Die doppelte Augustusbrücke Schon beim Bau der Elbquerung war die Stadt erfinderisch. Jetzt bekommt die Brücke wieder einen kleinen Nachbarn.

Noch rollt der Verkehr 1907 über die alte Augustusbrücke, als links daneben die Behelfsbrücke gebaut wird. Eine kleine Variante ist bei der Sanierung ab 2017 nötig. Repro: Else Hommel

Dresden hatte einst nicht nur ein Blaues Wunder, sondern auch ein Graues Wunder. Zumindest für gut drei Jahre. Denn so wurde aufgrund ihrer Farbe die Behelfsbrücke im Volksmund genannt, über die von 1907 bis 1910 Straßenbahnen, Radler und Fußgänger vom Theaterplatz zum Neustädter Markt kamen. Während dieser Zeit wurde die benachbarte Augustusbrücke neu gebaut, da die niedrigen Pfeiler und engen Bögen zum Hindernis für die Schifffahrt geworden waren. Das Graue Wunder hatte am 30. August 1910 ausgedient, als die nach ihm benannte Friedrich-August-Brücke vom letzten sächsischen König eingeweiht wurde. Nach über 100 Jahren ist die Sanierung dringend nötig.

Die Augustusbrücke: Zum Bauauftakt wird eine Behelfsbrücke gebaut

Im nächsten Jahr will die Stadt kräftig in Brücken investieren, versicherte Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz am Montag bei einem Pressegespräch. Das größte Projekt ist mit 23 Millionen Euro die Augustusbrücke. Die Sanierung sollte im Januar beginnen. Doch daraus wird nichts. Denn die Stadt hat noch keine Genehmigung von der Landesdirektion Sachsen (LDS). Jetzt ist ein Baustart im März geplant, so Koettnitz. Er rechnet damit, dass die LDS bis dahin den Planfeststellungsbeschluss gefasst und damit das Projekt genehmigt hat.

Während der Sanierung muss die Stadt die Brücke für Fahrzeuge voll sperren. Straßenbahnen werden umgeleitet. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt während der Bauzeit eine fünf Meter breite Passage, erklärt Koettnitz. Der erste Brückenbogen ist so marode, dass er abgerissen und erneuert werden muss. Wie 1907 eine Behelfsbrücke über die Elbe zu bauen, sei zu kostspielig. Deshalb errichten die Bauleute von März bis Mai nur eine Stahlfachwerk-Konstruktion übers Terrassenufer. Sie beginnt an der Aussichtsplattform über dem Pegelhäuschen und überspannt die Straße. Dann zweigt sie rechtwinklig ab und schließt wieder an die Brücke an. Ist der Übergang fertig, kann der erste Bogen abgebrochen werden. Geplant ist, die Augustusbrücke bis Frühjahr 2019 zu sanieren.

Das Blaue Wunder: Brückenfußweg muss schon wieder gesperrt werden

Im vergangenen Jahr hatten Handwerker den elbaufwärts liegenden Fußweg am Blauen Wunder erneuert. Ausgewechselt wurden ein Teil der Stahlträger und die Eichenbohlen. Nur an einem 70 Meter langen Stück aus Betonplatten in der Brückenmitte war noch nichts gemacht worden. Der Aufwand wäre zu hoch gewesen. Von Mai bis Dezember 2017 kommt nun dieser Abschnitt an die Reihe. Es werden die Stahlkonstruktion darunter wiederhergestellt und der Belag durch Holzbohlen ersetzt. Dafür wird der Weg gesperrt.

2018 kann dann die große Instandsetzung beginnen, kündigt Koettnitz an. Die ist bitter nötig. Rost bestimmt das Bild an vielen Ecken von Trägern und anderen Stahlteilen. Stahlbauteile wie das feste Rollenlager auf der Blasewitzer Seite und das verrostete Scheitelgelenk in der Brückenmitte müssen gewechselt werden. Senkrechte Risse in den Pfeilern, starke Spurrillen und nicht verkehrssichere Geländer sind weitere Punkte auf der Mängelliste. Spätestens bis 2021 sollen die Stahlbauteile erneuert und die Schäden beseitigt werden. Zum Schluss erhält das Blaue Wunder noch frische Farbe.

Die Nossener Brücke: Notlösung soll bis zum Neubau halten

Schon über 50 Jahre alt ist die Nossener Brücke, die eigentlich aus vier Brücken besteht. Geplant ist, den Verkehrszug mit Fördermitteln aus dem Stadtbahnprogramm 2020 komplett neu zu bauen. Besonders gefährdet ist derzeit die Tragfähigkeit des Bauwerks am Heizkraftwerk. Deshalb soll der nördliche Brückenzug neben dem Kraftwerk entlastet werden. Unterm südlichen Pendant errichten Bauleute ab Januar zusätzliche Betonpfeiler. Ab dem Sommer rollt der Verkehr dort über drei Spuren, zwei in Richtung Budapester Straße, eine in die andere. Dann wird der benachbarte marode Brückenzug mit nur einer Spur zur Kesselsdorfer entlastet.

