Die Drei von der Baustelle Der Dachdeckerbetrieb Heinitz wird in der vierten Generation geführt. Die Firma trotzte Krieg und auch der sozialistischen Planwirtschaft.

Von denen gibt’s was aufs Dach: Senior-Chef Frank Heinitz (im Auto) und seine Söhne René und Glen führen die 1925 gegründete Lommatzscher Dachdeckerfirma in nunmehr vierter Generation weiter. Ein Framo erinnert an die DDR-Zeit, die für die Privatfirma nicht einfach war. © Claudia Hübschmann

Das war einst ein Geheimtipp: Zement war – wie so vieles in der DDR – Mangelware. In Lommatzsch jedoch nicht. Wer Zement brauchte, der fuhr zum Dachdecker Heinitz. Der Grund war die Planwirtschaft: Wenn es mal Zement gab, musste immer ein ganzes Fahrzeug genommen werden: 17 Tonnen! Nun braucht eine Dachdeckerfirma nicht so wahnsinnig viel Zement. „Alles wurde abgekippt und an die Leute verkauft“, erinnert sich Frank Heinitz, der 1984 die Firma von seinem Vater übernahm. Vor allem in den 60er-Jahren war sein Vater Rudolf Heinitz gedrängt worden, einer Produktionsgenossenschaft des Handwerks beizutreten. Doch er weigerte sich. Seit der Gründung 1925 durch Gustav Heinitz war die Firma durchweg privat. Seit 2013 wird sie von René Heinitz geführt.

Rudolf Heinitz hat seinem Sohn einst nicht nur die Firma, sondern auch Protokollniederschriften der Innung übergeben. Heute kann der 66-Jährige darüber lachen. „Schindeln werden nach Beschäftigten verteilt“, heißt es da im Januar 1978. Im gleichen Jahr gibt es die Anweisung, dass jeder Betrieb schadhafte Dachpappe abnehmen und schauen soll, inwiefern diese noch zu verarbeiten ist. 1979 gibt es in der Innung acht Gesellenprüflinge. Fünf haben bestanden, drei sind durchgefallen – in Staatsbürgerkunde. 1984 bekommt auch Frank Heinitz Ärger mit der Innung. Er hatte mit einem weiteren Dachdecker eigenständig im Ziegelwerk Forberge Biber und Firsten ohne Wissen der Einkaufs- und Liefergenossenschaft organisiert. „Die Beschuldigten wehren sich dagegen und werfen dem Kreisbauamt Unfähigkeit bei der Materialversorgung vor“, heißt es im ›Protokoll.

Derartige Sorgen gibt es längst nicht mehr. „Die Wende war das Beste, was uns passieren konnte“, sagt Frank Heinitz. Die Nachwendezeit brachte einen Boom. Aus einst zehn Beschäftigten – mehr durfte man zu DDR-Zeiten nicht haben – wurden zeitweise bis zu 35. „Vor allem gab es einen Schwall an Material, mit dem wir keine Erfahrungen hatten. Wir mussten aufpassen, dass wir keinen Schund kaufen, haben viele Lehrgänge besucht“, sagt Frank Heinitz. Vorbei die Zeiten, dass er während einer Tanzveranstaltung im Schützenhaus ans Telefon gerufen wurde. „Da wusste ich, auf dem Bahnhof Lommatzsch war wieder eine Ladung Ziegel eingetroffen. Dann ging es zum Abladen, mitten in der Nacht“, erinnert sich Frank Heinitz.

Für seinen Sohn René war schon immer klar, dass auch er mal Dachdecker wird. Nach dem Abi lernt er erst den Beruf, studiert dann in Dresden, ist wie sein Vater Bauingenieur. Der andere Sohn Glen hingegen ist Zimmerermeister, hat eine eigene Firma auf dem Betriebsgelände. Dadurch ist es möglich, dass alle Dachdecker-, Klempner- und Zimmererarbeiten aus einer Hand angeboten werden. „Wir haben zwei Küchen, kochen aber zusammen“, sagt der 38-jährige Glen Heinitz.

