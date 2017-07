Die ersten Blicke flogen beim Tanz zum Erntefest hin und her Bärbel und Walter Lehnhardt feiern am Mittwoch in Kreba-Neudorf ihre diamantene Hochzeit.

Am 26. Juli 1957 gaben sie sich in Kreba-Neudorf das Ja-Wort.

Kreba-Neudorf. Es waren zuerst harmlose Blicke, die Walter Lehnhardt mit der Kindergärtnerin Bärbel beim Erntefesttanz im mecklenburgischen Jagow 1956 tauschte. Doch daraus wurde schnell Zuneigung und dann die große Liebe zwischen dem Mecklenburger und der Oberlausitzerin. Sie, die in Hermsdorf/Schlesien zur Welt kam und in Kreba-Neudorf ihre Kindheit und Jugend verbrachte, wurde nach ihrem abgeschlossenen Studium zur Kindergärtnerin ins mecklenburgische Jagow verpflichtet – wo sie dann mit dem 19-jährigen Walter ihre große Liebe fand.

Der Liebe wegen zog Walter dann auch mit Bärbel in die Oberlausitz nach Kreba-Neudorf. Am 26. Juli 1957 läuteten dort für beide die Hochzeitsglocken. Vor Pfarrer Rose gaben sie sich „Ja-Wort“ und Versprechen, das bis heute hält. Einen Tag zuvor wurden im Krebaer Standesamt in einer weniger spektakulären Zeremonie bereits die Ringe vor dem Standesbeamten getauscht. Nach der Hochzeit zog das junge Paar in eine kleine Wohnung. Dort kam dann schon mit Sohn Ingo das erste Kind zur Welt. Zwei Jahre später Tochter Gesine. Bärbel arbeitete als Leiterin des Neudorfer Kindergartens in Kreba-Neudorf, Walter war als Busfahrer bei den Weißwasseraner Verkehrsbetrieben beschäftigt und qualifizierte sich später zum Meister im Kfz-Wesen. In dieser Funktion arbeitete er bis zum Eintritt ins Rentenalter.

Mit den beiden Kindern wurde die Wohnung zu klein, und so baute Walter der Familie 1965 ein eigenes Haus an der Bautzener Straße in Kreba-Neudorf. In diesem wohnt das diamantene Ehepaar bis heute und genießt sein Rentnerdasein. 13 Jahre nach Sohn Ingo folgte mit Nils, dem Nesthäkchen, das dritte Kind und machte die Familie perfekt. Bärbel wechselte 1977 nach 20-jähriger Tätigkeit im Neudorfer Kindergarten in den Krebaer Kindergarten, wo sie bis zum Renteneintritt als Leiterin arbeitete. Ihre Freizeit verbrachte sie oft in der Frauengymnastikgruppe der SG Kreba-Neudorf. Mit ihr nahm sie auch regelmäßig an Sportveranstaltungen bei den traditionellen Krebaer Sport- und Parkfesten teil. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie den Sport im Alter von 80 Jahren aufgeben.

Auch Walter ging seinem Hobby, an Autos zu schrauben, noch bis vor wenigen Jahren nach. Dafür hatte er sich eine kleine eigene Werkstatt am Wohnhaus eingerichtet. Jetzt lässt es sein Gesundheitszustand nicht mehr zu. So haben sich beide zum Kauf von zwei E-Bikes entschlossen, mit denen sie ihre Freizeit mit Fahrten rund um Kreba-Neudorf verbringen. Dazu die Pflege von Haus und Vorgarten, die einen sehr vorbildlich-gepflegten Eindruck machen.

Viel Freude bereiten den beiden auch die Kinder mit ihren Enkeln und Urenkeln, wenn sie auf Besuch nach Kreba-Neudorf kommen. „Dann ist Leben im Haus, und man fühlt sich noch einmal richtig jung und an die vielen schönen Jahre als Kindergärtnerin erinnert“, sagt Bärbel. Sie verrät auch das Geheimnis ihrer 60 Jahre währenden Ehe mit Walter: „Ja, eigentlich gibt es da kein Geheimnis. Wir hatten immer Vertrauen zueinander. Geheimnisse gab es eigentlich nie. Und wir waren nie nachtragend und haben uns Fehler verziehen. Und wo kommen in 60 Jahren Ehe keine vor?“

