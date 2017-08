Deutschland wählt Die Erfahrene Susann Rüthrich kämpft in der SPD für Kinder und mehr Demokratie. Auch als Mutter hat sie die Bundespolitik schon verändert.

Ihr Gang ist energisch, das Lächeln wirkt siegessicher: Susann Rüthrich freut sich schon jetzt auf eine weitere Legislaturperiode in Berlin, in der sie ihre Themen als Abgeordnete weiter vorantreiben kann. © Claudia Hübschmann

Wer das Bürgerbüro von Susann Rüthrich auf der Kurt-Hein-Straße in Meißen betritt, der glaubt für einen kurzen Moment, sich in der Tür oder sogar der Stadt geirrt zu haben: Vor ihm steht nämlich nicht die 40-jährige SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Meißen, sondern ein grinsender Kanzlerkandidat Martin Schulz – und das gleich zweimal.

Die Verwirrung hält aber nur kurz an, dann sind die Doppel-Schulzen als lebensgroße Pappaufsteller enttarnt und Susann Rüthrich kommt lächelnd aus einem Hinterzimmer, das dunkle Jackett wie so oft über einem roten Oberteil, das sich farblich nahtlos in das Ensemble aus roten Möbeln im Raum fügt. In der Spielecke am Fenster steht eine vollgekritzelte Kreidetafel vor Kindermöbeln und daneben, in einer Babyschale auf dem Boden, schläft tief und fest der jüngste Nachwuchs von Susann Rüthrich, gerade fünf Monate alt.

Die Politikerin hat noch kein einziges Wort gesprochen, da glaubt man schon, einiges über sie zu wissen: überzeugte Sozialdemokratin, Schulz-Fan, Mutter. Und als sie dann spricht, sofort einsteigt mit den Themen, die sie in den nächsten vier Jahren im Bundestag unbedingt anpacken will – Kindergrundsicherung, Bundesdemokratiegesetz – da festigt sich dieses Bild nur noch. „What you see is what you get“ – „Was du siehst, ist das, was du auch bekommst“ – dieses Prinzip, das eigentlich aus der Informationstechnologie stammt, könnte man auch auf Susann Rüthrich anwenden.

Der SPD-Direktkandidatin für die Bundestagswahl am 24. September kauft man ab, dass sie aus Überzeugung hinter dem steht, was sie sagt und tut. „Ich bin schon immer diejenige gewesen, die gesagt hat, ich mache es selbst, bevor ich darauf warte, dass jemand anderes das tut, was ich will“, erklärt sie im SZ-Gespräch ihre Motivation dafür, in die Politik zu gehen. Deshalb bringt sie sich schon zu Schulzeiten zum Beispiel im Klassenrat ein oder organisiert Aktivitäten mit.

Die politische Wende gibt schließlich den Ausschlag für die damals erst Zwölfjährige. „Ich fand es hochspannend, was da so um mich herum passierte“, sagt sie heute, „wie sich ein Land auflöst und zu einem anderen wird und niemand so richtig weiß, wie es weitergeht“. Sie wollte verstehen, wie so etwas überhaupt passieren konnte, suchte Antworten bei verschiedenen Jugendorganisationen – und blieb bei den Jusos und den Falken, der sozialistischen Jugend, hängen. Dort ging es zum Beispiel um gerechte Bildung oder demokratischere Schulen und Hochschulen. „Dinge, für die man sich einsetzen kann“, sagt Rüthrich. Es sind die Themen, welche die Politikerin noch heute antreiben.

In den vier Jahren, die sie bereits für den Landkreis Meißen im Bundestag sitzt, setzt sich Rüthrich als Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion vor allem für das Wohl der nächsten Generation ein. „Und ich würde gerne weiter für eine Kindergrundsicherung streiten, damit es keine Kinderarmut mehr gäbe.“ Die Kinderrechte will die SPD gerne im Grundgesetz verankert sehen.

Zur Person zurück 1 von 9 weiter 1977 Am 21. Juli kommt Susann Rüthrich in Meißen zur Welt. Sie wächst in Coswig auf und macht dort Abitur. Danach studiert sie an der TU Dresden. Ihren Magisterabschluss in Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte erwirbt sie berufsbegleitend an der Fernuniversität Hagen. 1995 Mit 18 Jahren tritt Susann Rüthrich in die SPD ein. 1996 Von 1996 bis 2000 organisiert sie im Verein „împreuna e.V.“ (rumänisch für „gemeinsam“) Workcamps und Hilfstransporte nach Osteuropa. Im selben Zeitraum ist sie Landesvorstandsmitglied der Jusos. 1998 Bis 2000 ist Rüthrich die Landesvorsitzende der Falken Sachsen. Bis 2002 und dann wieder ab 2010 ist sie SPD-Landesvorstandsmitglied in Sachsen. 1999 Von 1999 bis 2002 ist Rüthrich stellvertretende SPD-Landesvorsitzende in Sachsen. 2001 Bis zur Wahl als Bundestagsabgeordnete arbeitet sie hauptberuflich beim Netzwerk für Demokratie und Courage. 2010 Seit 2010 ist Susann Rüthrich SPD-Unterbezirksvorsitzende in Meißen. 2013 Seit 2013 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages. 2014 Seit dem 11. Februar ist Susann Rüthrich die Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, seit 24. Juni Sprecherin der Querschnittsarbeitsgruppe „Strategien gegen Rechtsextremismus“.

