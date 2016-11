SZ-Aktion Lichtblick Die einzigen schönen Tage Nach einem harten Schicksalsschlag hat eine Bautzener Familie einen echten Lichtblick erfahren.

Auf dem Friedhof auf dem Protschenberg in Bautzen hat die Lebensgefährtin von Toralph Grüllich ihre letzte Ruhe gefunden. Ihr Tod im April hat den Mann aus der Bahn geworfen. © Uwe Soeder

Wenn Toralph Grüllich das Gefühl hat, dass ihm die Decke auf den Kopf fällt, dann nimmt er seine Kamera und flieht aus seinen vier Wänden. Fast immer flieht er hinaus in den Wald. Dort sucht er die Stille zwischen den Bäumen. Oder er schreit laut los. Manchmal muss man eben auch schreien, sagt er. Das hilft.

Im April hat Toralph Grüllich seine Lebensgefährtin verloren. Aus heiterem Himmel. Von einem Tag auf den anderen ist sie an einer Hirnblutung gestorben. Seitdem ist nichts mehr, wie es war, für den 51-Jährigen und seine Zwillinge Tanja und Toni. Seitdem sitzt da ein großer, starker Mann und weint. Toralph Grüllich knüllt das Taschentuch in den Händen. Nichts bisher in seinem Leben hat ihn dermaßen umgehauen, erzählt er. Nicht der Tod seiner Eltern und auch nicht der seines Bruders.

„Sie war so ein lieber Mensch“, sagt er. „Die Kinder haben an ihr gehangen, auch wenn sie nicht ihre leibliche Mutter war. Wir haben sie alle drei geliebt.“ Tanja und Toni sind jetzt 16, gehen in die zehnte Klasse. Ein entscheidendes Jahr für die beiden. Toni will Berufskraftfahrer werden, Tanja Verkäuferin. Das Leben muss weitergehen. Aber es scheint manchmal, als ob es mit jedem Tag schwerer würde.

Toralph Grüllich hat sich Hilfe gesucht. Regelmäßig sitzt er mit anderen Betroffenen im Trauerkreis der Bautzener Diakonie zusammen. Auch für die Kinder gibt es hier einen Trauerkreis und die Möglichkeit zu Gesprächen mit anderen. Reden ist wichtig, weiß Renate Diener vom Hospizdienst der Diakonie, die die Trauerarbeit leitet. Auch Toralph Grüllich hat bei ihr gelernt, dass man seinen Kummer nicht in sich hineinfressen darf. Das ist eine wichtige Erfahrung, die er bei der Diakonie gemacht hat, sagt er. Es tut ihm gut, zu reden. Bis heute kommt er regelmäßig zur Trauerberatung in das Bautzener Haus der Diakonie. Renate Diener hört ihm zu und gibt ihm Ratschläge, die ihm helfen können, sein Leben weiter und neu zu leben.

Es kommt alles zusammen

Das Weiterleben ist jetzt auch finanziell viel schwieriger geworden für die Familie. Toralph Grüllich war nicht verheiratet und ist nun als Verdiener auf sich allein gestellt. Nach einer Bandscheibenoperation, durch die er lange krank war, ist er arbeitslos geworden. Inzwischen muss er einen zweiten Bandscheibenvorfall kurieren. Es kommt eben alles zusammen.

Das Krankengeld reicht gerade, das Leben der Familie zu bestreiten und keine Schulden machen zu müssen. Es reicht nicht dazu, mal rauszukommen. Er würde so gerne mit seinen Kindern für ein paar Tage in den Urlaub fahren, hat er Renate Diener bei einem der Gespräche in ihrem Dienstzimmer erzählt. Einfach mal Abstand gewinnen, auf andere Gedanken kommen. Das wäre schön. Vor allem auch für die Kinder.

Renate Diener musste nicht lange überlegen, wie sie Toralph Grüllich und seinen Zwillingen da helfen kann. Die Mitarbeiterin der Diakonie hat sich kurzerhand an die Stiftung Lichtblick gewandt und um eine Spende für einen Urlaub gebeten. Für solche Fälle ist die Stiftung da und hilft schnell und unkompliziert.

182-mal hat sie das in diesem Jahr allein im Kreis Bautzen getan und hier finanzielle Hilfe in einer Höhe von insgesamt rund 95 000 Euro geleistet. Die Stiftung hat beim Renovieren und Einrichten geholfen, beim Kauf von Kindersachen, bei der Reparatur des Autos, der Übernahme von Fahrtkosten und in vielen anderen notwendigen Dingen, um Menschen in Notsituationen zu helfen oder Kindern und Familien nach schweren Schicksalsschlägen eine kleine Freude zu machen.

Ein paar Tage Spreewald

So wie im Fall von Familie Grüllich: Toralph Grüllich konnte mit seinen Kindern für eine Woche in den Spreewald fahren. „Es waren die einzigen schönen Tage in diesem Jahr“, sagt er im Nachhinein voller ehrlicher Dankbarkeit. „Wir hatten eine schöne Ferienwohnung, wir waren zusammen paddeln, wir sind einen Tag nach Berlin gefahren und einen Tag, an dem das Wetter schlecht war, ins Hallenbad.“ Auch Benny, Grüllichs kleiner, treuer Hund, durfte mit. „Der ist schon 15 Jahre alt und hat es auch mit den Bandscheiben“, erzählt Toralph Grüllich, und es huscht in diesem Moment sogar ein Lächeln über sein ernstes Gesicht. Er schwärmt von der kurzen Auszeit, die sich die Familie ohne die Stiftung nicht hätte leisten können. „Es war großartig“, sagt er. „Wir sind der Stiftung und den Spendern sehr, sehr dankbar“. Er hat sich sogar in einem Brief an die Stiftung bedankt.

Noch heute zehren sie alle drei von der Woche im Spreewald und sehen sich immer wieder die Fotos an. Toralph Grüllich und die Zwillinge haben viele Fotos gemacht. Fotografieren ist ihre Leidenschaft. Es ist gut, wenn man ein Hobby hat, sagt der Bautzener. Die schönsten Fotos, die er von seiner verstorbenen Lebensgefährtin gemacht hat, hat er in allen Zimmern der Wohnung verteilt. So kann er sie überall sehen, sagt er. In seinen Gedanken sieht er sie ja ohnehin Tag und Nacht. Er will nur sichergehen, dass die Bilder im Kopf nicht irgendwann verblassen.

Toralph Grüllich sitzt wieder im Büro von Renate Diener und zerknüllt die Taschentücher in seinen Händen. Er erzählt ihr von seinen Sorgen, sie versucht, ihm zu helfen. Zurzeit gehe es ihm sehr schlecht, sagt er, Renate Diener weiß, dass der November ein sehr schwerer Monat für Trauernde ist. Toralph Grüllich sagt ihr auch, dass er furchtbare Angst vor Weihnachten hat. Er darf gar nicht daran denken, wie es da wird, allein mit den Kindern und allen Erinnerungen.

Am allerliebsten würde er über die Feiertage wieder mit den Kindern irgendwo hinfahren. Irgendwo hin, wo sie Abstand gewinnen können und abgelenkt sind, so wie im Sommer im Spreewald. Das wäre schön, sagt Toralph Grüllich. Er weiß, dass er sich einen Kurzurlaub mit den Kindern und Benny, dem kleinen, treuen Hund, nicht leisten kann.

