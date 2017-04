Handball Die Entscheidungen sind gefallen Es geht am letzten Spieltag um Nichts mehr. Dennoch wollen sich die Teams positiv in die Spielpause verabschieden.

Tatewik Tersarkisianz (beim Wurf) und Doreen Böhm (links hinten) bestreiten am Sonntag in Weißenborn ihr letztes Spiel in der Verbandsliga Staffel Ost für den VfL Waldheim 54. © Dirk Westphal

Sachsenliga Männer

Der Kampf um die „Goldene Ananas“. Eigentlich! Doch letzten Spieltag der Saison 2016/17 empfängt die HSG Neudorf/Döbeln (7./17:25) den HVH Kamenz (8./17:25). Und da ist nochmals eine emotional aufgeladene Begegnung zu erwarten. Das war bislang und immer so und wird auch diesmal so sein. Selbst wenn sich beide Teams dem Punktestand nach zurücklehnen können, denn Abstiegsgefahr besteht für keinen der beiden Kontrahenten mehr. Allerdings fällt das Saisonfazit sowohl bei der HSG als auch beim HVH gleichermaßen zwiespältig aus.

Guten Spielen mit auch überraschenden Punktgewinnen folgten dann wieder nicht eingeplante Punktverluste. Spielerisch liegen beide Kontrahenten auf gleicher Welle und somit ist wieder eine recht enge Auseinandersetzung möglich. Das Hinspiel gewann Kamenz ganz knapp, im Pokal dagegen hatten die Mittelsachsen die Nase deutlich mit 27:20 vorn. Und daran werden die Neudorf/Döbelner vor heimischer Kulisse anknüpfen wollen. „Wir wollen einen schönen Abschluss und Platz sieben“, sagte HSG-Trainer Michael Schneider und fügte an: „Zwischen beiden Mannschaften gibt es immer gute Spiele und vor der Sommerpause ist es gut, sich mit einem Sieg vom Publikum zu verabschieden.“ Fehlen werden Gianluca Herrmann, Thomas Händler und Matthias Strehle.

Sachsenliga Frauen

Für die HSG Neudorf/Döbeln (6./20:22) geht es gegen den HC Sachsen Neustadt/Sebnitz (10./14:28) vor allem darum, sich für das Sachsenpokalfinale gegen den Radeberger Sportverein in der kommenden Woche warmzulaufen und dabei die eine oder andere taktische Variante zu probieren.

Neustadt/Sebnitz nach dem Oberligaabstieg auch in der Sachsenliga nur im unteren Tabellendrittel Fuß gefasst. Es reichte aber immer noch, um zwei weitere Mannschaften hinter sich zu lassen. Ob der zehnte Rang für den Klassenerhalt reicht, ist noch nicht sicher. Das Hinspiel konnte Neudorf/Döbeln gewinnen und eine Wiederholung des Sieges in eigener Halle erscheint durchaus möglich. Die Gäste müssen aber auch ernst genommen werden, denn kampflos werden sie sich nicht ergeben. „Für uns ist es ein wichtiges Spiel, da wir die Saison mit einem ausgeglichenen Punktverhältnis beenden wollen, um nächste Woche mit einem guten Gefühl ins Pokalfinale starten zu können. Das wird aber sicher nicht ganz leicht“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger, der aus Sarah Eichhorn, Maria Ludwig und Elsa Faulhaber verzichten muss.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Beim Radeberger SV (6./23:19) klingt für den VfL Waldheim 54 (5./24:18) das Spieljahr aus. Beide Kontrahenten können mit der Saison recht zufrieden sein und haben sich einen guten Tabellenplatz gesichert. Damit können sie ganz entspannt noch einmal alles das zeigen, was sie über die gesamte Saison ausgezeichnet hat. Spielerisch haben der RSV und der VfL einiges drauf und das sollte den Zuschauern nochmals demonstriert werden. Die Waldheimer haben auch auswärts recht erfolgreich agiert und somit fahren sie auch mit guten Aussichten nach Radeberg. „Wir wollen es relativ locker angehen, aber mit einem positiven Spiel die Saison beenden, um Platz fünf zu verteidigen“, sagte VfL-Trainer Steffen Fichte, der in seinem letzten Spiel als Waldheimer verantwortlicher Bestbesetzung aufbieten kann.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (4./24:18) beendet das Spieljahr beim SV Rotation Weißenborn (2./32:10). Beide Gegner können ihren Tabellenplatz nicht mehr verbessern. Der VfL hat nach seinem unglücklichen Abstieg aus der Sachsenliga sicher mit einem besseren Saisonergebnis geliebäugelt. Aber etliche personelle Probleme über einen längeren Zeitraum haben dies verhindert. Dennoch zählen die VfL-Frauen spielerisch zur Spitze und das wollen sie sicher beim Vize der Staffel nochmals demonstrieren. Allerdings war der SV Rotation über die gesamte Saison gesehen das stabilere Team und musste nur Staffelsieger VfB 1999 Bischofswerda den Vortritt lassen. Das Hinspiel konnte Rotation bereits gewinnen und der Tabellenzweite ist in eigener Halle erneut favorisiert. VfL-Trainer Manuel Kirpal: „Das letzte Spiel. Da soll es keine Verletzten geben. Wir spielen auf Schadensbegrenzung, um die Saison ordentlich ausklingen zu lassen.

