Die Drohne, die zu früh abhob

Der Jubilar und die ehrliche Finderin: Lucia Leonov sorgte dafür, dass Rüdiger Löser sein entfleuchtes Geschenk zurückbekommt. Von der Polizei in Sebnitz bekam die Dresdner Gymnasiastin, deren Eltern einen Hof in Cunnersdorf besitzen, dafür einen Gutschein. Rüdiger Löser bedankte sich mit einem Finderlohn.

Die gebastelte Drohne mit dem Geld für das echte Fluggerät. Gefaltete 50-Euro-Noten stellen die Propeller dar.

Rüdiger Löser (Mitte) erklärt Lucia und Revierleiter Steffen Ettrich die nachberechnete Flugroute. Er war nahe dran.

Lucia wundert sich, was da geflogen kommt. Die 14-Jährige kommt gerade mit ihrer Familie vom Baden. Auf dem Rückweg von Polenz nach Cunnersdorf hat sie sich mit ihrem Fahrrad zurückfallen lassen und eine kurze Pause eingelegt, als das unbekannte Flugobjekt auf sie zuschwebt. Drei oder vier Luftballons sind es, so viel ist sicher. An einer Schleife hängt aber noch eine rätselhafte Fracht. Unweit des Radwegs sinkt das Flugobjekt langsam zu Boden. Lucia radelt hin.

Dass es sich um ein Geburtstagsgeschenk handelt, ist der Gymnasiastin sofort klar an diesem Sonntagabend Mitte Juli. „Happy Birthday“ steht auf dem größten Ballon, die Zahl 70 auf einem anderen. Die an die Ballons gebundene Fracht entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Reihe von 50-Euro-Scheinen. Lucia sackt den Fund ein und strampelt nach Hause.

Auf dem Hof angekommen beratschlagt die Familie, was zu tun ist. Die erste Maßnahme: Den Ortsvorsteher anrufen. Er müsste doch wissen, wo in der Nähe ein 70. Geburtstag gefeiert wurde. Doch das bringt kein Ergebnis. Als Nächstes recherchieren die ehrlichen Finder in der Zeitung nach runden Geburtstagen. Zwei Siebzigste sind dabei, doch keinem der Jubilare fehlt ein Geschenk. Bleibt nur der Gang zu Polizei.

Auf der Polizeiwache in Sebnitz wird das Geld erst einmal im Tresor verstaut. 500 Euro sind es insgesamt, doch das erfährt in diesem Moment noch niemand. Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Die Beamten gründen die „Sonderkommission Helium“, wie Revierleiter Steffen Ettrich später mit einem Augenzwinkern erklärt.

Nachdem die eigenen Ermittlungen und Abfragen bei Fundbüros den Sachverhalt nicht erhellen, wendet sich die Soko am 25. Juli an die Öffentlichkeit. Die Sächsische Zeitung berichtet über den Fund. Doch genaue Anzahl und Farbe der Ballons bleiben geheim, ebenso die Höhe der Geldsumme. Dieses Wissen hat nur der rechtmäßige Eigentümer. Die Polizisten wollen ihn so zweifelsfrei identifizieren.

Soko Helium ermittelt

Im Erzgebirge schwindet derweil langsam die Hoffnung. Im knapp 150 Kilometer entfernten Stollberg hat Rüdiger Löser am 14. Juli seinen 70. Geburtstag groß gefeiert. Von seinen beiden erwachsenen Töchtern bekommt er Heliumballons geschenkt, an denen eine aus Styropor gebastelte Drohne hängt – ausgerechnet. Die Propeller bestehen aus zehn gefalteten 50-Euro-Noten. Mit dem Geld will sich der Ruheständler ein echtes Fluggerät kaufen. Nach der Feier am Freitagabend schnürt Rüdiger Löser die Ballons an einem Schubladengriff im Wohnzimmer fest. Doch dort hängen sie am nächsten Tag im Weg. Er löst das Band. Die Ballons mit dem Drohnennachbau bleiben in der Zimmerecke stehen, heben aber nicht ab.

Das Unglück nimmt dann am Sonntag seinen Lauf. Die Familie sitzt auf der Terrasse zusammen, es herrscht ein stetes Rein und Raus. Als Enkelin Julia und ihr Freund durch die Terrassentür nach draußen treten, passiert es. Der Luftsog zieht die Ballons ins Freie, durch die Thermik steigen sie an der Hauswand nach oben. „Ich bin noch hochgesprungen“, erzählt Rüdiger Löser, doch ein halber Meter hat gefehlt. Schon nach 30 Sekunden hat das Geschenk eine Höhe von 150 Metern erreicht. „Wir haben dagesessen und uns angeguckt“, sagt Löser. „Keiner hat ein Wort gesagt.“

Der Diplomingenieur will sich mit dem Verlust nicht einfach so zufrieden geben. Die einzige Chance ist, herauszufinden, wohin der Wind die Ballons treibt, denkt er sich. Er fährt zum nahe gelegenen Flugplatz Jahnsdorf und stürmt in den Tower. Dort lässt der sich den Bodenwetterbericht mit Windrichtung und -stärke ausdrucken. Die Daten tippt er in seinen Computer und berechnet per Google Earth die wahrscheinliche Flugroute. Bei einer Windgeschwindigkeit von umgerechnet 18 km/h müsste der Ballon nach acht Stunden, wenn die Sonne weg ist und die Thermik sich ändert, kurz hinter Steinigtwolmsdorf niedergehen, so die Kalkulation.

Wie nah Rüdiger Löser damit dran ist, zeigt sich, als er und Finderin Lucia am 1. August auf dem Polizeirevier Sebnitz zusammentreffen. Der Fundort auf dem Radweg bei Cunnersdorf liegt weniger als einen halben Kilometer neben der berechneten Flugroute. Lucia sah die Ballons gegen 18 Uhr landen, davongemacht hatten sie sich um 12.45 Uhr am gleichen Tag. Rund 120 Kilometer Luftlinie hat die Styropordrohne zurückgelegt.

Am gleichen Tag Geburtstag

Seine Berechnungen haben Rüdiger Löser aber nicht zu seinem davongeflogenen Geschenk geführt. Seine Tochter Jana aber war wegen einer anderen Sache bei ihrer Versicherung, dort berichtet ihr die Maklerin von einem Ballonfund in der Sächsischen Schweiz, von dem sie im Radio gehört hatte. Auf die Idee nach den Begriffen „Luftballons mit Geld gefunden“ zu googeln, war in der ganzen Aufregung niemand gekommen. Sie hätten direkt zu der Meldung geführt. Rüdiger Löser mag im Übrigen fast nicht an so viele Zufälle glauben, die ihn und sein entfleuchtes Geschenk wieder zusammenführten. Die Krönung: Er und Finderin Lucia haben am gleichen Tag Geburtstag.

