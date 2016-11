Die Erkältung naht An Husten und Schnupfen leiden im Landkreis jetzt wieder viele Menschen. Experten haben aber gute Tipps dagegen.

In diesen Wochen müssen viele Menschen in der Oberlausitz zum Taschentuch greifen: Es ist die Zeit der Atemwegserkrankungen. © bub/ddp

Die Nase läuft, der Hals tut weh und die Augen gehen kaum noch auf. Die Erkältungen sind wieder auf dem Vormarsch. Da fällt der Kollege aus, weil das Kind krank ist, und eine andere schleppt sich ins Büro, obwohl sie sich öfter die Nase putzt, als zu arbeiten. So ist die Lage in vielen Büros im Landkreis derzeit – und gefühlt geht es in diesem Jahr auch noch früher los mit den Krankheitsfällen.

Allerdings klingen die aktuellen Erfahrungen im Moment noch nicht dramatisch. Obwohl es die Kinder meist zuerst trifft, gibt es beispielsweise in Kindergärten und Grundschulen im Landkreis bislang nur wenige Auffälligkeiten in Sachen Grippe. Das wird bei der Zittauer Kindertagesstätten GmbH bestätigt: Der Krankenstand in den Kindergärten in der Stadt und den Ortsteilen sei normal, heißt es. Zwar gibt es vereinzelte Ausfälle, doch es sind so gut wie alle Kinder da. Auch die Kinderärzte sehen bisher keine große Erkältungswelle anrücken. Die meisten Patienten kommen mit Husten oder Schnupfen in die Praxen, Grippefälle sind noch nicht darunter. Auch in den Apotheken, zum Beispiel in der Zittauer Johannis-Apotheke, hat man bislang noch keine Auffälligkeiten in puncto Grippe ausgemacht. „Das ist normales Novemberkränkeln, nichts Besonderes“, sagt eine Mitarbeiterin der Apotheke. Auch zwischen einzelnen Altersgruppen gebe es bislang keine Unterschiede.

Zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Damals meldeten sich mehr Menschen mit Erkältungen in den Haus- und Kinderarzt-Praxen. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsamtes des Landkreises Görlitz hervor. Jedes Jahr werden ab der 40. Kalenderwoche bis zur 17. Woche des Folgejahres die Grippefälle und Erkrankungen der Atemwege gezählt. Sie fußen auf den Meldungen von 32 Arztpraxen im Kreisgebiet und einem Krankenhaus. So lagen die Atemwegserkrankungen Anfang Oktober vergangenen Jahres bei 386, in diesem Jahr registrierte das Amt nur 345 Erkrankungen zu diesem Zeitpunkt. Noch stärker war der Unterschied in der Folgewoche: 488 Erkrankungen 2015 stehen 346 in diesem Jahr gegenüber. Doch die Zahlen aus der 42. Kalenderwoche zeigen deutlich, dass die Erkältungswelle nun doch anrollt. Mitte Oktober dieses Jahres meldeten die Praxen dem Gesundheitsamt 529 Patienten mit Atemwegserkrankungen, im Vorjahr waren es mit 534 nicht wesentlich mehr. Zwar war die Zahl in der 43. Kalenderwoche dann mit 500 Fällen wieder leicht zurückgegangen (2015: 582), doch es steht fest: Die Erkrankungen häufen sich, die Zeiträume für weitere Ansteckungen werden kürzer. Influenza-Fälle hat es in den genannten Zeiträumen dagegen keine gegeben.

Ob nun auch ein Grippe-Jahr wie im vergangenen Winter droht, ist derzeit aber völlig offen. Sachsenweit erkrankten damals mindestens 13036 Menschen an der Grippe, wie das bundesweit agierende Robert-Koch-Institut vermeldete. Ein Jahr zuvor waren es gerade mal 443 Grippefälle im Freistaat. Um die kommenden Monate gut zu überstehen, raten die Ärzte, sich jetzt gegen Grippe zu impfen. So sagt der Oderwitzer Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Gottfried Hanzl: „Ich kann nur jedem zur Grippeschutzimpfung raten. Die ist richtig und wichtig.“ Dieser Einschätzung schließt sich Dr. Ursula Marshall an, leitende Medizinerin der Krankenkasse Barmer. Sie erklärt, warum die frühe Impfung wichtig ist: „Wer sich in den nächsten Wochen impfen lässt, gibt seinem Körper genug Zeit, damit sich die schützende Wirkung des Impfstoffes entfalten kann.“ Vor allem Schwangere, ältere Menschen und chronisch Kranke sind gefährdet. Aber auch Berufstätigen mit häufigem Kontakt zu Menschen wird eine rechtzeitige Impfung empfohlen. Denn die Krankheitskeime lauern überall.

Die Leute sollten trotzdem darauf achten, nicht alles anzufassen und auch mal auf das Händeschütteln zu verzichten. Außerdem wird empfohlen, den Körper auf die Erkältungsphase vorzubereiten. Am besten sei es, den Körper mit Vitaminen zu versorgen, viel Tee zu trinken und keine kalten Füße zu riskieren, sagen Experten. Also warm einpacken und viel Obst und Gemüse auf den Speiseplan setzen. Dann kann bestimmt auch die diesjährige Erkältungsphase gesund überstanden werden.

