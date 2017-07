Die ersten testen das Elbgaubad Schon seit Donnerstag wurde, ohne vorherige Ankündigung, das Naturbad nach der Reinigung wieder geöffnet.

Endlich wieder planschen. © Symbolbild/dpa

Aufatmen bei Badleiter Peter Fröbel und seinem Kollegen Andreas Engst – sie sind wieder für das da, was sie eigentlich in einem Badesommer machen sollen. Nämlich ihre Badegäste betreuen. Seit Donnerstag ist das Elbgaubad in Weinböhla wieder regulär geöffnet, die Ersten testen es, informiert Hauptamtsleiterin Julia Schneider. Ursprünglich war erst der Freitag avisiert worden.

Das Bad an der Dresdner Straße musste die vergangenen drei Wochen seine Tore schließen, weil sogenannte Saugwürmer bei Badegästen Hautreizungen verursacht hatten. Das Meißner Gesundheitsamt musste anschließend nach einer Untersuchung das Naturgewässer sperren. Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) hatte daraufhin festgelegt, dass das Bad nach dem Frühjahr einer zweiten gründlichen Hygiene unterzogen wird. Pflanzen und Schlamm mit den Schnecken, die die Saugwürmer beherbergen, wurden entfernt.

Gerüchten von weiteren Schließungen widerspricht die Hauptamtsleiterin energisch. „Wir bilden ab September sogar einen Lehrling zum Fachangestellten für Bäderbetrieb aus, um gut besetzt zu sein“, so Julia Schneider.

Elbgaubad: Weinböhla, Dresdner Straße, Telefon: 035243 36050; geöffnet: bei Badewetter (20 Grad Lufttemperatur und kein Regen) von Mitte Mai bis Mitte September täglich 10 - 19 Uhr.

zur Startseite