziel, sollen am Samstag ins Berliner Olympiastadion fahren und dort möglichst die direkte Qualifikation für die Champions League feiern.

Die Rasenballer sind nicht nur sportlich längst in der Bundesliga angekommen, haben die eigenen Erwartungen übertroffen und viele Experten überrascht. Sie liegen auch bei der Zuschauergunst weit entfernt von den Abstiegsrängen. Im Schnitt 41 400 Anhänger kamen zu den 16 Partien ins ehemalige Zentralstadion, davon waren zehn ausverkauft – bei den restlichen verhinderten meist die nicht ausgeschöpften Gästekontingente ein proppenvolles Rund. Im Vergleich zur Bundesliga-Konkurrenz liegt RB damit auf Platz neun.

Thomas Schmidt* war schon dabei, als die Red-Bull-Arena viel zu überdimensioniert erschien angesichts des überschaubaren Andrangs. Gut 2 600 kamen 2010, ein Jahr nach der Vereinsgründung, zum zweiten Heimspiel in der Regionalliga gegen die Amateure von Hannover 96. Für Schmidt war es der Beginn einer Leidenschaft. Seitdem ist er Dauerkarten-Besitzer, steht im Block B – dem Bereich, der für die Stimmungsmacher reserviert ist. Vor zwei Jahren war er Mitbegründer der „Sportfreunde Leipzig“, der Fanklub wurde vom Verein – wie bisher 34 andere auch – als offizieller anerkannt und verteilt bis zu 4 000 Exemplare einer eigenen Stadionzeitung.

Die Chance, Fankultur zu gestalten

Schmidt, ein bulliger Typ mit kurzen Haaren und einem Nasenpiercing, der bei den Spielen gerne schwarze Jogginghosen trägt, hat früher auch mal bei der Stadtkonkurrenz von Lok und Chemie vorbeigeschaut, ist dort aber nicht recht warm geworden. „Bei RB hat mich die Chance gereizt, eine Fankultur von Beginn an komplett mitzugestalten“, sagt er. „Hier musste man sich nicht bestehenden Regeln und eingefahrenen Strukturen unterordnen.“

Das klingt ein wenig komisch bei einem Verein, der absolut nichts dem Zufall überlässt: Der dem Nachwuchs wilde Frisuren verbietet und gutes Benehmen verordnet sowie den Profis bis ins Detail die Ernährung vorschreibt. Auch die Fans scheinen sich da anzupassen. Sie fallen dadurch auf, dass sie nicht negativ auffallen. Bisher wurde RB ein einziges Mal vom DFB-Sportgericht zu einer Geldbuße verdonnert: 1 500 Euro wegen eines Becherwurfs im Drittligaspiel 2014 gegen Heidenheim. „Die Strafe wurde von der Person übernommen, er erhielt ein Hausverbot“, erklärt Vorstandschef Oliver Mintzlaff der SZ.

Wer sich nicht an die Regeln hält, wird bestraft. Da fährt der Klub eine ganz harte Linie. Das betrifft auch die vier Fälle, bei denen die Polizei vorige Saison Strafanzeigen gegen RB-Anhänger wegen Vorfällen vor dem Stadion gestellt hatte. Der Schwarzfahrer kam ungeschoren davon, gegen zwei Pyrotechnik-Zündler und einen Schläger wurden Hausverbote ausgesprochen.

Im Vergleich zu vielen anderen Bundesligisten, bei denen es regelmäßig in den Blöcken brennt, ist das lächerlich wenig. Das resultiere nicht aus Unterordnung an Vereinsvorgaben, findet Schmidt, der in der Finanzbranche arbeitet. Vielmehr gehe es „vor allem von den Fans selbst aus“. Die schriftliche Vereinbarung ist aus seiner Sicht fast überflüssig. „Wir haben uns auf einen Kodex geeinigt“, erklärt Mintzlaff, „wonach es keine Schmähungen oder Beleidigungen gegen den gegnerischen Verein, dessen Offizielle, gegen die Verbände DFB und DFL und deren Vertreter gibt. Es gibt keine links- oder rechtsradikalen Auswüchse und keine Pyrotechnik. Innerhalb der Grenzen können die Fans frei agieren.“

Gegner werden nicht verunglimpft

Es fällt tatsächlich auf, dass sich die Gesänge ausschließlich auf die Unterstützung der eigenen Mannschaft konzentrieren. Die gegnerischen Torhüter werden nicht als Arschlöcher beschimpft, die Gästefans nicht als Hurensöhne verunglimpft. Wenn der Schiedsrichter mal zum „Schieber“ wird, muss schon einiges vorgefallen sein – hier fällt es leicht, von Fankultur zu reden,

Man kann das auch artig, brav und piefig finden – oder gar belächeln. In einigen Bundesliga-Stadien ist es lauter. Als Stimmungsschlusslicht kommen jedoch eher Wolfsburg, Ingolstadt, Augsburg, Hoffenheim und Leverkusen infrage – Vereine also, die viel älter sind als RB und mehr Zeit hatten, eine Fanbasis aufzubauen.

Wie andere Klubs über den Neuling, den Einfluss von Red Bull und die fehlende Basisdemokratie denken, bekommt Schmidt immer wieder zu spüren, am schlimmsten bisher in Dortmund. Verstehen kann er die Ablehnung nicht. „Was anderen wichtig ist, Mitbestimmung im Verein etwa, müssen wir bei RB ja nicht wollen. Ich möchte zum Beispiel nicht sagen, wo es langgeht im Verein. Da gibt es bestimmt klügere Köpfe“, erklärt er und nennt ein Beispiel: „Ich kann der sportlichen Leitung doch nicht vorschreiben, gegen wen die Mannschaft in der Vorbereitung spielen soll und wen nicht.“ Fans anderer Vereine hatten wiederholt Testpartien gegen die Rasenballer verhindert.

Am Sonnabend wird Schmidt natürlich mit nach Berlin fahren und kräftig mitsingen. „Europapokal, Leipzig international“ ist der neueste Hit im Repertoire.

* Name auf Wunsch geändert

