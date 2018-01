Die ersten Gurken unter der Haube Seit Mittwoch wird im Boxberger Gartenbaubetrieb GBT gepflanzt, was das Zeug hält – 2018 auch wieder Paprika.

Eine weitere Kiste Gurkenpflanzen wartet darauf, im Gewächshaus gepflanzt zu werden. Bozena Byrstrikt geht die Arbeit routiniert von der Hand. Bis heute Abend sollen im Boxberger Gartenbaubetrieb GBT allein 9500 Gurkenpflanzen unter Glas stehen. © Joachim Rehle

Boxberg. Frederik Rink war die Erleichterung anzumerken. „Das erste Haus ist fertig“, sagte der Geschäftsführer der Boxberger Gartenbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH (GBT) Mittwochnachmittag. Da standen die ersten Gurkenpflanzen in einem der Gewächshäuser. Am Vormittag hatte ein Sattelzug aus Holland die etwa acht Wochen alten Jungpflanzen gebracht. Verstaut in Steinwolle, die das Wasser speichert und hervorragend zum An-Keimen geeignet ist. Jede Pflanze wird nun auf einen Topf mit Kokosperlitsubstrat gesetzt, den sie durchwurzelt, jeder Topf über einen Schlauch mit der Bewässerungsanlage verbunden, die für ausreichend Feuchte sorgt. Nach dem liegenden Transport machen die Pflanzen einen traurigen Eindruck. Aber das gibt sich in zwei Tagen. Dann recken sie ihre Köpfe nach oben und stehen in Reih und Glied wie Zinnsoldaten. Alles in allem 3100 Schlankgurken.

An die 300 Pflanzen schaffen versierte Leute in der Stunde. Bozena Byrstrikt weiß am Ende des Tages, was sie gemacht hat. Das viele Bücken ist nicht jedermanns Sache. Die Polin arbeitet das vierte Jahr in Boxberg. Routiniert geht ihr die Arbeit von der Hand. Den anderen neun Mitarbeitern ebenso. Sie scherzen. Einige kennen sich aus dem Stammbetrieb in Thüringen. Von Boxberg aus sei es aber nicht so weit nach Hause, sagen sie. Ob sie nachts von Gurkenpflanzen träumen, bleibt offen. Heute geht es damit weiter. 6400 Pflanzen müssen ausgepackt und an ihre Plätze gebracht werden. Neben Salatgurken baut der Betrieb die Minigurken an, die gerade mal 50 Gramm schwer werden. Heute Abend soll die Arbeit auf 8000 Quadratmetern geschafft sein. Auf 6 000 davon stehen dann Gurken, auf 2000 Quadratmetern Paprika.

Damit hatte sich der Gartenbaubetrieb vor drei Jahren das erste Mal befasst. Seitdem ist die Nachfrage groß. 2018 werden deshalb 1500 Spitzpaprika sowie 570 kleine rote und 570 kleine gelbe Paprika gepflanzt. Der Anbau sei ziemlich schwierig, sagt Frederik Rink. „Normalerweise wird Paprika im Dezember gepflanzt“, erklärt der 26-Jährige. Mehrmals im Monat ist der Thüringer in Boxberg. Hier würden sie mit Paprika erst später beginnen, weil es in Deutschland im Winter zu wenig Licht gibt. Zudem verdunkeln große Bäume die relativ alten Häuser. Eine Zusatzbeleuchtung wäre optimal, doch die Investition dafür zu teuer, erklärt Siegfried Oswald. Auch würde es die Energiekosten weiter in die Höhe treiben. Sie sind unter Glas ohnehin zehnmal höher als unter normalen Anbaubedingungen. „Das macht die ersten deutschen Gurken so teuer“, sagt Frederik Rink.

Der Gemüseanbau in Boxberg ist reine Handarbeit. Jede einzelne Gurkenpflanze wird angebunden, um einen Draht gewickelt, bis sie in zwei Meter Höhe gewachsen ist, geköpft, die Seitentriebe ausgebrochen. Zwei Triebe bleiben stehen. Fünf Blüten von unten werden entfernt, damit die Pflanzen kräftiger werden. Dafür braucht man Routine und muss zupacken können.

Bei konstant 20 Grad Celsius haben es die Pflanzen gemütlich warm. Dass der Winter eher mild ist, hilft wirtschaften. Die Wärme kommt aus dem Kraftwerk. Deshalb schauen die beiden Gartenbauingenieure nach Berlin. Sollte es zum Ausstieg aus der Braunkohle kommen und damit das Kraftwerk außer Betrieb gehen, wäre Schluss mit Gemüseanbau in Boxberg, so Siegfried Oswald. Nachdem frühere Besitzer aufgaben, versuchten sich Amerikaner mit Algenzucht in der Gärtnerei, was aber nicht klappte. 2012 übernahm die Boxberger Gartenbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH die Gewächshäuser. Im Jahr darauf wurden die ersten Gurken angebaut.

So das Wetter mitspielt, sind in drei bis vier Wochen die ersten zu ernten, Mitte April der erste Paprika. Später folgen Tomaten, die ab 25. Januar auf 1,2 Hektar gepflanzt werden. Zu haben ist das Gemüse im Hofladen der Gärtnerei, in anderen Läden und auf Märkten in der Region.

Siegfried Oswald zog schon zu DDR-Zeiten Paprika, als das Gemüse hierzulande Mangelware war. Ob er es nach so vielen Jahren noch sehen könne? Darauf schmunzelt er: „Im Oktober, wenn die Gewächshäuser ausgeräumt werden, hat man es satt. Aber wenn im Januar das erste Grün sprießt, dann freut man sich wieder“, erklärt er. Die beiden Männer können es kaum erwarten, in die erste knackige Gurke zu beißen.

