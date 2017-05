„Die Eltern haben alles richtig gemacht“ Im Streit um einen Schulbegleiter für Julius aus Kalkreuth stieß auch die Bildungsagentur an ihre Grenze. Ein Einzelfall?

Die Sprecherin der Sächsischen Bildungsagentur Dresden Petra Nikolov hat in den vergangenen Monaten schon oft Stellung zum Fall von Julius Krönert aus Kalkreuth nehmen müssen. Die 51-Jährige favorisiert eine Lösung im Sinne des Kindes. © Kristin Richter

Seit sieben Tagen tut Julius Krönert das, was ein Achtjähriger tun muss: Er besucht den Unterricht in der zweiten Klasse der Kalkreuther Grundschule. Für den chronisch kranken Jungen keine Selbstverständlichkeit. Über Monate hinweg kämpfte seine Mutter Isa für die Finanzierung eines Schulbegleiters. Im ersten Schuljahr vom Kreissozialamt Meißen finanziert, bekundete dieses bei der Antragstellung im Sommer 2016, nicht mehr zuständig zu sein. Seit Ende April wird Julius nun von einem Ehrenamtler begleitet. Wie es im nächsten Schuljahr weitergeht, ist nicht geklärt. Die SZ sprach über den Fall mit Petra Nikolov von der sächsischen Bildungsagentur. Die 51-Jährige war selbst Schulleiterin in Radebeul und ist nun Sprecherin der Dresdner Behörde.

Über Monate hinweg hat Familie Krönert dafür gekämpft, dass ihr Sohn wieder die Schule besuchen darf. Aus Sicht der Bildungsagentur ein Einzelfall?

Aus unserer Sicht in dieser Art und Weise auf jeden Fall ein eindeutiges Ja! Abgesehen davon, dass unsere Behörde sehr erleichtert ist, dass das Kind nun endlich wieder am Unterricht teilnehmen kann, stehen wir nach wie vor zur Entscheidung, dass Julius nur mit einem Schulbegleiter am Unterricht teilnehmen darf. Aufgrund seiner chronischen Erkrankung wird er integrativ mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung beschult. Das bestätigt ein sonderpädagogisches Gutachten. Im Auswertungsgespräch zum Gutachten mit den Eltern, der Klassenleiterin, der Horterzieherin, dem Schulleiter der Grundschule, der Amtsärztin sowie einem Vertreter des Sozialamtes Meißen wurde gemeinsam über die integrative Beschulung beraten. Im Ergebnis wurde unbedingt ein Schulbegleiter empfohlen. Die medizinische Stellungnahme bestätigt das. Darin heißt es: „Um eine stärkere körperliche Aktivität jeder Zeit zu meiden und aufgrund des Alters und Entdeckungsdranges eine engmaschige schulische und soziale Überwachung zu garantieren, was einen entsprechenden personellen und sozialpädagogischen Förderungsgrad voraussetzt“.

Also haben die Eltern nichts falsch gemacht?

Nein! Sie haben sich entsprechend der Empfehlung verhalten und haben deshalb beim zuständigen Kreissozialamt den Schulbegleiter beantragt. Dass dieses plötzlich ablehnend entschieden hat und der Junge in den vergangenen Monaten nicht am Unterricht teilnehmen konnte, bedauern wir sehr. Denn man muss sich immer vergegenwärtigen, dass jeder fehlende Tag ein verlorener Tag im Sinne des Lernens ist und sich derlei Erlebnisse natürlich negativ auf die Psyche des Kindes auswirken.

Viele Leser haben mehrfach ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht, dass die in Deutschland geltende Schulpflicht nicht durchgesetzt wird. Kann die Bildungsagentur Einfluss nehmen?

Wie es immer im praktischen Leben ist, muss das Räderwerk funktionieren. Das bedeutet konkret, dass grundsätzlich die Stadt- und Gemeindeverwaltungen in ihrer Eigenschaft als Schulträger die Einhaltung der Schulpflicht überwachen. Wir als Bildungsagentur sind dabei für die Unterrichtsabsicherung verantwortlich. Hinzu kommen Unterstützungssysteme, die bei Problemen der Kinder und Förderungen wie bei Julius oder ähnlichen Dingen greifen. Also etwa die Schulpsychologie, die Jugend- und Sozialämter, die Schulsozialarbeiter, medizinische Einrichtungen und andere. Nur wenn diese interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt, kann die Einhaltung der Schulpflicht abgesichert werden. Bei Julius Krönert war es der Part des Kreissozialamtes, der die angedachte Integration scheitern ließ.

Wie viele Schüler werden zurzeit im Landkreis Meißen integrativ beschult?

Im Bereich der Grundschule sind es 328 Kinder. An den Oberschulen wird diese integrative Beschulung fortgesetzt. 262 Mädchen und Jungen werden unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Defizite gesondert unterrichtet. Bei allein 205 Kindern ruht der Schwerpunkt auf der emotional-sozialen Entwicklung.

Dass beeinträchtigte Kinder am normalen Unterricht teilnehmen können, versteht auch Sachsen unter Inklusion. Am Beispiel von Julius hat sich gezeigt, dass dieses Ziel aber offenbar nicht so einfach umzusetzen ist. Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?

Es gibt im Landkreis Meißen hervorragende Beispiele für gelingende Integration! Sie erfordert aber eben genau diese engmaschige Zusammenarbeit von Schule, Eltern und allen am Lernprozess Beteiligten. Sobald eine tragende Säule ausfällt, gibt es ein Problem. Im Falle von Julius Krönert war es das Kreissozialamt. Abgesehen davon sind neben dem Wunsch und Wollen des Elternhauses und der Schule auch die sächlichen, räumlichen und personellen Bedingungen ganz wichtige Grundvoraussetzungen für den Erfolg. Daran wird gearbeitet, aber nicht immer und überall gibt es die notwendigen Ressourcen.

Wo schlummern die Probleme?

Es gibt immer bestimmte Herausforderungen. Ein Beispiel ist die Unterrichtung von Autisten. Ein normaler Lehrer ist dafür nicht ausgebildet. Dann haben wir lernbeeinträchtigte Schüler, deren Mütter Crystal Meth konsumierten. Ein weiterer Schwerpunkt ist neben der Integration von Migranten die der Flüchtlingskinder. Nicht wenige von ihnen wurden bislang nie oder kaum beschult. Die Schüler in all ihrer Unterschiedlichkeit fordern von unseren Pädagogen einen qualitativ guten Unterricht. Einen, der teilweise in häufig zahlenmäßig hoch besetzten Klassen stattfindet. Umso wichtiger ist es für den Lehrer zu wissen, wer vor einem überhaupt in der Bank sitzt und wie derjenige bestmöglich gefördert werden kann.

Familie Krönert weiß noch nicht, wie die Beschulung künftig abgesichert wird. Kann die Bildungsagentur eine positive Lösung befördern?

Wir werden auf jeden Fall im Gespräch bleiben! Mit den Eltern, der Grundschule und dem Kreissozialamt, und gemeinsam eine Lösung für das neue Schuljahr finden!

