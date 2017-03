Die ersten Lämmer sind da Im Elbetierpark gibt es Nachwuchs. Und am Sonntag ist auch wieder Bauernmarkt.

Der Nachwuchs ist da. Zu bestaunen gibt es die kleinen Lämmchen im Elbetierpark Hebelei. Außerdem findet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr der Bauernmarkt statt. © Symbolfoto/Sebastian Schultz

Am Sonntag findet von 10 bis 16 Uhr der Bauernmarkt im Elbe-Tier-Park Hebelei unter dem Motto „Gänseblümchen“ statt. Das Gänseblümchen, Maßliebchen oder Tausendschön wurde in diesem Jahr von dem Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Theophrastus Bombastus - NHV Theophrastus e.V. das Gänseblümchen zur Heilpflanze des Jahres 2017 gekürt. Das Gewöhnliche Gänseblümchen ist eine der bekanntesten Wiesenblumen aus der Familie der Korbblütler , da es auf fast jeder Wiesenfläche wächst. Und so gibt es auch unzählige Namen für die Pflanze. Allein im deutschsprachigen Raum gibt es etwa 120 Bezeichnungen in fast jeder Region und jedem Dialekt.

Das Kulturgänseblümchen „Tausendschönchen“ erhalten die Marktbesucher in verschiedenen Farben bei Gartenbau Orlowski aus Pülswerda und Gänseblümchentee am Stand des Elbe-Tier-Parks. Der Verkaufserlös kommt dem Erhalt des Tierparks zu Gute.

Der Elbe-Tier-Park Hebelei hat täglich bis Einbruch der Dämmerung geöffnet. Die ersten Lämmer sind bei den Bulgarischen Langhaarziegen, Skudden-Schafen und Heidschnuckenschafen da. (SZ)

