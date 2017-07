Die Eissaison kann kommen Die Eispiste für die neue Saison ist bereits vorbereitet.

Jolina aus Skerbersdorf und Emely aus Gablenz verbinden Eisessen mit dem Beginn der neuen Eissaison. © Joachim Rehle

Jolina aus Skerbersdorf (links) und Emily aus Gablenz genossen am Montag vor der Eisarena Weißwasser ein kühles Schokoeis. Bei Außentemperaturen um 30 Grad eine echte Wohltat. Drin ist es bedeutend kälter. Die Eispiste für die neue Saison ist bereits vorbereitet. Der Startschuss zum Training der Lausitzer Füchse fällt am Dienstag mit einer Pressekonferenz im Traditionsraum. Am Donnerstag dient der Vereinsraum dann Stanislaw Tillich (CDU) und Dietmar Woidke (SPD), den Ministerpräsidenten von

Sachsen und Brandenburg, als Tagungsort für Gespräche zum Thema Strukturwandel. Foto: Joachim Rehle

zur Startseite