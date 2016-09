Die ersten Lehrlinge Seit 1966 wird in Nünchritz Nachwuchs für die Chemie- Industrie ausgebildet. Jetzt trafen sich Azubis von damals wieder.

Als düster und schmutzig galt der VEB Chemiewerk, als 1966 die ersten Chemiefacharbeiter in Nünchritz ausgebildet wurden. © Horst Siegert/Stadtmuseum Riesa Als düster und schmutzig galt der VEB Chemiewerk, als 1966 die ersten Chemiefacharbeiter in Nünchritz ausgebildet wurden.

1968 berichtet die Sächsische Zeitung über den ersten in Nünchritz ausgebildeten Chemiefacharbeiter Otmar Gehre. 2016 zeigt er seinen ehemaligen Mitschülern den Standort, der sich in den vergangenen 50 Jahren sehr verändert hat. Mit dabei sind (v.l.n.r.) Karin Gehre, Marianne Braunsdorf, Annelie Kriehn sowie deren einstige Lehrausbilderin Ingrid Langer.

Schon nach dem ersten Tag will sie nicht mehr. „Ich habe geheult. Es war alles so düster“, erinnert sich Annelie Kriehn an den ersten Tag ihrer Lehre im VEB Chemiewerk Nünchritz. Sie ist gerade 16, und der Betrieb sucht händeringend nach neuen Mitarbeitern. Denn die Felder und Wiesen an der Großenhainer Straße werden planiert, um Platz für einem neuen Werksteil zur Herstellung von Silikonen und für eine neue Betriebsschule samt Wohnheim zu machen.

Doch 1966 produziert das Chemiewerk noch vor allem Schwefelsäure, Natronlauge oder Salzsäure. Das ganze Werksgelände ist mit einer rotbraunen Asche überzogen, die bei der Verbrennung von Schwefelkies entsteht. Die Arbeit in der Schwefelsäureanlage gehört bei den 26 Lehrlingen, die im September ihre Ausbildung zu Chemiefacharbeitern beginnen, nicht zu den beliebtesten. Doch die Jugendlichen sollen in den zwei Jahren Ausbildung so viel wie möglich vom Werk kennenlernen. Wer Pech hat, muss sich eben in den Säureschutzanzug zwängen. Wer Glück hat, darf in die Anlage zur Herstellung von PTFE, dem König unter den Plaststoffen. „Das war der sauberste Betrieb, hier war absolute Reinheit gefragt“, erinnert sich Otmar Gehre. Leicht ist die Arbeit trotzdem nicht.

Während am Anfang für die Jugendlichen oft Kartoffellesen ansteht, müssen sie später in den Anlagen vieles händisch erledigen, was heute längst automatisiert ist. Drei Tage die Woche werden sie in den einzelnen Betrieben des Werkes eingesetzt, zwei Tage büffeln sie in der Berufsschule des Riesaer Reifenwerkes, weil die Nünchritzer Schule erst 1967 bezogen werden kann. Viele von ihnen arbeiten noch vor ihrem 18. Geburtstag im Schichtbetrieb. „Das war schon schwer in unserem Alter. Andere sind tanzen gegangen und wir auf Arbeit“, sagt Annelie Kriehn. Zumal die Arbeit zwischen den riesigen Kolonnen und Schornsteinen kein Traumjob ist. „Die meisten haben hier gearbeitet, weil es nichts anderes gab“, sagt Karin Gehre, „dafür hat das Geld immer gestimmt.“

Schon in der Ausbildung sind 80 bis 120 Mark in der Lohntüte, als Facharbeiter gibt es von Anfang an fast 400 Mark. Das ist für DDR-Verhältnisse viel Geld, zumal es noch weitere Vergünstigungen gibt: eine betriebliche Kindertagesstätte zum Beispiel und jeden Morgen eine Flasche Milch für jeden Mitarbeiter. Auf dem Betriebsgelände gibt es zudem einen Arzt, einen Kosmetiksalon, Badeanstalt und Sauna. Im Kulturhaus, das bis 1997 an der Meißner Straße stand, wird oft gefeiert. Dort organisiert die Frauenkommission des Werkes auch Kleidungs- und Schuhverkäufe. Und es gibt auch Möglichkeiten, Karriere zu machen.

Einige der Lehrlinge lassen sich zum Meister der chemischen Industrie ausbilden, andere beginnen ein Studium. „Es sollte allerdings das studiert werden, was im Werk auch gebraucht wird“, sagt Otmar Gehre, der nach nur 18 Monaten seine Lehre vorzeitig beendet und damit tatsächlich der allererste in Nünchritz ausgebildete Chemiefacharbeiter ist. Danach schwebt ihm eigentlich ein Psychologie-Studium in Görlitz vor, das Werk delegiert ihn aber an die Ingenieurhochschule Köthen zur Betriebswirtschaft. Bereut hat er das nicht. Bis zu seiner Rente bleibt er dem Betrieb treu, der nach der Wende durch die Hüls AG und seit 1999 durch die Wacker AG geführt wird. Ein paar seiner einstigen Mitschüler bleiben bis zuletzt Kollegen. Und auch heute noch ist der einstige Leiter des Sozialwesens und der Öffentlichkeitsarbeit beinahe täglich im Werk, um Besucher durchs Werk zu führen.

Beim ersten Treffen 50 Jahre nach Ausbildungsbeginn lässt er es sich deshalb nicht nehmen, seine ehemaligen Mitschüler über das Werksgelände zu führen. Die sind fasziniert von der Sauberkeit in dem Betrieb und staunen, dass die Ausbildung jetzt dreieinhalb Jahre dauert und im Vorfeld sogar Eignungstests bestanden werden müssen. Nach ihnen wurden bis heute schätzungsweise mehr als 600 Jugendliche in Nünchritz zum Chemiefacharbeiter beziehungsweise Chemikanten ausgebildet.

