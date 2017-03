Die Dresdner Erfahrung des Neu-Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier forderte in seiner ersten Rede nach der Vereidigung die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel.

zurück Bild 1 von 4 weiter „Ich werde kein neutraler Bundespräsident sein, sondern parteiisch für die Sache der Demokratie.“ © dpa „Ich werde kein neutraler Bundespräsident sein, sondern parteiisch für die Sache der Demokratie.“

Beim offiziellen Einzug in seinen künftigen Amtssitz im Schloss Bellevue hilft das neue Staatsoberhaupt seiner Mutter Ursula Steinmeier durch eine Absperrung und nimmt sie mit ins Haus.

Im Park von Schloss Bellevue wurde der neue Bundespräsident – hier mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen – traditionell von der Bundeswehr mit militärischen Ehren begrüßt.

Steinmeiers Frau Elke Buedenbender umarmt ihren Mann nach der Vereidigung vor dem Bundestag. Als First Lady lässt sie ihren Beruf als Richterin an einem Berliner Verwaltungsgericht ruhen.

Frank-Walter Steinmeier, der neue Hausherr im präsidialen Schloss Bellevue, hat zu Beginn seiner Amtszeit über seine sächsischen Erfahrungen berichtet. Nach seiner Vereidigung im Bundestag hielt der Bundespräsident eine Art Demokratie-Vorlesung. Demokratie, so Steinmeier, kenne das Volk nur in seiner ganzen Vielfalt. Deshalb: Wer heute in Deutschland seinen Sorgen Luft mache und dabei rufe „Wir sind das Volk!“, der dürfe das gerne – aber der muss auch hinnehmen, dass andere Leute mit anderen Ansichten diesen stolzen Satz genauso beanspruchten. Steinmeier: So wie er das vor ein paar Monaten in Dresden gesehen habe, wo eine bunte Truppe junger Leute ein Plakat in die Höhe hielt, auf dem ganz gelassen stand: „Nö – wir sind das Volk“.

Genauso ist es, meinte das frisch vereidigte Staatsoberhaupt: „In der Demokratie tritt das Volk nur im Plural auf, und es hat viele Stimmen. Nie wieder darf eine politische Kraft so tun, als habe sie allein den Willen des Volkes gepachtet und alle anderen seien Lügner, Eindringlinge oder Verräter.“ Seine Bitte, ja, sein Appell: „Wo immer solche Art von Populismus sich breitmacht – bei uns im Land oder bei unseren Freunden und Partnern – da lassen Sie uns vielstimmig dagegenhalten!“ Langer Beifall im ganzen Haus – von links bis rechts.

Demokratie ist für die Mutigen

Steinmeiers Hauptthema war also die freiheitliche Demokratie, die unter Beschuss steht: durch populistische Stimmen, Radikalismus und Terrorismus. Sie sei aber auch von innen durch Trägheit und Teilnahmslosigkeit gefährdet. Es gebe keinen Grund für Alarmismus, aber: „Wir müssen über die Demokratie nicht nur reden – wir müssen wieder lernen, für sie zu streiten“, forderte Steinmeier. „Die Staatsform der Mutigen – das ist die Demokratie“.

Dies zu verteidigen, sei wichtig, weil es in Europa eine „neue Faszination des Autoritären“ gebe. Die Stärke von Demokratie liege dabei nicht in ihrem Sendungsbewusstsein, sondern in der Fähigkeit zur Selbstkritik und Selbstverbesserung. Nur in Demokratien könnten Minderheiten Gehör finden, sagte er. „Demokratie braucht Mut auf beiden Seiten – auf der Seite der Regierten ebenso wie auf der Seite der Regierenden.“

Über Fehlentwicklungen und Probleme müsse offen geredet werden. Als Beispiele nannte Steinmeier die Integration von Flüchtlingen, aber auch ethische Standards in der Wirtschaft. Er werde kein neutraler Bundespräsident sein, sondern „parteiisch für die Sache der Demokratie“. Auch für Europa werde er Partei ergreifen. „Aufgeklärter Patriotismus und Einstehen für Europa, das geht Hand in Hand.“

Gleich zu Beginn aber hatte der erste Mann im Staate, bisher vor allem ein Mann der Beruhigung, des Ausgleichs, der Zurückhaltung, überraschenden Klartext geredet. Am Ende einer Passage über das derzeit schwierige Verhältnis mit der Türkei forderte er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unmissverständlich auf, den inhaftierten deutsch-türkischen Welt-Journalisten aus dem Gefängnis zu entlassen: „Geben Sie Deniz Yücel frei“, sagte Steinmeier im Deutschen Bundestag.

Sein Blick auf die Türkei sei von Sorge geprägt, so Steinmeier. Von einer Sorge, dass all das, was über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut worden sei, in nur kurzer Zeit zerfalle. „Präsident Erdogan, Sie gefährden all das, was Sie mit anderen aufgebaut haben. Glaubwürdige Signale der Entspannung sind willkommen. Aber: Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche.“ Erdogan hatte Merkel am Sonntag erstmals persönlich Nazimethoden vorgeworfen.

Freiheit notfalls auch begrenzen

Steinmeier ist bereits seit Sonntag offiziell im Amt. Der 61-Jährige war am 12. Februar zum zwölften Bundespräsidenten gewählt worden. Unmittelbar vor seiner Antrittsrede wurde er vereidigt. Er sprach die Eidesformel mit dem religiösen Zusatz „So wahr mir Gott helfe“. Anschließend dankte Steinmeier zunächst seinem Vorgänger Joachim Gauck für dessen große Verdienste.

Auch Altbundespräsident Gauck rief zur Verteidigung der Demokratie auf. Er betonte: „Freiheit ist notfalls auch dadurch zu verteidigen, dass sie für die Feinde der Freiheit begrenzt wird.“ Die Gesellschaft habe ständig abzuwägen. Freiheiten dürften zwar niemals vorschnell zur Abwehr von Bedrohungen geopfert werden. „Sie dürfen aber auch nicht zu lange dem Missbrauch überlassen bleiben.“ (mit dpa)

