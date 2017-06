Die Dorfjugend putzt die Straße Am Sonnabend wird in Halbendorf die Straße gefegt – eine Tradition.

Konstantin und Theo machen die Straße besenrein. © Joachim Rehle

Gemeinsam geht es dem Schmutz der Dorfstraße an den „Kragen“: Konstantin und Theo gehören zu Halbendorfs Dorfjugend. An ihrem ersten Ferientag reinigen die beiden den Fußgängerweg und die Dorfstraße vor dem Gehöft von Konstantin. Theo ist sein Freund und greift ihm hilfreich unter die Arme. In dem zum Schleifer Kirchspiel gehörenden Dorf wird nach einer alten Tradition seit eh und je am Sonnabend die Straße gefegt.

