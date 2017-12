Die Elch-Mama ist tot Vor zwei Jahren kamen sie ins Wildgehege. Die Hoffnung war groß, wieder mehr Stabilität in die Haltung der anspruchsvollen Tiere zu bekommen.

Hier war die Moritzburger Elch-Welt noch in Ordnung. Im August zeigte sich die jetzt verendete Elchkuh mit ihren beiden im Juni geborenen Minis. Nachdem es der Nachwuchs im Vorjahr nicht geschafft hatte, haben sich die beiden diesmal gut entwickelt. © Sven Görner

Moritzburg. Den Elchen im Wildgehege Moritzburg gilt das besondere Interesse vieler Besucher. Zum einen liegt das natürlich an der Größe und dem majestätischen Erscheinungsbild dieser Hirschart. Zum anderen aber wohl auch daran, dass der Elch das Wappentier des vor fast 60 Jahren gegründeten ältesten Wildparks Sachsens ist.

Da fällt es auf, wenn plötzlich eines der vier Tiere nicht mehr zu sehen ist. Zumal jetzt im Winter, wo durch das fehlende Grün die Elchanlage trotz ihrer fünf Hektar Fläche ganz gut zu überschauen ist.

Und weil dort, wo Informationen fehlen, sich schnell Gerüchte breitmachen, ist im Ort zu hören, dass die Elchkuh in der gleichen Nacht zu Tode gekommen sein soll, wie die drei Mufflons im Wildgehege. Deren Todesursache ist auch nach Begutachtung der Kadaver in der Landesuntersuchungsanstalt nicht geklärt.

Was nun die 2015 nach Moritzburg geholte Elchkuh angeht, so fragte die SZ im zum Staatsbetrieb Sachsenforst gehörenden Wildgehege nach. Der Meißner Revierförster Ronald Ennersch, der die Einrichtung derzeit vertretungsweise leitet, bestätigt die traurige Nachricht vom Tod des Tieres. „Die Elchkuh ist allerdings zwei, drei Tage nach den Mufflons verendet. Beides hat nichts miteinander zu tun“, bekräftigt der Forstmann. Vielmehr hätte es bei dem weiblichen Tier schon einige Tage vorher Anzeichen gegeben, dass mit ihm irgendetwas nicht in Ordnung ist. „Wir haben daraufhin unseren Tierarzt gerufen, der die Kuh untersucht und auch behandelt hat. Leider wurde sie dennoch von Tag zu Tag schwächer.“ Das Problem bei Wildtieren wie den Elchen ist, dass sie Krankheiten lange verschleiern. Denn wer in der freien Wildbahn Schwäche zeigt, empfiehlt sich als leichte Beute. Das macht es oft schwer, Krankheiten rechtzeitig zu entdecken.

Nach der Ursache für den Tod der jungen Elchkuh befragt, sagte der Forstmann: „Es gibt einen Verdacht, aber noch kein abschließendes Ergebnis.“ Noch seien nicht alle Untersuchungen abgeschlossen. „Möglicherweise ist sie aber an einer Gelbsucht gestorben.“ Bestätigt sich dieser Verdacht, wäre es nicht der erste Todesfall bei den großen Hirschen, der auf diese Krankheit zurückzuführen ist. Denn bereits im vergangenen Jahr, als die Elchkuh zum ersten Mal Nachwuchs hatte, war mindestens eines der beiden Kälbchen nach ein paar Wochen an Gelbsucht gestorben. Ohne Vorwarnung verendete es innerhalb kürzester Zeit vor den Augen der Tierpfleger.

Das andere Elchbaby konnte nicht untersucht werden, da es schon zu stark verwest war, als es gefunden wurde. Möglich, dass bei ihm das kühle und nasse Wetter nach der Geburt die Todesursache war. Denkbar wäre aber auch in diesem Fall eine Gelbsucht-Erkrankung.

Wird diese bei der Elchkuh tatsächlich nachgewiesen, stellt sich die Frage, was die Ursache war. Tierarzt Dr. Mathias Ehrlich hatte im Vorjahr drei Möglichkeiten genannt: eine bakterielle Infektion, eine Vergiftung oder ein Nierenversagen. Besteht darüber Klarheit, gibt es vielleicht auch die Chance dem Auslöser auf die Spur zu kommen, um so weitere Todesfälle bei den Elchen zu verhindern.

