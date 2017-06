Die Erdbeerernte beginnt In Bischofswerda und Kaschwitz dürfen Selbstpflücker jetzt aufs Feld. Der Betrieb Wahode in Cannewitz folgt am Sonnabend.

Karl Heinz und Annelies Sander kamen am Donnerstag von Neustadt nach Bischofswerda, um Erdbeeren zu pflücken. © Steffen Unger

Erdbeerfreunde mussten sich in diesem Jahr länger als sonst gedulden, bis die süßen roten Früchte reif sind. Doch nun ist es endlich so weit. In der Region Bischofswerda hat die Ernte begonnen. Auf den Feldern von Christian Bock in Kaschwitz und Großnaundorf wird bereits seit Pfingsten, auf dem Feld an der Neustädter Straße in Bischofswerda seit Dienstag dieser Woche gepflückt. Die Bedingungen sind sehr gut, sagt der promovierte Landwirt. Es gebe reichlich reife Beeren. Zurzeit werden die frühen Sorten Honey, Rumba und Royal geerntet.

Der Frost im Frühjahr, als die Früchte eigentlich wachsen sollten, wirkt sich aus. Christian Bock rechnet mit Ernteeinbußen von bis zu 20 Prozent gegenüber den vergangenen Jahren. Die Preise für die süßen Früchte möchte er trotzdem stabil halten. Er begründet es mit der „Konkurrenz aus dem Ausland“. Würde er die Preise erhöhen, wäre der Absatz wohl wesentlich schwieriger, erwartet der Landwirt. Wer auf seinen Feldern selbst pflückt, zahlt 2,70 Euro fürs Kilo. Wer gepflückte Erdbeeren am Feldrand kauft, zahlt ebenfalls 2,70 Euro, allerdings fürs Pfund, also die 500 Gramm-Schale. Ein Korb mit zweieinhalb Kilo Beeren ist für 13 Euro zu haben.

Geöffnet ist die Erdbeerplantage an der Neustädter Straße in Bischofswerda montags bis sonnabends von 7 bis 18 Uhr, sonntags von 7 bis 12 Uhr. Auf dem Feld im Lehngut Kaschwitz, Sitz des Betriebes, darf man bereits ab 6 Uhr pflücken.

Auch im Obstbaubetrieb der Familie Wahode in Cannewitz (Gemeinde Demitz-Thumitz) sind die Erdbeeren reif. Dort startet die Ernte an diesem Sonnabend, sagt Martin Wahode. Geöffnet ist an allen sieben Wochentagen von 7 bis 19 Uhr. Wegen des Frühjahrs, das für die Obstbauern alles andere als optimal war, seien die Einstiegspreise „recht hoch“, so Martin Wahode. Wer selbst pflückt, zahlt in Cannewitz drei Euro fürs Kilogramm; gepflückte Erdbeeren kosten fünf Euro pro Kilo. Das Erdbeerfeld befindet sich nahe des Mühlenhofes. „Die Einfahrt Mühlenhof nutzen. Dort gibt es Parkplätze. Der Weg zum Feld ist ausgeschildert“, sagt Martin Wahode. Erdbeeren aus dem Cannewitzer Betrieb kann man in diesem Jahr auch wieder im Rammenauer Hofladen Menzel und voraussichtlich auch in der Bischofswerdaer Handelsgärtnerei Teich an der Bautzener Straße kaufen. (SZ)

