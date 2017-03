Die Ein-Mann-Partei Vor der Wahl mischt der Rechtspopulist Geert Wilders wieder einmal die Niederlande auf.

Der Politiker mit der platinblonden Haartolle ließ sich im Wahlkampf kaum blicken – weil er keine Lust hatte. © dpa

Auf diesen Montagabend warteten viele Niederländer seit Wochen: das erste TV-Duell des rechtsliberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders, die Nummer eins und zwei in den Umfragen vor der Parlamentswahl am Mittwoch. Ein Schauspiel war es ohnehin: der blond gefärbte Wilders gegen den dunkelhaarigen Rutte. Sie lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch über einen Austritt der Niederlande aus der EU. Er werde sich bei einem Wahlsieg für einen „Nexit“ stark machen, tönte Wilders in Rotterdam. „Dann werden wir wieder Boss im eigenen Haus.“ Bisher hatte Wilders TV-Debatten einfach abgesagt. Interviews gibt er sowieso höchst selten. Sein liebstes Medium ist und bleibt Twitter – ganz wie sein Vorbild Donald Trump.

Als Ruttes Regierung am Wochenende fast unholländisch kompromisslos zwei türkische Minister abwies, die in den Niederlanden Wahlkampf führen wollten, rieb sich manch einer die Augen: Die Niederländer – sind das nicht die, die bei Problemen immer so lange reden wollen, bis ein Kompromiss erreicht wurde? Doch vor allem ein Satz Erdogans hat die Niederländer empört: „Das sind Überbleibsel der Nazis, das sind Faschisten.“

Deutsche Bomber hatten Rotterdam im Mai 1940 in Schutt und Asche gelegt. Erst danach hatten sich die Niederlande der übermächtigen Kriegsmaschinerie der Nazis ergeben – während die Türkei 1941 mit Nazi-Deutschland einen Freundschaftsvertrag und Nichtangriffspakt unterzeichnete. Auf den Fotos von damals hängen die Fahnen mit dem Hakenkreuz und dem Halbmond nebeneinander. „Sie haben vergessen, dass ich Bürgermeister einer Stadt bin, die von den Nazis bombardiert wurde“, erwiderte Rotterdams muslimisches Stadtoberhaupt Ahmed Aboutaleb auf Erdogans Schimpftiraden.

Die Niederlande sind schon seit Wochen voll im Wahlkampfmodus. Die Wahlen zum neuen Parlament stellen zugleich die Weichen für die Bildung der nächsten Regierung. Und der Premierminister spürt den Atem des Rechtspopulisten im Nacken. Dessen Partei für die Freiheit (PVV) liegt laut letzten Umfragen nur knapp hinter Ruttes rechtsliberaler Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VDD).

Mit seinem harten Kurs gegen türkische Ministerauftritte, so sagen seine Gegner, versuche Rutte, Wilders den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und der Rechtspopulist verarbeitet die üblen Szenen vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam zu eingängigen Twitter-Botschaften. Rutte habe nur deshalb Mumm bewiesen, weil die PVV ihn vor sich hertreibe, tönt der Rechtspopulist mit der markanten wasserstoffblonden Haartolle. „Ich sage allen Türken in den Niederlanden, die mit Erdogan übereinstimmen: Geht in die Türkei und kommt nie mehr wieder!“

Wilders hat in den letzten Tagen voll auf Angriff geschaltet. Wüste Tiraden, offenkundige Falschmeldungen – dem Rechtspopulisten ist nichts dumm genug, um in die Schlagzeilen zu kommen. Das hat Gründe. Noch vor einigen Wochen sah er wie der strahlende Gewinner der niederländischen Wahlen aus. Doch nun, wenige Tage vor dem Urnengang, ist der Glanz des Geert Wilders wieder einmal verblasst.

In jüngsten Umfragen landet seine Partei deutlich hinter der politischen Konkurrenz. Die Zustimmung sank auf nur noch 17 Prozent. „Zwei Millionen Wähler fürchten, dass ihre Stimme ohne Bedeutung sein könnte“, mutmaßen Wahlforscher, weil der Rechtspopulist keine Regierungskoalition zustande bringen kann. Selbst als Nummer eins hätte er keine Chance auf den Job des Premiers, weil sich alle anderen gegen ihn verbündet haben. Aber der Achtungserfolg wäre durchaus ein Triumph für den 53-jährigen Juristen aus der Faschingshochburg Venlo an der Grenze zu Deutschland gewesen.

