Die Einbrecher kamen am Tage Die Kriminellen stiegen durch ein Fenster ein. Was sie mitnahmen, ist noch unklar.

Symbolfoto © dpa

Zschaitz-Ottewig. Unbekannte sind am Montag, zwischen 6.30 Uhr und 13.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Simselwitzer Straße im Zschaitz-Ottewiger Ortsteil Mischütz eingedrungen. Ins Innere gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters. Ob die Täter auch etwa gestohlen haben, ist bislang unklar. Die Sachschadenssumme beläuft sich insgesamt auf ca. 700 Euro.

