Die Erkältung naht An Husten und Schnupfen leiden jetzt wieder viele Menschen in Niesky. Ihre Zahl wächst von Woche zu Woche.

In diesen Wochen müssen viele Menschen in Niesky zum Taschentuch greifen: Die Atemwegserkrankungen nehmen jetzt von Woche zu Woche zu. © bub/ddp

Die Nase läuft, der Hals tut weh und die Augen gehen kaum noch auf. Die Erkältungen sind wieder auf dem Vormarsch. Da fällt der Kollege aus, weil das Kind krank ist, und eine andere schleppt sich auf Arbeit, obwohl sie sich öfter die Nase putzt, als zu arbeiten. So ist die Lage in vielen Nieskyer Haushalten derzeit – und gefühlt geht es in diesem Jahr auch noch früher los mit den Krankheitsfällen.

Allerdings klingen die aktuellen Erfahrungen der Kindereinrichtungen im Moment noch nicht dramatisch. In Kindergärten und Grundschulen besteht noch kein Anlass zur Sorge. Auch die Ärzte sehen bisher noch keine große Erkältungswelle auf den Landkreis anrücken. Dabei sind die Kleinen oft als Erstes krank. Hausarzt Karl-Peter Lippold mit seiner Praxis in Krauschwitz sagt: „Die Zahl der Erkältungsfälle steigt. Wenn das so weitergeht, wird es bald noch viel mehr Kranke geben.“ Die meisten kommen mit Husten oder Schnupfen, Grippefälle sind noch nicht darunter. Der Herbst ist noch die Zeit der Erkältungsinfekte. Die richtige Grippe kommt erst im Frühjahr, erklärt Lippold.

Doch obwohl es die Kinder meist zuerst trifft, gibt es in den Schulen erst wenige Auffälligkeiten. Eine kleine SZ-Umfrage in den örtlichen Kindereinrichtungen und Arztpraxen kommt zu folgendem Ergebnis: Der Krankenstand ist normal, im Schnitt fehlen vier bis acht Kinder. Die befragten Kindergärten verzeichnen ein ähnliches Bild. Zwar gibt es vereinzelte Ausfälle, doch es sind so gut wie alle Kinder da.

Zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Damals meldeten sich mehr Menschen mit Erkältungen in den Haus- und Kinderarzt-Praxen. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsamtes des Landkreises Görlitz hervor. Jedes Jahr werden ab der 40. Kalenderwoche bis zur 17. Woche des Folgejahres die Grippefälle und Erkrankungen der Atemwege gezählt. Sie fußen auf den Meldungen von 32 Arztpraxen im Kreisgebiet und einem Krankenhaus. So lagen die Atemwegserkrankungen Anfang Oktober vergangenen Jahres bei 386, in diesem Jahr registrierte das Amt nur 345 Erkrankungen zu diesem Zeitpunkt. Die Anstieg verlief in beiden Jahren ähnlich. Mitte Oktober dieses Jahres meldeten die Praxen dem Gesundheitsamt 529 Patienten mit Atemwegserkrankungen, im Vorjahr waren es mit 534 nicht wesentlich mehr. Die Krankheitszahlen häuften sich und die Zeiträume für weitere Ansteckungen wurden kürzer. In der 43. Woche waren es in diesem Jahr mit 500 Erkrankungen 82 Kranke weniger als 2015. Doch es ist zu beobachten, dass sich die Patientenzahlen auf einem hohen Niveau einpendeln.

Ob nun auch ein Grippejahr wie im vergangenen Winter droht, ist derzeit aber völlig offen. Sachsenweit erkrankten mindestens 13036 Menschen an der Grippe, wie das bundesweit agierende Robert-Koch-Institut vermeldete. Ein Jahr zuvor waren es gerade mal 443 Grippefälle im Freistaat. Um die kommenden Monate gut zu überstehen, raten die Ärzte, sich jetzt gegen Grippe zu impfen. Allgemeinmediziner Lippold sagt:: „Jetzt sollte man sich auf jeden Fall impfen lassen. Der Impfstoff ist gut verträglich und beugt einer schweren Grippe vor. Denn diese kann sich über Wochen hinziehen oder sogar tödlich enden.“ Dieser Einschätzung schließt sich auch Dr. Ursula Marshall an, leitende Medizinerin der Krankenkasse Barmer. Sie erklärt, warum die frühe Impfung wichtig ist: „Wer sich in den nächsten Wochen impfen lässt, gibt seinem Körper genug Zeit, damit sich die schützende Wirkung des Impfstoffes entfalten kann.“ Vor allem Schwangere, ältere Menschen und chronisch Kranke sind gefährdet. Aber auch Berufstätigen mit häufigem Kontakt zu Menschen wird eine rechtzeitige Impfung empfohlen.

Denn die Krankheitskeime lauern überall. Hausarzt Lippold empfiehlt, den Körper auf die Erkältungsphase vorzubereiten. „Jeder kann selbst vorbeugen. Nicht auskühlen, Wechselduschen, Sauna und viele Vitamine helfen dem Körper.“ Also warm einpacken, viel Obst und Gemüse auf den Speiseplan setzen und dann kann womöglich auch die diesjährige Erkältungsphase gesund überstanden werden.