Die Dachdeckerfirma hat heute 15 Mitarbeiter, fünf weitere arbeiten in der Zimmerei. „Es ist schwer, sowohl Lehrlinge als auch Mitarbeiter zu finden. Aufgrund der Auftragslage könnten wir durchaus noch ein, zwei Leute einstellen“, sagt René Heinitz. Doch kaum jemand will ins Handwerk. „Junge Leute suchen einen Job im Büro, wollen am Computer sitzen“, so René Heinitz. Dabei sei der Beruf finanziell durchaus attraktiv. Die Dachdecker haben ihren eigenen Mindestlohn, der bei rund 12,50 Euro pro Stunde liegt. In der Firma Heinitz liegt er darüber. „Dennoch können wir keinen Tariflohn zahlen. Da könnten wir finanziell nicht überleben“, so René Heinitz. Ein Grund ist, das in der Firma nur ausgebildete Facharbeiter beschäftigt werden. „Qualität hat ihren Preis. Es ist nicht unser Anspruch, Billiganbietern Konkurrenz zu machen“, sagt der Firmenchef. Das ist auch der Grund, dass die Firma bei öffentlichen Aufträgen oft das Nachsehen hat. „Wir machen keinen Bieterwettbewerb nach unten mit“, sagt Frank Heinitz. Nur einmal hat er eine Ausnahme gemacht. Das war beim Rathausdach in Lommatzsch. „Den Auftrag wollten wir unbedingt bekommen, das ist ein Prestigeobjekt“, so René Heinitz. Und es hat geklappt, weil man unter die Schmerzgrenze ging. Geld verdient hat die Firma mit diesem Auftrag nicht.

Derzeit hat die Firma einen Auftragsvorlauf von sechs Monaten. Das heißt im Umkehrschluss: Wer sein Dach decken lassen will, muss ein halbes Jahr warten. Auch das war mal anders. Zu DDR-Zeiten betrug die Wartezeit sechs Jahre. Auch das lag an der Planwirtschaft. Erst wenn der staatliche Plan erfüllt war, durften private Aufträge angenommen werden.

In all den Jahren ist die Firma auf dem Teppich geblieben. Sie greift nicht nach den Sternen, nimmt keine Aufträge an mit einer Fahrzeit von mehr als einer Stunde. „Wir machen keine Montage, wollen in der Region arbeiten und am Ende auch sehen, was wir geschaffen haben“, sagt René Heinitz. Inzwischen sieht er einen neuen Boom. Weil es keine Zinsen mehr auf Erspartes gibt und das Geld auf der Bank verfällt, investieren viele Leute in ihr eigenes Haus. Und manche, die einst auf einen Billiganbieter reingefallen sind, zahlen heute Lehrgeld. „Wir haben schon so manches Dach einer anderen Firma ein zweites Mal gedeckt“, sagt Frank Heinitz und lacht. Er hat allen Grund dazu. Sein Betrieb ist in guten Händen. Doch ist die Nachfolge in Gefahr? Sohn René hat zwei Kinder, zwei Mädchen. Er sieht das gelassen. „Es gibt einige Firmen, die werden von Frauen geführt. Und die machen es besser als Männer“, sagt er.

Doch bis dahin ist noch Zeit. Acht Jahre sind es, dann besteht die Firma 100 Jahre. Und vielleicht wird zum Jubiläum auch wieder ein alter Framo herausgeholt. Der Transporter, es ist der Vorgänger des Barkas 1000, wurde liebevoll restauriert. Sofort springt das 900-Kubikzentimeter-Motörchen an, produziert eine weiße Zweitaktfahne. Er läuft und läuft und läuft. Es gab zwar nicht viel, aber was es gab, hielt lange. Qualität setzt sich eben durch. Das haben der Framo und die Firma Heinitz gemeinsam.

