Die edlen Pferde sind bereit Zur Hengstparade am Sonntag wird in Moritzburg die neue Tribüne eingeweiht. Jetzt sind alle Sitzplätze überdacht.

Probe für den großen Auftritt. Bei den Moritzburger Hengstparaden sind an den kommenden drei Wochenenden auch diese Reitpferdehengste zu sehen. Edel und anmutig werden sie sich in einer Dressurquadrille präsentieren. Am Dach der neuen Tribüne im Hintergrund wurde gestern noch gebaut. Doch bis Sonntag soll auch das fertig sein. © Norbert Millauer

Auf dem seit dem Neubau vor drei Jahren immer gleichmäßig feuchten Sandgemisch des Turnierplatzes bilden die 25 edlen Hengste immer neue Formationen. Am Dienstagmorgen wird im Landgestüt Moritzburg noch einmal einer der Höhepunkte der diesjährigen Hengstparaden geübt – die große Dressurquadrille. Reiter und Pferde sind dabei gleichermaßen gefordert. Viel Zeit bleibt nicht mehr, um die eine oder andere Feinheit zu verbessern, damit die Präsentation noch perfekter wird. Am Sonntag, Punkt 13 Uhr, eröffnet der berittene Fanfarenzug mit dem Kesselpauker an der Spitze traditionell die erste der insgesamt drei Veranstaltungen.

Doch nicht nur auf dem Platz wird auf eine Punktlandung am Sonntag hingearbeitet. Während die Hengste das Geviert geordnet verlassen, bleibt Zeit, die fast schon akrobatisch anmutenden Bewegungen der Bauarbeiter an der Nordtribüne zu beobachten. Dort sind drei der fünf modernen Membrandächer bereits montiert. An den beiden fehlenden wird mit Hochdruck gearbeitet. „Die Leute machen eine sehr gute Arbeit“, sagt Matthias Görbert, der Leiter der Sächsischen Gestütsverwaltung. Viel Zeit stand für den Abbruch der alten Steintribüne und dem Bau der neuen tatsächlich nicht zur Verfügung. Die Pläne für diese und weitere Vorhaben des Freistaates im Landgestüt hatten der Gemeinde erst im Februar vorgelegen.

Am 6. März konnte schließlich der Abriss der alten Tribüne beginnen, die seit Anfang der 1960er-Jahre in Betrieb war. Immer wieder waren Reparaturen notwendig gewesen. Zudem waren die Besucher dort Sonne und Regen ausgesetzt. Die neue, überdachte Tribüne verfügt über 2 001 Sitzplätze, davon 18 Plätze für Rollstuhlfahrer. In den Bau wurden 1 507 Tonnen Beton und 213 Tonnen Stahl verarbeitet sowie 1 550 Quadratmeter Membrane gespannt. Zudem mussten 1 610 Tonnen Erde bewegt werden. Gekostet hat das Projekt etwa 2,2 Millionen Euro .

Insgesamt hat der Freiststaat Sachsen in den vergangenen drei Jahren 5,9 Millionen Euro in den neuen Turnierplatz, das Funktionsgebäude und die Tribünen investiert. Die beiden an der Süd- und Westseite werden dabei als temporäre Bauwerke nur zu Veranstaltungshöhepunkten wie den Hengstparaden aufgebaut. Mit der neuen festen Tribüne stehen jetzt 6 143 Sitzplätze zur Verfügung – erstmals alle überdacht. Erhalten geblieben ist der Stehplatzhang. „Das war uns sehr wichtig“, sagt Matthias Görbert. „Auch Leute, die wenig Geld haben, sollen sich so weiter die Hengstparaden anschauen können.“ Während diese Tickets für acht Euro zu haben sind, kosten die Tribünenplätze 33 beziehungsweise 37,40 Euro.

Im Herbst sollen die Arbeiten im Landgestüt übrigens weitergehen. In Nachbarschaft des Turnierplatzes sind eine Führanlage und 20 Paddocks geplant. Das sind eingezäunte Flächen mit einer Größe von jeweils etwa 50 Quadratmetern, auf denen sich die Hengste frei bewegen können. Auch die Führanlage dient der Bewegung der edlen Zuchttiere. Allerdings sind für die Hengste dort Weg und Tempo vorgegeben. Weitere elf Paddocks kommen auf das historische Gestütsgelände.

Doch bis es so weit ist, stehen am Sonntag sowie am 9. und 17. September erst einmal die edlen Hengste des Landgestüts – die sogenannten Landbeschäler – im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In den vergangenen Monaten haben diese rund 1 800 Stuten gedeckt. Laut Matthias Görbert waren die Moritzburger Hengst bei Züchtern in und außerhalb Sachsens damit in etwa so begehrt wie im Vorjahr.

Weiterhin hoch in der Gunst steht der Ausnahmehengst Millennium. Den hatte das Landgestüt Moritzburg 2010 gemeinsam mit dem privaten Gestüt Sprehe erworben. „Er hat die deutsche Reitpferdezucht sehr stark beeinflusst und sorgt jedes Jahr für ganz tolle Hengste.“ Einer davon – Freiherr von Stein, eine Eigenzucht aus dem Hauptgestüt Graditz – ist gerade dabei sich selbst einen Namen zu machen. Bei der Parade am Sonntag wird er allerdings fehlen. Beim Bundeschampionat in Warendorf soll der Junghengst dafür sorgen, bei den Züchtern noch bekannter zu werden.

zur Startseite