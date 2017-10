Die ersten Ortsmeister kommen aus Mobendorf Zum 20. Bestehen hat das Team des Jugendklubs Marbach ein zweitägiges Fest veranstaltet. Auch eine Premiere gehörte dazu.

Nicht nur beim Wettnageln mit einem offenen Spezialhammer lagen Andrea Fischer und ihr Team vorn. Auch die anderen Aufgaben meisterten sie souverän. So errangen die Mobendorfer am Ende verdient den Titel 1. Striegistaler Ortsmeister.

Mit diesem offenen Spezialhammer wurde wettgenagelt.

Da geht noch was! Das finden sowohl die Mitglieder des Jugendklubs Marbach (JCM) als auch die Mannschaften, die an den ersten Ortsmeisterschaften teilgenommen haben. Immerhin besteht die Gemeinde Striegistal aus 14 Ortschaften. Und nur aus sechs Ortsteilen waren Männer und Frauen am Sonnabend zur Premiere angetreten.

Den Spaß an den einzelnen Stationen konnte ihnen keiner nehmen. Außer dem Gaudi ging es aber auch um die Ehre und damit um ein gutes Ergebnis für den eigenen Ort. Und so tüftelten die jeweils sechs Mitstreiter eines Teams zum Beispiel über Wissensfragen, bei denen es sozusagen um Heimatkunde ging. Außerdem waren Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt, unter anderem an der Station „Der heiße Schlauch“. Dort musste ein Golfball auf Zeit durch einen Feuerwehrschlauch gefädelt werden. Um es den Kandidaten nicht gar so einfach zu machen, befanden sich einige Knoten im Schlauch.

Am besten meisterten sämtliche Aufgaben die Mannschaftsteilnehmer aus Mobendorf. Sie siegten haushoch mit 1 130 Punkten. Auf Platz zwei mit 983 Punkten kam die Mannschaft aus Pappendorf. Die Nachbarn aus Etzdorf landeten auf den dritten Platz. Und da es auch für Rang vier noch einen Pokal gab, ging die Heimmannschaft, die vom Ortschaftsrat gestellt wurde, nicht leer aus.

Die Räte zeigten sich begeistert von der Idee, mit dem Wettbewerb etwas für den noch stärkeren Zusammenhalt der Orte der Gemeinde tun zu wollen. „Überhaupt“, so Ortschaftsratsvorsitzender Bernd Emmrich, „gibt es mit dem Klub eine langjährig gute Zusammenarbeit.“ Das sei mit einer Einrichtung, in der ein ständiges Kommen und Gehen herrsche, die Verantwortung häufiger wechselt, keinesfalls selbstverständlich. „Die Jugendlichen sind immer ansprechbar, wenn irgendwo Unterstützung gebraucht wird“, waren sich die Ortschaftsräte einig. Aber auch sie hätten über die Jahre ihre Hilfe nicht verwehrt. Die meisten konnten sich noch gut an die Anfänge erinnern, nachdem die jungen Leute von der Straße – eine Bushaltestelle war der erste Treff – weggegangen und über das jetzige Bürgerhaus schließlich im Keller der Grundschule untergekommen sind.

Dass die Zusammenarbeit der Jugendlichen auch mit anderen Gruppen und Vereinen sowie den Selbstständigen im Ort gut ist, wurde beim Fest ebenfalls deutlich. Die Feuerwehr präsentierte zum Beispiel während des Wettkampfes ihre Technik. Nebenan konnten sich die Jüngsten im „Bandhaus“ unter anderem im Zielspritzen versuchen. Eric Brabant von der Feinbrand-Manufaktur an der Rosentalstraße zeigte, woran er in diesem Sommer in seinem „Brau- und Brennhaus“ gearbeitet hat.

Sowohl Mitwirkende als auch die Organisatoren der Ortsmeisterschaft hätten sich noch etwas mehr Resonanz gewünscht, wie Stephanie Voigtländer bestätigte. Sie leitete mit Philipp Müller den Jugendklub und nahm mit Rudi Zerge, der sich die Wettbewerbe für die Meisterschaften ausgedacht hatte, die Siegerehrung vor. „Wir würden die Ortsmeisterschaften gern zu einer Tradition werden lassen“, sagte Zerge. Mit Bedacht hatte die Siegermannschaft deshalb einen zweiten Pokal erhalten: einen Wanderpokal. Den müssen die Mobendorfer im nächsten Jahr verteidigen. Ob in Marbach oder einem anderen Ortsteil, das steht noch nicht fest.

Dann sind auch noch mehr Teilnehmer und Zuschauer gewünscht – so etwa, wie beim Oktoberfest zum Ausklang des Clubgeburtstages. Am Abend war das Festzelt voll. Die Karten für diese traditionelle, vom Jugendklub organisierte Veranstaltung waren schneller weg als die sprichwörtlichen warmen Semmeln: binnen 30 Minuten.

