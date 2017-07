„Die Elender lassen uns nicht hängen“ Familie Welsing bekommt viel Hilfe nach dem Brand ihres Hauses. Zu klären, wie es weitergeht, ist nicht einfach.

Margot und Heinrich Welsing stehen jetzt eine schwere Zeit durch, nachdem ihr Wohnhaus in Elend abgebrannt ist. Jetzt gilt es, Abriss und Neuaufbau zu organisieren. Dabei bekommen sie oft von ganz unerwarteter Seite Hilfe und Kraft. © Frank Baldauf

Es gibt für Margot Welsing auch schöne Momente, nachdem vor zwei Wochen ihr Haus in Elend abgebrannt ist. Der Maler Berthold Grahl in Höckendorf hat ihr einen solchen Lichtblick bereitet. Das ist aber selten in der schwierigen Zeit, die sie mit ihrem Mann durchsteht. Vor zwei Wochen ist ihr Wohnhaus in Elend komplett abgebrannt. Es bleibt nur noch der Abriss.

Eigentlich war schon geklärt, wie es mit dem Haus weitergehen sollte. Eine Spezialfirma sollte es ausräumen, damit anschließend der Abbruch beginnen kann. Aber im Schlafzimmer sind die Möbel so mit der Wand verschmolzen, dass sie nicht herausgenommen werden konnten. Das hätte eine Gefahr für die tragende Wand bedeutet. Auch wie der Abbruch selbst vonstatten gehen soll, ist noch nicht ganz geklärt. Das Haus besteht aus Asbestzement, der ummantelt worden ist. Das wird auch noch eine Herausforderung für das Abbruchunternehmen. Hier laufen noch Verhandlungen mit der Versicherung. Margot Welsing hat sich inzwischen an Axel Ruhsam vom Ingenieurbüro Ruhsam und Ullrich gewandt und lässt sich von ihm beraten. „Am liebsten wäre mir, wenn das Haus genauso wieder aufgebaut würde, wie wir es hatten“, sagt sie.

Inzwischen ist auch geklärt, dass sie ab Mitte August in die Ferienwohnung der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde einziehen. Bis dahin ist diese immer mal belegt. Da müssten Welsings sie zwischendurch immer wieder räumen. Daher wohnen sie vorerst weiter im Hotel.

Immer wieder spüren sie die große Anteilnahme an ihrem Schicksal. „Das ist oft nur ein Satz, eine Geste. Die tun uns aber so gut“, sagt sie. Die Nachbarn helfen, wo sie können. Eine reinigt beispielsweise mit der Zahnbürste Bierhumpen, die sie als Andenken im Keller aufbewahrt hatten. „Die Elender lassen uns nicht hängen“, sind Welsings erleichtert.

Auch mit dem Dippser Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) haben sie diese Woche erst wieder telefoniert. Er hat ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem laufend Zahlungen eingehen. „Manche schreiben ihre Adressen drauf, bei denen bedanken wir uns. In anderen Fällen steht da nur ein Name. Manchmal können wir da eine Verbindung herstellen, oft auch nicht.“ Viele Spenden kommen aus der Umgebung, aber auch bis aus Niesky, Görlitz sind welche dabei. Das Weiteste war eine Überweisung aus Unna.

Gerührt hat Margot Welsing die Geschichte eines Bildes. Zu einem runden Geburtstag hatte sie vor Jahren ein Gemälde von Berthold Grahl geschenkt bekommen, das ihr sehr viel bedeutete. Nach dem Brand ist das jetzt verrußt und schwarz.

Sie ging damit zu dem Maler und bat ihn, zu retten, was zu retten ist. „Es sieht nicht sehr gut aus. Das Leinöl hat sich verfärbt. Selbst wenn ich das Bild saubermache, bleibt der andere Farbton“, sagt Grahl, nachdem er das Bild angesehen hatte. Er hält es für die beste Lösung, das Bild neu zu malen. „Aber das können wir nicht bezahlen. Wir können jetzt kein Geld für Bilder ausgeben, solange unser Haus nicht wieder steht und bezahlt ist“, sagt Margot Welsing. Aber der Maler hatte einen anderen Trost.

Er hat ihr seine Galerie gezeigt, um ihr etwas Schönes zu bieten in der schweren Zeit „Bei einem Bild habe ich gesagt, dass mir die Farben so gefallen“, sagt Frau Welsing. Es ist ein Herbstbild in warmen Tönen. Und Grahl hat es Frau Welsing geschenkt. „Nehmen Sie es mit, damit Sie etwas haben, worüber Sie sich freuen können“, sagt er. Grahl hat dann angeboten, es wieder zu tauschen, wenn es ihm gelingen sollte, das verrußte Bild wieder zu restaurieren. „Ich war einfach überwältigt“, sagt Margot Welsing.

