Die erfolgreichste Schau seit Jahren Die Sonderausstellung zum Einkaufen in Riesa war ein besonderer Besuchermagnet – aber nicht der einzige.

Noch etwas Kaffee? Ramona Geißler vom Stadtmuseum präsentiert die Einrichtung des Kolonialwarenladens von Paul Starke. Die Sonderausstellung „Sie wünschen bitte?" 2016 war die erfolgreichste überhaupt, seit das Museum im Haus am Poppitzer Platz wiedereröffnete. Sie zeigte viele Details vom Handel auf der Hauptstraße.





Ein Zylinder mit passender Hutschachtel aus dem Hut-Mützen- & Pelzwaren_Lager Otto Hennig Riesa.

Eine Annonce aus dem Riesaer Tageblatt aus dem Jahr 1912.

Die Riesaer und ihre Hauptstraße: Das ist ein besonderes Kapitel. „Mit der Einkaufsausstellung haben wir den Nerv der Leute getroffen“, sagt Maritta Prätzel, die Leiterin des Stadtmuseums. „Da kamen Riesaer zu uns, die noch nie im Museum waren oder 10, 15 Jahre nicht mehr.“ Und so war es kein Wunder, dass die Schau „Sie wünschen bitte?“ vom Frühjahr 2016 der unumstrittene Höhepunkt des vergangenen Jahres war – und gleichzeitig die erfolgreichste Sonderausstellung seit der Wiedereröffnung des Stadtmuseums, das vor zehn Jahren im Haus am Poppitzer Platz aufmachte.

Mit gut 15 200 Besuchern zog das Museum 2 300 Gäste mehr als im Jahr zuvor an. Zur Einordnung: Allein die Ausstellung zur Geschichte des Einkaufens auf der Hauptstraße brachte rund 3 000 Menschen ins Haus. „Auffallend war auch, dass sich ganz viele Besucher sehr lange im Haus aufhielten“, erinnert sich Maritta Prätzel. Die Schau sei Stadtgespräch gewesen – auch deshalb, weil viele Leute persönliche Erinnerungen damit verknüpften. „Wir bleiben dran am Thema“, verspricht die Museumsleiterin: Für 2017 ist die Herausgabe einer Publikation „Zur Geschichte des Einkaufens in Riesa“ geplant.

Kulturstiftung lobt die Arbeit

Zudem erwiesen sich traditionelle Angebote als Publikumsmagneten und waren oft schon im Vorfeld ausverkauft – etwa die Mondscheinführung, die Vorträge am Dienstag, die Kaffeeklatschreihe, die Kindermuseumsnacht. Extrem gefragt war auch das Warten auf den Weihnachtsmann in Kooperation mit der Stadtbibliothek.

Längst klingeln im Museum die Telefone: Die Leute wollen wissen, wann es Karten für die nächste Auflage der begehrten Mondscheinführung gibt. „Der Kartenvorverkauf startet am 12. März. Ich rate dringend dazu, sich rechtzeitig Tickets zu sichern“, sagt Maritta Prätzel. Unter dem Motto „Riesa – die Stadt an der Elbe“ werden am 9. und 10. Juni wieder die szenisch inszenierten Führungen angeboten.

Keine Neuauflage gibt es allerdings für den beliebten Museumsball, der 25 Jahre lang mit dem Museumsverein ausgerichtet wurde. „Für die Zukunft gibt es eine neue Idee, die ebenso erfolgreich etabliert werden soll, wie der Ball“, sagt Maritta Prätzel. Details lässt sie sich allerdings noch nicht entlocken. Dafür gibt es schon einen Ausblick auf die Höhepunkte 2017: Neben der Sonderausstellung zu Frauen in der Roten Armee (SZ berichtete) wird es unter anderem eine Schau der Bilder des Riesaer Malers Axel Haußmann und eine Fotoausstellung von Helmut Neumann geben – und natürlich wieder eine Weihnachtsausstellung. Die Reihen „Vortrag am Dienstag“ und „Kaffeeklatsch“ werden ebenfalls weitergeführt. Die Museumschefin kündigt an, außerdem die Forschung zu intensivieren, „um den guten Ruf des Museums auch im kommenden Jahr weiter überregional zu behaupten“.

Ein dickes Lob haben die Macher schon erhalten: Mit den Worten „Wir hätten kein besseres Museum für unsere Tagung finden können“, hatte Carl Philipp Nies von der Kulturstiftung des Bundes die Arbeit des Riesaer Stadtmuseums gewürdigt. Die Kulturstiftung richtete Ende 2016 eine Tagung in Riesa aus.