Sechs Fragen an: Susann Rüthrich (SPD) zurück 1 von 6 weiter Was wollten Sie einmal werden, als Sie noch ein Kind waren? Laut einem Schulaufsatz aus der 3. Klasse wollte ich damals Lehrerin werden. Wer ist Ihr größtes Vorbild? Kluge, warmherzige, humorvolle und freundliche Eigenschaften schätze ich bei allen Menschen. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Meine Kinder werden dann Schüler*innen und Teenager sein. Ich werde den Alltag mit Teenagern im Haus mit meiner Arbeit unter einen Hut bringen. Welches sind Ihre drei besten Eigenschaften? Ich entscheide gern und schnell. Ich mag die Menschen und glaube an deren guten Kern. Ich sehe gern, wenn Dinge umgesetzt werden und ich wirksam sein kann. Und was sind Ihre drei schlechtesten Eigenschaften? Ich entscheide gern und dann manchmal auch zu schnell. Ungeduld. Von einmal getroffenen Entscheidungen wieder abzulassen, fällt mir zu schwer. Wenn Sie sich in einem Satz beschreiben müssten … Ich bin eine offene, immer Neues aufnehmende Person, auf deren Wort man sich verlassen kann.

Ganz konkret wünscht sich Rüthrich außerdem mehr Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wie den Meißner Jugendstadtrat oder auch die Sommerferienaktion Kinderspielstadt in Großenhain und Riesa.

Ab und zu seufzt das jüngste ihrer drei Kinder zufrieden im Schlaf. Die anderen beiden sind knapp sechs und drei Jahre alt. Der eigene Nachwuchs, stellt Rüthrich klar, sei aber nicht der einzige Grund, warum die Politikerin sich für Kinderrechte einsetze. Sie habe schon vorher, zum Beispiel im Netzwerk für Demokratie und Courage, Demokratiearbeit mit Kindern und Jugendlichen gemacht. „Wobei es auch nicht schadet, Demokratieprozesse zu Hause am Esstisch aushandeln zu dürfen.“

Sie habe die Erfahrung gemacht, dass auch sehr kleine Kinder einen starken Willen haben und ihre Grundrechte einfordern können. „Die Vorstellung, dass man erst alt genug sein muss, um mitreden zu können, die zerschlägt sich, wenn man selbst kleine Kinder hat.“ Das Thema Mitbestimmung sollte ihrer Meinung nach in jeder Schule, in jedem Verein „und auch bei uns in der Politik“ eine Rolle spielen.

Mit ihren drei Kindern, ihrem Partner und einem Hund teilt Rüthrich ihr Leben zwischen Klipphausen und Berlin auf. In der Hauptstadt hat sie eine Zweitwohnung, die sie für die Sitzungswochen braucht. „Mit Säugling und Oma in einem Hotel, das funktioniert nicht.“

Politikerin und Mutter zu sein, das klappe in Berlin jedoch immer besser. Es gibt die fraktionsübergreifende Initiative „Eltern in der Politik“, die von Rüthrich mit initiiert wurde. „Wir wissen, dass wir als Abgeordnete einige Privilegien genießen, die uns auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern: Wir verdienen gut und können uns manche Termine frei einteilen“, schreibt die Initiative auf ihrer Internetseite. „Andererseits stehen wir auch vor besonderen Herausforderungen: Wir haben kein Recht auf Elternzeit, weibliche Abgeordnete müssen also nach Ende des Mutterschutzes, in der Regel acht Wochen nach der Geburt, wieder voll einsteigen.“

Laut Rüthrich gab es in der vergangenen Legislaturperiode 22 Kolleginnen, die Mutter geworden sind. Die Initiative setze sich dafür ein, dass es zum Beispiel mehr Videokonferenzen gibt oder dass Sitzungen einen Anfangs- und auch einen Endpunkt haben. Neben dem Plenarsaal im Bundestag gibt es nun ein Spielzimmer. „Das Parlament soll ja ein Spiegel der Gesellschaft sein“, sagt Rüthrich. Eine andere Politikerin habe immer ihren Mann bei sich, den sie pflegt. „Also das wahre Leben, wie es so spielt.“ Das müsse im Bundestag auch seinen Platz haben.

Auf einem Regal am Ende des Raumes steht ein kleines hölzernes Boot mit rotem Stoffsegel. „Das ist bei der Flut 2013 in die Stadt geschwemmt worden“, erklärt Katja Schittko, Rüthrichs Büroleiterin in Berlin, die beim SZ-Gespräch dabei ist. Die Jusos hätten das Schiffchen restauriert – eine willkommene Abwechslung im damaligen Wahlkampf. „Zum Einzug in den Bundestag haben sie dann das rote Segel gehisst.“

Ein Symbol, das im September so ähnlich wieder benötigt werden könnte. Rüthrich steht auf Listenplatz drei der SPD Sachsen, ihr Einzug in den Bundestag ist also sehr wahrscheinlich. Das Ziel für die Sozialdemokraten ist ohnehin ein größeres: „Hervorragend“, antwortet Rüthrich auf die Frage, wie die Wahl für die SPD wohl ausgehen wird. „Wir haben einen tollen Kandidaten, er steht ja auch hier.“ Sie blickt in Richtung Pappaufsteller. Es sei ihre absolute „Traumvorstellung“, wenn Martin Schulz Kanzler und die SPD stärkste Kraft werden würde. Derzeit rechnen Meinungsforschungsinstitute mit 22 bis 25 Prozent für die SPD. Doch die Hochrechnungen hätten schon früher immer mal danebengelegen, sagt Rüthrich. „Das kann schon morgen ganz anders aussehen.“

