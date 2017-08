Fußball – Landespokal Die ersten Bewährungsproben Während es in anderen Spielklassen später losgeht, spielen Döbelner SC und Roßweiner SV im Landespokal.

Am Sonntag sind Stephan Krondorf und die Roßweiner Fußballer im Sachsenpokal gegen Rapid Chemnitz gefordert. © André Braun

Die Terminwahl für die erste Runde des Landespokals war mit dem Schulanfangswochenende in Sachsen wohl eher etwas unglücklich. Glück im Unglück haben da noch die beiden für den Wettbewerb qualifizierten Vertreter aus dem Altkreis Döbeln, die erst am Sonntag spielen müssen.

Der Döbelner SC, der zuletzt im Testspiel gegen Motor Wilsdruff zumindest in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung geboten hat, empfängt den Aufsteiger zu Landesklasse West, TSV Germania 08. Von der Papierform her sicher ein machbarer Gegner, der den Döbelnern alle Chancen für einen Einzug in die zweite Runde lassen sollte.

Der Sieger des Kreispokals, Roßweiner SV, hat es da vom Losglück schon ein Stück weit schwerer erwischt. Mit dem BSC Rapid Chemnitz reist ein zwei Klassen höher spielendes Team und der Vorjahresachte der Landesliga an der Mulde an. Damit ergeben sich für die Mittelsachsen, selbst wenn sie personell besser aufgestellt sind als am vergangenen Wochenende bei der derben Testspielpleite in Freiberg, wohl leider nur Außenseiterchancen.

