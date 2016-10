Die ersten Euro für neue Spendenbox Letzte Woche verschwanden bei Dierbooks etwa 200 Euro Spendengeld. Der Diebstahl löste nicht nur Empörung aus.

Eine neue Spendenbox ist schon bestellt. © privat

Im Geschäft am Waldheimer Obermarkt bleibt er Thema: der dreiste Diebstahl einer Spendenbox. Diese verschwand am Mittwoch letzter Woche samt etwa 200 Euro am helllichten Tag aus dem Kassenbereich (DA berichtete). Der Dieb muss einen unbeobachteten Moment genutzt haben, um die gesicherte Box mitzunehmen. Der materielle Schaden schmerzt, noch verwerflicher aber ist die Tat aus moralischen Gründen. Denn das Spendengeld war für die Selbsthilfegruppe (SHG) kehlkopfloser und am Kehlkopf operierter Menschen Mittweida und Umgebung gedacht. „Das hat bei unseren Kunden schon große Bestürzung ausgelöst“, sagt Dierbooks-Mitarbeiterin Patricia Spruck. Auch die Mitarbeiter des Geschäfts hatten ihr Trinkgeld in die Box getan, denn einen Betroffenen kennen sie sehr gut. Stammkunde Peter Helisch aus Gebersbach, der überhaupt erst auf die Idee kam, bei Dierbooks darum zu bitten, dass eine Spendenbox für seine Selbsthilfegruppe aufgestellt wird. Auch er ist, so sagt er, nach dem Diebstahl von Freunden und Bekannten daraufhin angesprochen wurden. Alle seien sich einig gewiesen: „Hilfsbedürftige zu bestehlen, geht gar nicht“.

Inzwischen ist veranlasst, dass eine neue Spendenbox angefertigt und wieder im Laden auf dem Obermarkt aufgestellt wird, sagt Patricia Spruck. „Viele Kunden haben schon angekündigt, dass sie dann gern bereit sind, Geld für die Selbsthilfegruppe hineinzutun. Einige Euro haben Kunden zu diesem Zweck auch schon dagelassen“, freut sich die Mitarbeiterin. Das Geld ist freilich gut verwahrt, so etwas wie am letzten Mittwoch soll nicht wieder passieren.

Auf Hilfsbereitschaft ist die Selbsthilfegruppe, in der auch Menschen aus Waldheim und Umgebung mitarbeiten, angewiesen. Allein die Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse von Krankenkassen genügen laut Vorsitzendem Jens Sieber nicht, um die umfangreiche Arbeit zu finanzieren. Vor allem gehe es darum, den nach Krebserkrankung kehlkopflosen Menschen sozialen Kontakt zu ermöglichen. Weil sich ihr Leben aufgrund des fehlenden Sprechvermögens radikal ändert, besteht die Gefahr, dass sie sich völlig isolieren, erklärt Jens Sieber, der dies aus eigenem Erleben kennt. Patientenbetreuung und Integrationsförderung sind deshalb Hauptaufgaben der Gruppe.

www.kehlkopflos-mittweida.de

zur Startseite