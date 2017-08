Die ersten Punkte auf dem Konto Budissa gewinnt das Heimspiel gegen Neustrelitz und ist Sonnabend beim Spitzenreiter FC Energie Cottbus gefordert.

Budissa Bautzen bejubelt das goldene Tor zum 1:0 durch Jonas Krautschick (rechts), der hier die innigen Glückwünsche von Franz Hausdorf bekommt. © Torsten Zettl

Erstes Heimspiel, erster Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga Nordost! Vor 453 Zuschauern setzte sich die FSV Budissa Bautzen am Mittwochabend gegen die TSG Neustrelitz mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor des Tages erzielte Neuzugang Jonas Krautschick nach 72 Minuten. Bereits am Sonnabend steht das nächste Punktspiel für die Mannschaft von Cheftrainer Torsten Gütschow an. Die Spreestädter sind beim Spitzenreiter und Top-Favoriten auf die Meisterschaft, dem FC Energie Cottbus, zu Gast. Der Anpfiff im Stadion der Freundschaft ertönt um 13.30 Uhr. Als Schiedsrichter fungiert Eugen Ostrin aus Eisenach.

Die 90 Minuten gegen Neustrelitz waren nichts für Fußball-Feinschmecker, aber das hatte sicher auch niemand erwartet. Schließlich hatten beide Teams die Saison 2016/17 abgeschlagen auf den letzten beiden Plätzen beendet. Die TSG war dennoch in der 4. Liga geblieben, weil es durch den Rückzug des FC Schönberg keinen sportlichen Absteiger gab. Am ersten Spieltag der neuen Saison hatten beide Teams die höchsten Niederlagen kassiert und sich sofort wieder am Ende des 18er-Feldes eingefunden. „Ich bin froh, dass sich meine Mannschaft endlich für den betriebenen Aufwand belohnt hat“, war Gütschow erleichtert. Mit Blick auf das Gastspiel in Cottbus hatte er mit nur einem Satz die Lacher auf seiner Seite: „Für uns wird das eine ganz einfache Partie.“

Wie bereits in der Sommerpause angekündigt, richtete Gütschow seine Startelf diesmal offensiver aus und stellte sie im Vergleich zur Auftaktpartie in Neugersdorf (0:3) auf vier Positionen um. Abwehrchef Pavel Patka fehlte durch seine Rotsperre, zudem mussten Weiß, Mack und Müller auf die Bank. Neu ins Team rückten Franz Hausdorf, Ezequiel Horacio Rosendo, Daniel Hänsch und der wenige Tage vor dem Saisonstart verpflichtete Tony Schmidt.

Chancen auch für Neustrelitz

„Für uns war das eine unglückliche Niederlage, denn wir mussten zur Pause Minimum 1:0 führen“, resümierte TSG-Coach Achim Hollerieth. Er dachte dabei in erster Linie an die Chancen von George Kelbel (18., 33.), dem auffälligsten Akteur der Neustrelitzer. Beim zweiten Versuch blieb Budissas Torhüter Maik Ebersbach mit einer glänzenden Fußabwehr der Sieger. Auf der Gegenseite verpasste der auffällig agierende Jonas Krautschick das 1:0, als ihm TSG-Schlussmann Norman Quindt den Schneid abkaufte (30.).

„Nach dem Wechsel haben wir das Tempo erhöht, Druck gemacht und uns Chancen erspielt. Das 1:0 fiel folgerichtig und am Ende war unser Sieg völlig verdient“, meinte Gütschow. Hänsch und Schmidt verpassten zunächst ihre Möglichkeiten, ehe der Siegtreffer im Anschluss an einen Eckball fiel. Kapitän Franz Pfanne verlängerte das Leder und Krautschick war mit dem Kopf zur Stelle. „Auf die Gefährlichkeit der Bautzener bei Standards hatte ich ausführlich hingewiesen“, ärgerte sich der 43-jährige Hollerieht.

Torsten Gütschow wird in Cottbus ganz sicher eine andere taktische Ausrichtung wählen. Schließlich spielten die Lausitzer in den ersten beiden Saisonpartien die TSG Neustrelitz (4:0) und die BSG Chemie Leipzig (5:0) regelrecht an die Wand. Andererseits sollten sich die Budissen an ihr letztes Gastspiel beim Ex-Bundesligisten im September 2016 erinnern. Energie gewann sehr glücklich mit 1:0, weil es Budissa nach einer starken Vorstellung versäumt hatte, eine der Chancen zu nutzen.

Budissa: Ebersbach - Kunze, Hausdorf, Hoßmang, Heppner - Krautschick, Pfanne, Rosendo, Schmidt (78. Mack) - Hänsch (62. J. Müller), Bönisch (74. Gehrmann).

