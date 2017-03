Rettungsschwimmen Die Erfolgsserie geht weiter Die Meißner Sportler schwimmen auch in Pirna der Konkurrenz davon.

Die Bezirksmeisterschaft in Pirna war der letzte Qualifikationswettkampf für die Landesmeisterschaften der Rettungsschwimmer. Und wieder landeten die 18 Schwimmerinnen und Schwimmer der DLRG-Gliederung „Niederes Elbtal“ souverän auf den vorderen Plätzen und ließen ihre Konkurrenz aus Pirna, Dresden, Leipzig und Mittelsachsen meist hinter sich. Insgesamt konnten die Meißner 5 Gold-, 3 Silber- und 2 Bronzemedaillen, außerdem vier 4. jeweils einen 5., 6. und 7. Platz sowie zwei 8. Plätze erreichen.

Niklas Birke, AK 9/10, vergangene Woche bereits Bezirksmeister in Görlitz, setzte sich auch in Pirna gegen seine Konkurrenz durch und schwamm zum Sieg, während sich in der gleichen Altersklasse Friedrich Eisenmenger Platz 2, Hannes Birke Platz 3, Richard Däbler den 5. Platz und Hannes Hartmann Platz 7 sicherten. Stephanie Nix errang in der AK 11/12 den 2. Platz, Martha Rösch, AK 11/12 belegte Platz 8. Bei den Jungs der Altersklasse 11/12 belegte bei seinem Wettkampfdebüt Jesse-Ray Brunsch den 8. Platz. Sarah Weinhold sicherte sich ihren Gesamtsieg in der AK 13/14, während Jule Hartmann sich den 4. Platz erkämpfte.

Ebenfalls in der AK 13/14 siegte Tommy Kretzschmar, Karl Blawitzki ebenfalls AK 13/14 errang Platz 4. Wie schon bei den vergangenen Bezirksmeisterschaften erschwamm Undine Lauerwald souverän ihren Sieg in der Altersklasse 15/16, Carolin Kuschke wurde Vierte. In der AK 15/16 lieferten sich Tobias Nix und der Leipziger Marten Pätzold einen faszinierendes Duell um den Gesamtsieg mit dem besseren Ende für den Messestädter. . Emil Arlt belegte in der selben Altersklasse Platz 4. In der Altersklasse 17/18 ließ Lena Küttner ihre Konkurrentinnen souverän hinter sich und siegte, während sich bei den Jungs der AK 17/18 der Meißner Philipp Kurzmann mit Platz 3 zufriedengeben musste. (lk)

