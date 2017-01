Basketball Die Dresden Titans planen ab sofort zweigleisig Die Basketballer des Zweitliga-Schlusslichts unterliegen beim Tabellenvorletzten. Die Hoffnung des Neulings auf den Ligaverbleib wird immer kleiner.

So viel Dynamik, wie in dieser Aktion von Randal Holt (l.) scheinbar steckt, brauchen die Dresdner im Abstiegskampf nun dringender denn je. © Robert Michael

Für einen Abgesang ist es vielleicht noch zu früh, doch für die Basketballer der Dresden Titans gerät das Projekt Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Pro A zu einer immer schwierigeren Aufgabe.

Das Schlusslicht konnte auch im Kellerduell beim Tabellenvorletzten Essen seine Auswärtsschwäche nicht ablegen. Die Sachsen unterlagen am Freitagabend relativ deutlich mit 78:92 (41:44). Auf den Punkt gebracht, haben die Elbestädter damit gegen die zweitschlechteste Mannschaft der zweithöchsten Spielklasse zweimal verloren (Hinspiel: 88:100). Das lässt kaum Raum für Zweideutigkeiten. Man muss den gegenwärtigen Leistungsstand nicht einmal besonders kritisch bewerten, um sich mit dem Thema Abstieg und Neuformierung in der dritthöchsten Spielklasse 2. Bundesliga Pro B bereits jetzt zu befassen. „Schon nach unserer miserablen Hinrunde war uns klar, dass wir natürlich zweigleisig planen müssen – mit einem Plan B“, sagt Titans-Geschäftsführer Peter Krautwald. Denn immerhin beträgt der Abstand auf den ersten nicht direkten Abstiegsplatz bereits sechs Punkte – also drei Siege. Bei noch elf zu absolvierenden Partien eine echte Hypothek.

„Wir konnten den Matchplan des Trainers in der Defense nicht umsetzen und haben insgesamt zu wenig auf dem Feld kommuniziert“, sagte Titans-Kapitän Walter Simon. „Die Niederlage schmerzt, aber als Sportler geht es immer weiter. Ich habe in meiner Laufbahn schon viel erlebt, daher sollte man nie die Hoffnung aufgeben.“

Viel mehr als ein Zipfelchen Hoffnung bleibt dem Aufsteiger jedoch nicht. Und auch das wird von Spiel zu Spiel kleiner. Fast, so hat es den Eindruck, macht sich eine gewisse Ratlosigkeit breit. Denn immerhin haben die Dresdner in der Winterpause noch einmal investiert – in insgesamt drei Neuzugänge aus den USA. Geblieben ist die Erfolglosigkeit.

„Ratlos ist vielleicht das falsche Wort. Fakt ist, dass die gleichen Symptome immer wieder auftreten. Wir fangen meist ganz gut an, aber sobald dann zwei, drei Sachen nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, zerfällt die Mannschaft in viele Einzelteile“, moniert Krautwald. „Zwölf Spieler sollten denselben Plan verfolgen. Bei uns ist es derzeit leider so, dass in schweren Phasen nur noch jeder auf sich schaut. Einige Spieler sind in diesem Teufelskreis regelrecht gefangen. Uns fehlt momentan mannschaftlich der richtige Schneid, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen“, erklärt der 40-Jährige.

Wenn man die sportlich immer prekärere Lage positiv formulieren möchte, dann mit der Mutmaßung, dass die Dresden Titans ab sofort überhaupt nichts mehr zu verlieren haben. Außer vielleicht den Rückhalt ihrer Fans.

„Das Wichtigste in unserer Lage ist jetzt, dass wir gemeinsam kämpfen – das ist auch unsere deutlichste Botschaft an die Mannschaft“, versichert Peter Krautwald. Dass die diese Worte verinnerlicht hat, kann sie schon am Dienstag (19.30 Uhr, Margon-Arena) beweisen – gegen Nürnberg (12.)

