Die ersten Mutigen sind da Das Stadtbad in Radeberg ist am gestrigen Montag in die Saison gestartet. Und das bei Wassertemperaturen, die überraschten.

Die fünfjährige Zeruja tastet sich vorsichtig ans kühle Wasser im Stadtbad in Radeberg heran. Sie gehörte mit ihrer Mutter Diana Barthel am Vormittag zu den ersten Besuchern des Radeberger Stadtbads. © Thorsten Eckert

Da hat sich Wettermacher Petrus in den vergangenen Tagen ja mal so richtig ins Zeug gelegt! Als die SZ Mitte der vergangenen Woche über die bevorstehende Öffnung der Freibäder berichtete, stieg Radebergs Schwimmmeister Gerd Lippmann für den SZ-Fotografen bei frostigen acht Grad Celsius Wassertemperaturen in die Fluten. Als nun am gestrigen Montagmorgen die diesjährige Saison im Radeberger Stadtbad startete, waren es immerhin schon über 16 Grad. Also das Doppelte.

Für viele natürlich immer noch nicht das, was man Badewasser-Temperatur nennt. Aber einige der traditionellen morgendlichen Dauerschwimmer ließen sich die Chance nicht entgehen, ihre Bahnen im in der Morgensonne funkelnden Wasser zu ziehen. Die gefragten Saison-Kabinenen wurden ebenso gebucht, wie die ersten Saisonkarten. Und wenn im Laufe der Woche nun sogar fast Hochsommer-Temperaturen erreicht werden, wie die Meteorologen voraussagen, dann dürfte es vielleicht sogar schon mal den ersten vorsichtigen Ansturm aufs Radeberger Stadtbad geben. Auch, wenn der vom gefragtesten Tag der vergangenen Saison sicher noch weit entfernt bleiben dürfte. Am 23. Juni waren 1 788 Besucher gekommen – bisheriger Allzeitrekord, sagt Michael Weber vom Stadtbadverein. Insgesamt strömten im vergangenen Jahr 34 589 Besucher ins Bad an die Wasserstraße. Wenn Wettermacher Petrus mitspielt, könnte diese Marke ja vielleicht geknackt werden.

Immerhin locken einige Neuerungen. So wurden die Fliesen in der Dusche erneuert, die Steinkabinen an der unteren Liegewiese werden saniert und Anfang Juni übergeben. Und am Kinderbecken wurde mit Hilfe von Spenden das lange gewünschte Sonnensegel installiert. Und wenn am 1. Juni – dem Kindertag – nicht nur freier Eintritt auf die Kinder wartet, sondern auch etliche kleine Überraschungen, wie Michael Weber verrät, dann dürfte spätestens auch das neue Sonnensgel erstmals „ausgerollt“ werden.

Geöffnet ist das Stadtbad nun also täglich – wetterunabhängig – von 8 bis 10 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Bei Temperaturen über 20 Grad Celsius dann ganztägig bis 19 Uhr; ab Juni bis 20 Uhr.

