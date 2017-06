Die erste Station zur Weltspitze In Bischofswerda werden talentierte Motorrad-Piloten ausgebildet. Für die Freudenbergs gehört das zur Familientradition.

Carsten Freudenberg sitzt in der Werkstatt zwischen Felgen, Motorrädern sowie Siegerkränzen und Pokalen. Auf den gelben KTM bestreiten seine Fahrer die EM. Mit der blauen Yamaha starten sie in der IDM. © Thomas Kretschel

Im Regal stehen leere Sektflaschen neben Pokalen, an der Wand hängen Siegerkränze und Grüße ehemaliger Piloten. Seit gut 20 Jahren hat sich das Freudenberg Racing Team aus Bischofswerda einen guten Ruf erarbeitet in der Motorradbranche: als Talentschmiede und Sprungbrett bis in die Weltmeisterschaft.

Den hat Karel Hanika geschafft. 2013 gewann der Tscheche die Europameisterschaft in der Moto-3-Kategorie. „Dieser Titel ist unser größter Erfolg“, sagt Carsten Freudenberg, Chef des Teams, und er meint nicht allein den Titel. „Die Nachwuchsarbeit besitzt für uns Priorität. Unser Ziel bleibt es, junge Talente auf ihrem Weg in die Weltspitze so gut wie möglich vorzubereiten.“ Das gelingt seiner Mannschaft immer wieder. Auf einem Plakat bedankt sich Dirk Heidolf „für die tollen drei Jahre“. Er fuhr von 1999 bis 2001 für den Freudenberg-Rennstall, wurde zweimal Zweiter in der Viertelliterklasse der Internationalen Deutschen Meisterschaft und konnte damit die Eintrittskarte in die WM lösen.

Auch andere Piloten lernten einige Jahre bei den Bischofswerdaern, bevor ihnen der Sprung gelang. Das Team baut dabei sogar auf die Erfahrung aus mehr als vier Jahrzehnten, denn die Familiengeschichte im Motorsport begann schon mit Vater Michael Freundenberg. Er begann seine Karriere 1974 mit einem K-Wagen, wie das Kart in der DDR offiziell hieß, der Marke Eigenbau. „Damals war es nicht einfach, an konkurrenzfähiges Material zu gelangen“, sagt der 44 Jahre alte Sohn. 1976 wechselte der Senior auf zwei Räder: mit einer MZ. Von 1987 bis 1989 fuhr er drei Meisterschaften hintereinander ein.

Zur gleichen Zeit gewann Carsten Freudenberg seine ersten Rennen und Titel als Nachwuchsfahrer. Er gehörte 1990 zu den drei besten DDR-Talenten und bekam von Yamaha einen Vertrag für den gleichnamigen Cup des Motorradbauers. „Er stellte uns die Maschinen kostenfrei bereit.“ Doch sein Debüt auf dem Flugplatz in Speyer ging schief. Freudenberg stürzte und zertrümmerte sich den rechten Oberschenkelknochen. Mehrere Operationen und eine zweijährige Zwangspause folgten.

Fahrschule beginnt mit Trabant

Dadurch rückten die Rennen in den Hinter- und der Beruf in den Vordergrund. Er machte seine Kraftfahrzeuglehre, während sein Vater eine Fahrschule gründete. „Er fing mit einem Trabant an und konnte sich vor Anmeldungen kaum retten. Da gab es einen Riesennachholbedarf“, erinnert sich der Junior. „Als ich aus der Schule nach Hause kam, bildeten die Leute vor unserem Wohnhaus auf der Straße eine 40 Meter lange Schlange.“ Carsten Freudenberg machte 1996 seinen Meister und gemeinsam mit seinem Vater ein Motorradgeschäft auf. Von 2000 bis 2002 startete er dann noch mal im MZ-Cup und beendete seine Karriere als zweifacher deutscher Meister in dieser Serie. „Die drei Jahre habe ich zwar gern mitgenommen, aber auch gespürt, dass es zu viel für mich wird, wenn ich auf Dauer fahre, den Nachwuchs ausbilde, das Team und das Motorradgeschäft führe.“

Mit Heidolfs Aufstieg in die WM macht sich das Racing Team einen Namen über Deutschland hinaus. So fragte der Vater von Dominique Aegerter an. Der Schweizer kam vom Motocross und schulte beim Racing Team von 2004 bis 2006 aufs Rennmotorrad um – mit Erfolg. Aegerter fährt seit 2007 in der WM, feierte 2014 auf dem Sachsenring seinen bisher einzigen Grand-Prix-Triumph und dient Carsten Freudenberg als bestes Beispiel für das, was seine Mannschaft ausmacht.

„Wir haben uns über die Jahre einen gewissen Stand erarbeitet. Von KTM und Yamaha bekommen wir Vertrauen und Werksunterstützung für unseren Juniorenrennstall. ADAC und DMSB betrachten uns als Trainingszentrum und schicken uns ihre besten Nachwuchsfahrer. Alle wissen: Wir arbeiten mit unseren Talenten auf sehr hohem Level.“

In dieser Saison zählt der Niederländer Walid Soppe zu Freudenbergs Rennquartett. Die vier Fahrer verteilen sich auf zwei Serien. Tim Georgi, Jan-Ole Jähnig und Soppe bestreiten auf KTM die EM. Georgi führt nach der ersten Saisonhälfte und fährt als Spitzenreiter zum Sachsenring, wo beim deutschen Grand Prix vom 30. Juni bis 2. Juli das nächste Rennen folgt. „Tim startet dort mit einer Wildcard in der Moto-WM. So kann er sich mit der absoluten Weltspitze messen“, sagt Freudenberg. Max Kappler und Jähnig nehmen mit Yamaha an der IDM teil und liegen in der Supersport-300-Kategorie vorn. Freudenberg plant im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft vom 18. bis zum 20. August auf dem Lausitzring mit Einsätzen von Georgi und Kappler.

Für eine Saison, die mit Testtagen und 20 Rennwochenenden von Februar bis November dauert, benötigt Freudenberg ein Budget in Höhe von 350 000 Euro. Er ist stolz auf seine langjährigen Partner und Sponsoren, die ihm diese Summe zur Verfügung stellen. In den WM-Klassen sind andere Beträge nötig. Allein den Etat von Philipp Öttl, der in der Moto-3-WM fährt, beziffert Freudenberg auf 800 000 bis 900 000 Euro. Das ist für ihn kein Thema. Sein Racing Team konzentriert sich weiter darauf, Talente zu entdecken und für die Motorrad-WM fit zu machen.

