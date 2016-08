Die erste „1“ in Deutsch Beim Buchsommer haben 91 Kinder und Jugendliche mindestens drei Bücher gelesen. Die Schulen honorieren das.

Paul Herrmann, Lisa Büttner und Konrad Becker waren die fleißigsten Leser des Buchsommers. Sie haben jeweils mehr als zehn Bücher gelesen. © André Braun

Der Sommer dreht noch mal richtig auf, aber der Buchsommer in Waldheim ist jetzt zu Ende. Im großen Ratssaal des Rathauses gab es jetzt die Abschlussveranstaltung mit dem Leipziger Autor und Kabarettisten Volly Tanner. „Das war eine sehr gelungene Veranstaltung. Es waren über 100 Leute da“, sagte Hannelore Dietze, die Leiterin der Waldheimer Bibliothek.

Die meisten der Besucher waren junge Leser. Sie hatten sich in den Ferien am Buchsommer beteiligt. 118 Kinder und Jugendliche hatten sich angemeldet. 91 schafften es, mindestens drei Bücher zu lesen – nachweislich. Denn zu jedem der Bücher waren danach Fragen zu beantworten. „Wir haben dafür 142 neue Bücher angeschafft“, sagte Hannelore Dietze. Die jüngsten Teilnehmer waren sieben Jahre alt. Eigentlich zu jung für die Aktion des Deutschen Bibliotheksverbandes für Kinder und Jugendliche von elf bis 16 Jahren. „Wir schicken aber niemanden weg“, sagte die Bibliothekarin.

Für die jungen Teilnehmer ist das Zertifikat gleich ein guter Start ins neue Schuljahr. Die Schulen können die Leistung nämlich mit einer Note „1“ in Deutsch honorieren. Sowohl die Grundschulen in Waldheim und Grünlichtenberg, als auch die Oberschule Waldheim und das Gymnasium in Hartha beteiligen sich, sagte Hannelore Dietze. (DA/jh)

zur Startseite