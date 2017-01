Die Erste!

In Königsbrück beginnt die Kamelienblüte. © Jirka Hofmann

Königsbrück. Das Rennen ist entschieden. Die ältesten Damen im Königsbrücker Kamelienhaus, die weiße Alba Plena und die rote Althaieflora, blühen mit ihren 190 Jahren in diesem Winter als Erste. Eine der beiden weißen Kamelien steht schon in voller Blüte, die rote Kamelie zieht nach. Der Heimatverein will deshalb nicht mehr länger warten und am 29. Januar zum ersten Mal in dieser Saison das Gewächshaus öffnen. Die Besucher können dann für sich entscheiden, welche der Blüten die schönste ist. Schließlich wachsen drei Generationen der Winterblumen im alten Glashaus am Königsbrücker Schloss.

