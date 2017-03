Die erste Kinderwiese Am Hammerweg wird auf neue Weise an die Kinder erinnert, die 2007 bis 2009 zur Welt kamen. Bank und Papierkorb gibt’s dazu.

Am Hammerweg in Roßwein gibt es jetzt eine sogenannte „Wiese der Kinder“. Hier haben Eltern und Großeltern für Mädchen und Jungen, die zwischen 2007 und 2009 geboren worden sind, einen Lebensbaum gepflanzt. Auf einer Tafel wird das erklärt, auch die Namen der Kinder sind darauf vermerkt. © André Braun

Für einen Frühlingsfamilienausflug haben Roßweiner, die zwischen 2007 und 2009 Eltern oder Großeltern geworden sind, jetzt noch einen triftigen Grund mehr. Die Stadt Roßwein hat eine erste Wiese der Kinder ausgewiesen. Doch: Was ist das? fragen sich vielleicht alljene, deren Nachwuchs schon älter ist.

Seit Jahren werden für Mädchen und Jungen, die geboren werden, Lebensbäume gepflanzt. Die stellt der Döbelner Wasserversorger Oewa zur Verfügung. In den Jahren 2007 bis 2009 sind die Bäume entlang des Hammerweges in Roßwein in die Erde gekommen. Die Obstbäume werden als Streuobstwiese ökologisch bewirtschaftet. Das erfahren Spaziergänger und Radfahrer jetzt, wenn sie am Hammerweg kurz an der neuen Wiese der Kinder Halt machen. Auf einem großen Baumstumpf ist eine Tafel angebracht. Auf der wird kurz erklärt, was es mit dieser Wiese auf sich hat. Zudem stehen darauf Wünsche wie etwa, dass die Kinder in einer gesunden und grünen Welt aufwachsen oder glücklich und erfolgreich in ihrer Heimatstadt Roßwein leben mögen.

Ebenfalls vermerkt sind die Mädchen und Jungen, für die am Hammerweg in den Jahren 2007 bis 2009 Bäume gepflanzt worden sind. Jeder einzelne Name stand bisher auf kleinen Schildern an den Stützen, die den Bäumchen in den ersten Jahren Halt geben. Weil die am Hammerweg inzwischen ohne die Holzpfähle auskommen, ist mit der Tafel eine Möglichkeit gefunden worden, sämtliche Kinder zu erwähnen.

„Das passiert später auch überall dort, wo wir nachfolgend Lebensbäume gepflanzt haben“, verspricht Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Für diesen Sonnabend hat er noch einmal an die Kadorfer Straße eingeladen. Dort können Eltern von Kindern, die im vergangenen Jahr geboren worden sind, einen Lebensbaum für ihren Nachwuchs in die Erde bringen. Als „Grabehilfe“ sind auch Nachbarn, Großeltern und Verwandte willkommen. Um 35 Obstbäume soll die Streuobstwiese wachsen.

Nach drei Jahren wird dann für 2018 ein neuer Standort gesucht. „Da haben wir noch genügend Flächen“, findet der Rathauschef. Allerdings gibt es eine Bedingung: Hochwassersicher sollten sie sein. Das ist der Grünstreifen am Hammerweg nicht. Daher hatte es einige der schon gepflanzten Bäume beim Hochwasser 2013 fortgerissen. Für die davon betroffenen Kinder und deren Eltern hat es eine Ersatzpflanzung gegeben, damit keines auf das Ritual verzichten muss und in einigen Jahren auf einen gesunden Geburtsbaum verweisen kann.

Am Hammerweg war genügend Platz, neben der Tafel auch gleich noch eine Bank und einen Papierkorb aufzustellen. Beides gab es vorher an dieser Stelle nicht. Das haben einige Spaziergänger wohlwollend bemerkt.

Ebenfalls zum Bäumepflanzen eingeladen sind die Männer und Frauen, die im vergangenen Jahr in der Nachbargemeinde Striegistal Eltern und Großeltern geworden sind. In der Gemeinde ist das Baumpflanzen genauso zur Tradition geworden wie in Roßwein. Allerdings wechselt der Standort dort jedes Jahr. Diesmal befindet sich die Pflanzfläche an der Straße Gleisberg in Richtung Marbach in Höhe des alten Forsthauses. Von 41 Eltern haben 37 bereits bei der Gemeindeverwaltung Bescheid gegeben, dass sie die Einladung gern annehmen.

Termin für die Baumpflanzaktionen für Neugeborene im Jahr 2016: in Roßwein am Sonnabend, 1. April, um 9 Uhr auf der Streuobstwiese an der Kadorfer Straße sowie für Striegistal ebenfalls am Sonnabend, 1. April, um 10 Uhr bei der alten Försterei an der Straße zwischen Marbach und Gleisberg.

zur Startseite