Der Mann mit dem inzwischen deutlich ergrauten Haarschopf, der einmal wasserstoffblond war und hartnäckigen Gerüchten zufolge seine indonesischen Wurzeln verschleiern soll, ist das enfant terrible des Oranje-Staates. Er geißelt die EU, den Euro und die Mächtigen der Regierung in Den Haag. Und er lässt seiner tief verwurzelten Abneigung gegen den Islam stets freien Lauf. Sein eigentliches Motiv sei dabei aber nicht der Hass auf Muslime, erklärte er einmal in einem Interview. Was ihn auf die Palme bringe, sei die „Unmenschlichkeit“ der islamischen Lehre, die Frauen unterdrücke und zum Krieg gegen Ungläubige aufrufe. 2008 wurde sein filmisches Machwerk „Fitna“ (Zwietracht, Aufruhr) im Internet ausgestrahlt. Der Streifen sollte die Praktiken des Islam entlarven. Er führte zu weltweiten Protesten.

Wilders politische Arbeit gilt als höchst umstritten. „Kaum eine andere Partei in Westeuropa ist so autoritär organisiert wie die PVV“, sagt die Expertin für Rechtspopulismus an der Uni Amsterdam, Tjitske Akkerman. Denn es gibt nur ein Parteimitglied: Wilders selbst. Mitarbeiter, Abgeordnete, Funktionäre müssen sich vor einer Anstellung mit einer Zahlung von 25 000 Euro verpflichten, niemals Interna auszuplaudern. Reden darf nur Wilders, niemand sonst.

Sein Wahlprogramm hat er alleine verfasst. Es passt auf eine DIN-A4-Seite und strotzt vor wirren Positionen: Den Koran will der Populist in den Niederlanden verbieten, muslimische Schulen und Kindergärten schließen. Die Niederlande sollen aus der EU austreten und die Grenzen für Muslime schließen. Nachdem der bekannte Rechtspopulist Pim Fortuyn 2002 auf offener Straße erschossen wurde, zog sich Wilders aus Angst vor Anschlägen immer mehr zurück. In der Öffentlichkeit tritt er praktisch nicht mehr auf, Interviews gibt er nur wenige. Zusammen mit seiner Frau, der früheren ungarischen Diplomatin Krisztina Marfai, wechselt er ständig Aufenthaltsorte und Wohnsitze. Seit über zwölf Jahren wird er wegen islamistischer Morddrohungen rund um die Uhr von Leibwächtern bewacht. Er misstraut etablierten Medien und kommuniziert am liebsten über Twitter. Wilders ist ein Getriebener. „Geerts Welt ist sehr klein geworden“, sagt sein älterer Bruder in einem Interview.

Der Mann, der in den Niederlanden zwischen großer Zustimmung und tiefer Ablehnung steht, erlebte seine Kindheit in einer strikt römisch-katholischen Familie. Der Vater stammt aus dem niederländischen Maasbree, die Mutter hat indonesisch-niederländische Wurzeln.

Der gelernte Versicherungskaufmann ist einer der dienstältesten Abgeordneten der Niederlande. Er zog bereits 1998 für die rechtsliberale VVD ins Parlament ein. Nach dem Bruch mit der VVD gründete er 2006 die PVV. Diese hatte 2010 ihren bisher größten Erfolg und wurde drittstärkste Kraft mit 24 Mandaten. Bis 2012 hielt Wilders sogar die Minderheitsregierung der VVD und der Christdemokraten im Sattel.

Doch bis auf zwei unbedeutende Splittergruppen will niemand mit Wilders an einem Kabinettstisch sitzen. Alle Versuche einzelner Vertreter der rechtsliberalen VVD von Premier Rutte, sich in Richtung Wilders zu öffnen, scheiterten komplett. „Null Prozent, Geert. NULL Prozent“, twitterte Rutte erst vor wenigen Tagen, um seinem Rivalen zu zeigen: Mit ihm wird niemand ein Bündnis eingehen.

Ein einschneidendes Erlebnis in Wilders Leben war ein Aufenthalt in Israel, wo er im Alter von 19 Jahren einige Monate verbrachte und in einer genossenschaftlichen Siedlung arbeitete – eine Zeit, die ihn bis heute prägt. Seine „große Liebe“ zu diesem Staat betont er selbst immer wieder.

Dass Wilders sich mehrfach vor Gericht wegen Volksverhetzung verantworten musste, hat seiner Popularität kaum Abbruch getan. Verurteilt wurde er nur einmal. Im Dezember des vergangenen Jahres sprach ihn ein Gericht der Diskriminierung von Marokkanern – er hatte die Nordafrikaner als „Abschaum“ bezeichnet – schuldig, verhängte jedoch keine Strafe.

Inmitten eines Landes, das stolz auf seine liberale Tradition und seine Toleranz sei, verkörpere er vor allem für Menschen, die Halt suchten, den Hoffnungsträger, meinen Politologen. Das könnte auch am kommenden Mittwoch für ein zwar beachtliches Ergebnis reichen. Die Regierungsbank aber werden wieder andere Parteien besetzen. Und doch hat Wilders in den 14 Jahren auf der politischen Bühne längst tiefe Spuren hinterlassen. Sogar Hollands Sozialdemokraten treten zu dieser Wahl mit dem Slogan von einem „progressiven Patriotismus“ an. (mit dpa)

