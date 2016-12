Die Eisbahn ist das Highlight Der MDR hat Riesaer gefragt, wie zufrieden sie mit dem Weihnachtsmarkt sind. Kritik gab es vor allem in einem Punkt.

Der Weihnachtsmarkt im Klosterinnenhof sorgt in jedem Jahr aufs Neue für Diskussion. Trotzdem sind die meisten Besucher relativ zufrieden mit ihm.

Der Weihnachtsmarkt im Klosterinnenhof sorgt in jedem Jahr aufs Neue für Diskussion. Trotzdem sind die meisten Besucher relativ zufrieden mit ihm. Das hat jetzt eine Umfrage des Mitteldeutschen Runfunks (MDR) ergeben. Zwei Tage lang war ein Team von Radio Sachsen in Riesa unterwegs und bat die Marktbesucher um ihr Urteil in den Kategorien Atmosphäre, Unterhaltung, Preise und Service. Insgesamt erhielt der Weihnachtsmarkt dabei die Note 2,2. Insbesondere das Unterhaltungsangebot wurde dabei positiv bewertet.

Als besonderes Highlight bezeichnete der Radiosender die Eisbahn. Insgesamt habe es kaum Kritik am Unterhaltungsangebot gegeben – und damit die Teilnote 1,8. Besonders umstritten war dagegen der Punkt „Weihnachtsatmosphäre“. Noch nie seien die Ergebnisse in einer Kategorie so unterschiedlich ausgefallen wie in Riesa, schreibt der MDR in seiner Mitteilung: „Von 1 bis 6 war jede Note vertreten. Die einen fanden den Markt nicht schön, vermissen den Weihnachtsmarkt vorm Rathaus, den es nicht mehr gibt. Andere wiederum zeigten sich sehr zufrieden und gaben Bestnoten ab.“ Einigkeit herrschte vor allem in einem Punkt: Die Musik sei zu laut, Gespräche an den Glühweinständen deshalb kaum möglich. Mit der Note 2,5 war diese Kategorie auch am schlechtesten bewertet. Für die Preise vergaben die Besucher im Durchschnitt die Note 2,3, den Service bewerteten sie mit 2,2. Kritisiert wurde dabei vor allem, dass es zu wenige Toiletten gebe und die Parkplatzsituation nicht so gut sei wie in anderen Städten.

Der MDR hat bisher 23 Weihnachtsmärkte getestet. Ganz oben in der Rangliste liegt Görlitz mit der Note 1,3, gefolgt von Schwarzenberg und dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Dresden. (SZ)

