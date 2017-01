Die Erste in Bischofswerda In diesem Jahr gibt es zwei Neujahrsbabys in Bischofswerda. Nur in Bautzen war ein kleiner Mann etwas schneller.

Malia Jennifer wurde am Neujahrsmorgen im Krankenhaus Bischofswerda geboren. Ihre Mutter Mandy Gawrilow ist glücklich. © Constanze Knappe

Gleich zwei Kinder erblickten am Neujahrstag im Krankenhaus Bischofswerda das Licht der Welt. Um 8.21 Uhr war Malia Jennifer da. Das Neujahrsbaby ist 51 Zentimeter groß, 3 210 Gramm schwer und das erste Kind von Mandy Gawrilow und Stefan Ulrich aus Wilthen. „Eigentlich war der Geburtstermin für den 30. Dezember errechnet“, erzählt die überglückliche Mama.

Doch das Baby ließ sich Zeit. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten war die 34-Jährige am Silvestertag im Krankenhaus, um am Wehenschreiber kontrollieren zu lassen, ob es dem Baby weiterhin gutgeht. Der diensthabende Arzt verabschiedete die angehenden Eltern nach Hause – bis zur nächsten Kontrolle am Montag. Doch so lange sollte es dann doch nicht mehr dauern. Um kurz vor vier Uhr setzten am Neujahrsmorgen bei Mandy Gawrilow die Wehen ein. Knapp viereinhalb Stunden später war alles überstanden. Mutter und Kind sind wohlauf, wie es so schön heißt.

Die gebürtige Wilthenerin arbeitet in der Gemeindeverwaltung Großpostwitz. Stefan Ulrich (36), der aus Braunschweig stammt, ist Programmierer von Beruf. Kennengelernt hat sich das Paar im Internet. Für die Geburt im Krankenhaus Bischofswerda entschieden sich die beiden nach einem Informationsabend. „Uns wurden Kreißsaal und Station gezeigt. Das hat uns auf Anhieb gefallen“, sagte Mandy Gawrilow am Montag. Der größte Wunsch der jungen Eltern für das neue Jahr ist, dass sich ihr Kind prächtig entwickelt, gesund und munter ist.

Das wünschen sich auch die Eltern des zweiten Neujahrsbabys, welches um 14.35 Uhr im Krankenhaus Bischofswerda entbunden wurde. Mila Jasmin ist 49 Zentimeter groß und 3 440 Gramm schwer. Ihre Eltern Janin Arndt und Mario Hommel leben in Pulsnitz.

Als erstes Kind des neuen Jahres im Kreis Bautzen wurde am Sonntag 3.05 Uhr der kleine Finn geboren. Er brachte fast vier Kilo, nämlich 3 990 Gramm, auf die Waage und ist 51 Zentimeter groß. Die Eltern Susanne und Michael Pilop sowie der fünfjährige Max sind sehr glücklich über den Familienzuwachs.

Im Jahr 2016 kamen im Krankenhaus Bischofswerda 396 Kinder zur Welt – 186 Mädchen und 210 Jungen. Im Jahr zuvor gab es 401 Geburten.