Bezirksliga Männer Leipzig

Im Lokalderby treffen der SV Leisnig 90 (5./23:19) und der VfL Waldheim 54 II (1./35:7) aufeinander. Die Waldheimer reisen mit einer imponierenden Punktebilanz und als neuer Bezirksmeister in die Bergstadt an. Wie der VfL kann aber auch der SVL eine erfolgreiche Saison nachweisen. Der Neuling hat sich in der höheren Spielklasse sehr gut etabliert und so manchen langjährigen Ligakonkurrenten in der Tabelle hinter sich gelassen. Spielerisch ist der VfL im Vorteil, was Leisnig mit großem kämpferischen Einsatz zu kompensieren versuchen wird. Es spricht viel dafür, dass die Waldheimer dieses Spiel für sich entscheiden, aber völlig chancenlos erscheinen die Bergstädter auch nicht.

Die HSG Neudorf/Döbeln II (3./25:17) ist im Heimspiel gegen den USC Turbine Leipzig (11./10:32) klarer Favorit. Die Leipziger Gäste haben die gesamte Saison über nicht zu den ihr in der Spieljahresvorschau zugetrauten Leistungen gefunden und sind, wie auch der vorjährige Bezirksmeister Wurzen, doch recht überraschend auf einem Abstiegsplatz anzutreffen. Dagegen hat die HSG eine konstant gute Saison gespielt und gehört berechtigt zur Spitzengruppe der Liga. Damit ist bei normalem Verlauf auch mit einem HSG-Heimsieg zu rechnen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./31:57 empfängt den VfB Eilenburg (11./5:33). Vizemeister gegen Schlusslicht, damit ist alles über die unterschiedlichen Voraussetzungen gesagt, die ganz klar für die heimische HSG sprechen. Bei allem nötigen Respekt vor den VfB-Frauen wäre alles außer einem HSG-Sieg eine große Sensation. Aber dazu wird es nicht kommen, die Einheimischen werden dieses Spiel für sich entscheiden.

Bezirksliga Chemnitz Frauen

Die HSG Muldental 03 (11./9:33) spielt zu Hause gegen den SSV Fortschritt Lichtenstein (2./33:9). In dieser Partie spricht alles für die Gäste, die im Muldental als echte Spitzenmannschaft antreten. Es wäre schon mehr als eine Überraschung, wenn die Roßweinerinnen dieses Spiel gewinnen könnten. Wenn die Lichtensteinerinnen dieses Spiel ernst nehmen, und ihre gewohnte Leistung bringen, dann werden sie auch gewinnen. Beim neuen Bezirksmeister SV Plauen-Oberlosa 04 II (1./40:2) spielt der VfL Waldheim 54 II (12./6:34) und steht dabei vor einer im Prinzip unlösbaren Aufgabe. Es wäre schon mehr als sensationell, wenn der VfL auch nur den Hauch einer Chance hat. Es kommt nur darauf an, das Gesicht so gut wie möglich zu wahren. Der SV 04 wird sich gegen das Schlusslicht keine Blöße geben und als klarer Sieger vom Spielfeld gehen.

