„Die Eltern haben ihre Angst nicht im Griff“ Chauffeurdienst zur Schule? Jugendpsychiater Veit Rößner über die Auswirkungen des Trends zum Eltern-Taxi.

Veit Rößner ist Professor und Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Dresdner Universitätsklinikum Carl Gustav Carus. © Uniklinik

Vor den Grundschulen in der Stadt herrscht jeden Morgen ein dichtes Gedränge. Stoßstange an Stoßstange stehen die Eltern mit ihren Autos auf der Straße und wollen ihre Kinder pünktlich vorm Unterrichtsbeginn am Schulhaus abliefern. Es wird gehupt und gedrängelt, gemeckert und geküsst. Auch Polizei und Ordnungsamt sind mittlerweile auf das Problem und die Gefahren aufmerksam geworden, die durch die Eltern-Taxis entstehen.

Kinder könnten angefahren werden und sich verletzen. Die Straßen rund um die Schulen sind mitunter komplett für den übrigen Verkehr blockiert. Auch die Sprecherin des Kreiselternrates, Annett Grundmann, setzt sich in der Debatte für mehr Eigenständigkeit der Kinder ein und appelliert an die Mütter und Väter: „Fahrt eure Kinder nicht bis ins Klassenzimmer.“

Im SZ-Interview spricht Veit Rößner, Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Dresden, über die Probleme, die derartige Chauffeurdienste mit sich bringen. Und warnt zugleich vor den körperlichen und seelischen Folgen, die das Verhalten der Eltern für die Kinder haben kann.

Herr Rößner, tun wir unseren Kindern einen Gefallen, wenn wir sie täglich mit dem Auto in die Schule fahren?

Ganz klar, nein. Die ersten zwei Wochen nach dem Umstieg von Kita auf Schule können die Kinder gern gebracht werden, danach schaffen sie es in der Regel zu Fuß allein.

Wann sollte man anfangen, den Weg zu üben?

Am besten schon in den Sommerferien vor dem Schulanfang. Mit besonderem Augenmerk auf das Überqueren von Straßen.

Warum bringen trotzdem so viele Eltern die Kinder in die Schule?

Die Eltern haben ihre Sorgen bis hin zu Angst nicht im Griff. Angst vor Unfällen oder dass ihr Kind von Fremden angesprochen wird. Diese übertragen sie auch auf ihr Kind.

Was macht das mit den Kindern?

Die Kinder entwickeln dann selbst Ängste, die wir im schlimmsten Fall nur mit einer Therapie wieder in den Griff bekommen. Sie können weniger Selbstvertrauen entwickeln und bleiben unselbstständig. Auch auf den Körper kann das negative Auswirkungen haben.

Welche sind das genau?

Die Kinder können sich nicht mehr so gut bewegen wie früher, viele haben Probleme mit der Motorik. Das macht sich zum Beispiel beim Radfahren bemerkbar. Immer häufiger sehen wir auch Mädchen und Jungen mit Übergewicht, weil sie sich zu wenig bewegen.

Was können Eltern tun?

Ihren Kindern viel Eigenständigkeit vermitteln. Sie müssen sie zum Beispiel nicht bei jedem Regenguss mit dem Auto fahren. Auch bei schlechtem Wetter kann man in die Schule laufen. Eine gute Alternative sind auch Laufgruppen, in denen viele Kinder gemeinsam laufen.

Wie bereitet man sein Kind auf Situationen vor, in denen es von Fremden angesprochen wird?

Keine Angst verbreiten, sondern ruhig darüber sprechen, wie man sich verhält.

